Kein Tatort heute (12.05.2024) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort heute am Sonntagabend (12.05.2024) im Ersten - stattdessen übernehmen die Kolleginnen und Kollegen vom " Polizeiruf 110". Der Sender zeigt die Folge "Unsterblich" aus Magdeburg. Alle Informationen zum "Polizeiruf 110" heute lesen Sie in unserem Schnellcheck.

Am kommenden Sonntag geht es im Ersten dann mit einer Tatort-Wiederholung aus Münster weiter ("Propheteus"). Die nächste Erstausstrahlung gibt es einen Tag später am Pfingstmontag. In "Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland" ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) im Schwarzwald. Hansi Pagel sitzt schon einige Jahre im Maßregelvollzug ein, verurteilt wegen Gewalt gegen seine Ehefrau Andrea und die Kinder. In den Fokus der Kommissare gerät er, als die Psychologin und psychiatrische Gutachterin Lisa Schieblon erdrosselt im Kofferraum ihres Wagens gefunden wird.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Gordon Muehle, rbb/PROVOBIS

Kein Tatort heute (12.05.2024): Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110"

Das Erste zeigt die Folge "Polizeiruf 110: Unsterblich" am Sonntagabend um 20.15 Uhr. Eine junge Influencerin stürzt durch das Dach eines Einkaufszentrums in den Tod. Sie ist bald identifiziert, es sieht nach Suizid aus. Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) taucht in die sozialen Medien ein und stellt fest: In diesem Fall ist nichts, wie es scheint.

Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Uw Lemp (Felix Vörtler). Foto: Stefan Erhard, MDR/filmpool fiction

Mit der Ausstrahlung würdigt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) auch zwei inzwischen verstorbene Schauspieler: Pablo Grant (1997-2024) verkörperte im Magdeburger "Polizeiruf"-Team den Kriminalobermeister Günther Márquez, Hendrik Arnst (1950-2024) ist in "Unsterblich" als Bewohner eines Altenpflegeheims zu sehen. Regie führt Florian Knitte, das Drehbuch stammt von Michael Gantenberg.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter: