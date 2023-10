Kein Tatort heute (01.10.2023) im Ersten - stattdessen läuft eine Free-TV-Premiere

Kein Tatort gestern (01.10.2023) im Ersten, stattdessen lief eine Free-TV-Premiere. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort gestern am Sonntagabend (01.10.2023) im Ersten - stattdessen läuft die Free-TV-Premiere der vierten Staffel von "Babylon Berlin". Der Sender zeigt zwischen 20.15 und 23.15 Uhr die ersten vier Episoden. Alle Informationen zu Besetzung und Handlung der Erfolgsserie lesen Sie hier.

Kommenden Sonntag geht es im Ersten dann mit einem neuen Tatort aus Mainz weiter - wegen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen allerdings erst ab 20.25 Uhr. In "Aus dem Dunkel" mit Ellen Berlinger treibt ein Stalker seine Opfer mit perfiden Mitteln zur Verzweiflung. Ein tödliches Spiel mit der Macht durch Überwachung, in dem auch die Kommissarin in den Fokus des anonymen Täters gerät. Jochen Alexander Freydank inszenierte den Tatort nach einem Drehbuch von Jürgen Werner. Andreas Döhler und Ludwig Trepte sind als Kollegen von Heike Makatsch im Einsatz, in weiteren Rollen spielen Susanne Wuest, Matthias Lier, Rainer Sellien und Jule Böwe.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Peter Porst, SWR

Kein Tatort gestern (01.10.2023): Stattdessen läuft "Babylon Berlin"

Die Free-TV-Premiere der vierten Staffel "Babylon Berlin" startet am Sonntag, 1. Oktober, mit vier Episoden ab 20.15 Uhr. Vier weitere Folgen strahlt das Erste einen Tag später, am Montag, 2. Oktober, aus. Jeweils zwei Folgen sind am 3. und 4. Oktober gegen 22.00 Uhr zu sehen. Daneben ist die vierte Staffel bereits ab dem 29. September in der ARD Mediathek online abrufbar. Die Staffeln eins bis drei werden einige Wochen vorher online gestellt.

Die vierte Staffel "Babylon Berlin" beruht auf Volker Kutschers Roman "Goldstein". Zwölf Episoden versprechen ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren mit grandiosen Schaukämpfe in den Boxclubs der Unterwelt, schweißtreibenden Tanzmarathons im Moka Efti und den Katakomben der Roten Burg, dem Polizeipräsidium, in dem alle Fäden zusammenlaufen. In den Hauptrollen spielen wieder Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter. Neben ihnen sind zahlreiche Schauspieler aus den ersten Staffeln wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger oder Hannah Herzsprung.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter: