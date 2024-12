TV-Programm Heiligabend 2024: Welche Filme laufen im Fernsehen?

An Heiligabend haben viele Menschen endlich die Gelegenheit, sich zu entspannen und den Tag im Kreise ihrer Familie oder allein zu genießen. Während Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime eine Fülle von Weihnachtsfilmen bieten, hält auch das traditionelle TV-Programm zahlreiche Film-Highlights bereit. Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht können Zuschauer in eine Welt aus Märchen, Familienfilmen, spektakulären Blockbustern und Thrillern eintauchen. Klassiker wie „Kevin – Allein zu Haus“, „Der Grinch“ oder „Pippi Langstrumpf“ gehören für viele zum Pflichtprogramm über Weihnachten.

Hier finden Sie eine Auswahl der TV-Optionen, die Ihnen Heiligabend verschönern könnten.

Fernsehprogramm an Heiligabend 2024: Fernsehen am Morgen und Vormittag

Pippi geht von Bord (5.45 Uhr, ZDF ): In diesem Kinderfilm-Klassiker aus Schweden bleibt Pippi Langstrumpf in der Villa Kunterbunt und erlebt zusammen mit Annika und Tommy einen aufregenden Sommer voller Abenteuer.

Last X-mas – 24 Tage für die Liebe (5.30 Uhr, VOX ): Nach der Trennung kurz vor Weihnachten sucht Nathalie einen neuen Verlobten, um ihre Familie und ihren Großvater nicht zu enttäuschen. Eine turbulente Weihnachtskomödie aus Deutschland.

Meister Eder und sein Pumuckl (6.00 Uhr, BR ): Meister Eder versucht, trotz Pumuckls Streichen, ein besinnliches Weihnachtsfest zu feiern - am Weihnachtsmorgen laufen drei Folgen am Stück.

The Royal Nanny – Eine königliche Weihnachtsmission (6.30 Uhr, RTL ): In diesem Weihnachtsfilm wird eine Agentin zur königlichen Nanny, um ein Attentat zu verhindern.

Two and a Half Men (6.35 Uhr, ProSieben ): Der Comedy-Klassiker unter den Sitcoms läuft mit drei Folgen am Stück.

Weihnachten mit Ernie und Bert (6.40 Uhr, ARD ): Ernie und Bert feiern Weihnachten auf ihre ganz eigene, humorvolle Weise.

Niko – Ein Rentier hebt ab (7.55 Uhr, ZDF ): Das Rentier Niko muss den Weihnachtsmann retten und lernt, an sich selbst zu glauben. Direkt im Anschluss läuft der zweite Teil.

Candy Cane Lane - Eine Weihnachtsgeschichte (09.40 Uhr, Sat. 1 ): Eddie Murphy in einer chaotischen Weihnachtskomödie: Ein magischer Deal bringt Figuren aus einem Weihnachtslied zum Leben – und stürzt Chris‘ Nachbarschaft ins Chaos.

Pippi Langstrumpf (10.15 Uhr, ZDF ): Pippi erlebt neue Abenteuer, die bei einigen für nostalgische Weihnachtsstimmung sorgen dürften.

Weihnachten mit Joko und Klaas (11.05 Uhr, ProSieben ): Joko und Klaas feiern die Vorweihnachtszeit mit Gästen, Spielen und einer humorvollen Neuinterpretation der Weihnachtsgeschichte.

Rapunzel (11.10 Uhr, ARD ): Das Märchen über das Mädchen mit dem langen Haar – eine zauberhafte Verfilmung.

Michel in der Suppenschüssel (11.55 Uhr, ZDF ): Michels Eskapaden führen ihn erneut in Schwierigkeiten, die zum Schmunzeln sind.

TV-Tipps für den 24. Dezember 2024: TV-Programm am Mittag

Der Nussknacker und die vier Reiche (12.05 Uhr, Sat. 1 ): Clara entdeckt eine magische Parallelwelt und begibt sich auf ein zauberhaftes Abenteuer voller Geheimnisse.

Deutschland von oben – Ein Wintermärchen (12.20 Uhr, 3sat ): Beeindruckende Luftaufnahmen zeigen die winterliche Schönheit Deutschlands aus einer neuen Perspektive.

Spy Daddy (12.40 Uhr, VOX ): Ein Undercover-Agent übernimmt das Babysitting und erlebt dabei mehr Action, als ihm lieb ist.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (13.40 Uhr, ARD ): Die tschechische Märchenversion von Aschenbrödel: Diese Aschenbrödel ist eine selbstbewusste, abenteuerlustige junge Frau, die ihre eigene Geschichte schreibt und dabei den Prinzen mit einem Rätsel herausfordert.

Brücke nach Terabithia (13.50 Uhr, Sat. 1 ): Jess und seine Freundin erschaffen die magische Welt Terabithia, wo Fantasie und Abenteuer keine Grenzen kennen.

Der Zoowärter (14.20 Uhr, VOX ): Griffin, ein engagierter Zoowärter, möchte seinen Job kündigen, um die Frau seines Lebens zu finden. Doch die Tiere des Zoos setzen alles daran, ihn zu überzeugen, zu bleiben.

Darüber staunt die Welt – Die witzigsten Weihnachtspannen (14.00 Uhr, ProSieben ): Ein humorvoller Rückblick auf die lustigsten und schrägsten Pannen rund um Weihnachten.

TV-Programm an Heiligabend 2024: Was läuft am Nachmittag?

Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts (15.05 Uhr, ARD / 16.10 Uhr. NDR / 17.20 Uhr, SWR / 21.15 Uhr, NDR / 22.25 Uhr, SWR ): Loriots Weihnachtsklassiker zeigt die chaotischen Vorbereitungen der Familie Hoppenstedt für das heilige Fest.

Dornröschen und der Fluch der siebten Fee ( 15.00 Uhr, ZDF ): Ein junger Prinz muss einen 100 Jahre währenden Fluch brechen, um die schlafende Prinzessin Rosabella zu retten und erlebt dabei ein magisches Abenteur.

Der Grinch (15.00 Uhr, RTL ): In diesem Animationsfilm schleicht sich der Grinch, der Weihnachten hasst, heimlich in das Dorf der Whos, um ihnen das Fest zu stehlen.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (16.35 Uhr, NDR ): Die tschechische Märchenversion des Weihnachtsklassikers: Das Aschenbrödel ist eine selbstbewusste, abenteuerlustige junge Frau, die ihre eigene Geschichte schreibt und dabei den Prinzen mit einem Rätsel herausfordert.

Alle unter eine Tanne (16.00 Uhr, 3sat ): Elli und Robert versuchen, ihre gescheiterte Ehe vor ihren erwachsenen Kindern geheim zu halten. Doch ihre neuen Partner und die Familiengeheimnisse sorgen für ein turbulentes Weihnachtsfest.

Der Grinch (16.15 Uhr, VOX ): In dem bekannten Weihnachtsklassiker versucht der Grinch, ein grünes, schlecht gelauntes Wesen, Weihnachten zu stehlen. Dabei stößt er auf die freundliche Cindy und beginnt den Zauber der Weihnacht zu hinterfragen.

Schöne Bescherung (16.45 Uhr, RTL ): Clark Griswold möchte mit seiner Familie Weihnachten im perfekten Heim feiern, doch die Vorbereitungen – vom Weihnachtsbaum bis zu den Lichterketten – geraten außer Kontrolle.

Weihnachtsmann & Co. KG (16.50 Uhr, SUPER RTL ): Sieben Folgen am Stück der beliebten Animationsserie, in der Weihnachtsmann und Elfen gemeinsam spannende Abenteuer erleben.

Filme und Shows an Heiligabend 2024: Vorabend

Die größten Weihnachts-Kulthits (17.45 Uhr, SWR ): Zwei Stunden mit den schönsten Weihnachtsliedern, präsentiert von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern.

Weihnachten mit dem Bundespräsidenten (18.00 Uhr, ZDF ): Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender feiern Weihnachten in Güstrow mit einem festlichen Konzert.

Eine zauberhafte Nanny (18.15 Uhr, VOX ): Das Kindermädchen Nanny McPhee hilft dem Witwer Cedric Brown, seine sieben vorlauten Kinder zu erziehen. Mit ihren magischen Kräften sorgt sie für Ordnung.

Daddy’s Home 2 - Mehr Väter, mehr Probleme! (18.15 Uhr, ProSieben ): Weihnachten wird für Dusty und Brad ein Chaos, als ihre Väter zu Besuch kommen. Die beiden müssen sich irgendwie mit den streitenden Vätern arrangieren.

Wenn das fünfte Lichtlein brennt (18.30 Uhr, ARD ): Am Heiligabend sorgt ein Schneesturm dafür, dass die Passagiere im Flughafen-Terminall festhängen. Weihnachtsmann Thorsten und seine Kollegin Christkind müssen für Besinnlichkeit sorgen.

auslandsjournal – die doku: Weihnachtszauber weltweit (19.15 Uhr, ZDF ): Die ZDF -Korrespondenten entdecken weltweit einzigartige Weihnachtsbräuche – von New York bis Hongkong, von Rom bis Rio.

TV-Programm am 24. Dezember um 20.15 Uhr: Was läuft an Heiligabend zur Primetime im Fernsehen?

Santa Clause – Eine schöne Bescherung (20.15 Uhr, RTL ): Scott muss nach einem Unfall des Weihnachtsmanns dessen Job übernehmen und entdeckt, dass er sich auf eine lebensverändernde Aufgabe eingelassen hat.

Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein (20.15 Uhr, ARD ): Nina hofft auf ein großes Fest, doch ohne ihre verstorbene Oma läuft das Weihnachtsfest der Patchwork-Familie aus dem Ruder. Ihr Bruder startet heimlich eine „Geheimoperation“, um das Fest zu retten.

Der Herr der Ringe – Die Gefährten (20.15 Uhr, ProSieben ): Frodo Beutlin muss mit einer Gruppe von Gefährten den magischen Ring zerstören, um Mittelerde vor dem bösen Sauron zu retten. Der Auftakt zur epischen Fantasy-Saga von J.R.R. Tolkien.

Der „Bares für Rares“-Weihnachtsabend (20.15 Uhr, ZDF ): Horst Lichter feiert mit seinen Experten und Händlern Weihnachten, erzählt Anekdoten und singt Weihnachtslieder.

Kevin – Allein zu Haus (20.15 Uhr, Sat. 1 ): Einer der größten Weihnachtsklassiker läuft zur Primetime. Der junge Kevin bleibt versehentlich allein zu Hause, während seine Familie in den Urlaub fliegt und muss sich gegen fiese Einbrecher wehren.

Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer (20.15 Uhr, VOX ): Nanny McPhee hilft einer Familie, ihre Farm vor dem Verkauf zu retten und sorgt für Weihnachten im Chaos.

Das ewige Lied – Stille Nacht (20.15 Uhr, 3sat ): Die fiktionale Entstehung des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“, das 1818 von Josef Mohr und Franz Gruber in Salzburg geschrieben wurde.

Indiana Jones und der Tempel des Todes (20.15 Uhr, RTL ): Indiana Jones begibt sich auf eine gefährliche Mission, um den Heiligen Gral zu finden und ihn vor den Nazis zu retten.

Weihnachten mit Andy Borg (20.15 Uhr, SWR ): Schlagerlegende Andy Borg präsentiert in dieser festlichen Show stimmungsvolle Weihnachtslieder und begrüßt prominente Gäste.

Filme und Shows am 24. Dezember 2024 am späten Abend und in der Nacht

Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung (22.05 Uhr, RTL ): Seit mittlerweile acht Jahren beschert Scott Calvin alias Santa Clause nun bereits braven Kindern zauberhafte Weihnachten. Doch in diesem Jahr ist alles anders, denn Scott muss schleunigst eine Frau zum Heiraten finden, so sagt der Vertrag.

Die Geister, die ich rief (22.15 Uhr, Sky Cinema Family): Der harte Medienmogul Frank Cross plant eine weihnachtliche Live-Show, die auf Schockeffekte setzt. Drei Geister aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontieren ihn mit den Folgen seiner rücksichtslosen Geschäftspraktiken, was zu einer überraschenden Wendung führt.

Rush Hour (22.35 Uhr, Kabel1 ): Ein ungleiches Polizei-Duo ermittelt in einer Entführung in Los Angeles. Der Hongkonger Inspektor Lee und der LA-Cop Carter müssen zusammenarbeiten, um den Gangsterboss Juntao zu fassen.

Der Polarexpress (22.15 Uhr, Sat. 1 ): Ein Junge reist mit dem magischen Polarexpress zum Nordpol, um den Weihnachtsmann zu treffen und die wahre Bedeutung von Weihnachten zu erfahren.

Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung (22.05 Uhr, RTL ): Santa Clause muss auf der Erde seinen pubertierenden Sohn betreuen und eine Frau finden, während sein tyrannisches Duplikat das Weihnachtsgeschäft übernimmt.

Die Feuerzangenbowle (21.45 Uhr, ARD ): Ein älterer Mann erlebt die Streiche seiner Schulzeit noch einmal. Mit einem verrückten Plan geht er als Schüler zurück in die Schule und sorgt für allerlei Chaos.

The Black Phone – Sprich nie mit Fremden (23.45 Uhr, ProSieben ): Ein Junge wird von einem maskierten Kindesentführer in einem Keller gefangen gehalten, wo ein mysteriöses, schwarzes Telefon ihm hilft, mit den Geistern der früheren Opfer zu kommunizieren.

Hüter der Erinnerung – The Giver (00.05 Uhr, Sat. 1 ): In einer Zukunft ohne Leid wird der 16-jährige Jonas zum „Hüter der Erinnerung“ ernannt und entdeckt die verborgene Wahrheit über seine Welt.

Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein (00.35 Uhr, ZDF ): Ein Mädchen hofft auf ein großes Weihnachtsfest. Doch ihr Wunsch endet in einem chaotischen Versuch ihrer Patchwork-Familie, das gemeinsame Weihnachtsfest zu retten.

Die Geister, die ich rief (1.50 Uhr, Sky Cinema Family): Der harte Medienmogul Frank Cross plant eine weihnachtliche Live-Show, die auf Schockeffekte setzt. Drei Geister aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontieren ihn mit den Folgen seiner rücksichtslosen Geschäftspraktiken, was zu einer überraschenden Wendung führt.