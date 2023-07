Kein Tatort gestern (02.07.2023) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort gestern (02.07.2023) im Ersten, stattdessen lief der "Polizeiruf 110" aus Rostock. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort gestern am Sonntagabend (02.07.2023) im Ersten - stattdessen übernahmen die Kolleginnen und Kollegen vom " Polizeiruf 110". Die ARD zeigte die Folge "Sabine" aus Rostock. Alle Informationen zum "Polizeiruf 110" gestern lesen Sie in unserem Schnellcheck

Kommenden Sonntag geht es im Ersten dann mit einem Dresden-Tatort weiter. In der Folge "Parasomnia" bekommen es Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) mit der 14-jährigen Talia zu tun, die in ihrem Haus einen Mörder kurz nach seiner Tat überrascht und die wichtigste Zeugin ist. Das Problem: Das Mädchen, das seit dem Unfalltod seiner Mutter traumatisiert ist, erinnert sich an nichts mehr.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Martin Valentin Menke, WDR

Kein Tatort gestern (02.07.2023): Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110"

Der "Polizeiruf 110: Sabine" ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2021. Der Film wurde 2022 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Im Mittelpunkt des Krimis steht eine Frau (Luise Heyer), der durch die anstehende Schließung der Rostocker Arunia-Werft der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Als alles zu viel wird, greift sie in ihrer Verzweiflung zur Waffe. Für Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Sabine hört nicht auf zu töten.

Bei der Erstausstrahlung bekam "Polizeiruf 110: Sabine" in den Pressestimmen durchwegs starke Kritiken. In der Begründung der Grimme-Jury hieß es: "Das dringliche politische Thema der forcierten Verelendung ganzer Gesellschaftsschichten wird hier empathisch, rigoros und kunstvoll auf die Figur der alleinerziehenden Mutter Sabine heruntergebrochen".

Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ist für Sascha Bukow (Charly Hübner) da: Szene aus dem "Polizeiruf 110: Sabine" heute aus Rostock. Foto: Christine Schroeder, NDR

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit dem Tatort am 18.06.2023 hat sich der Krimi in seine traditionelle Sommerpause verabschiedet. In den kommenden zehn Wochen zeigt das Erste Wiederholungen alter Folgen. Der Start in die neue Tatort-Saison erfolgt dann mit der nächsten Erstausstrahlung am 27. August.