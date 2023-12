Kein Tatort heute (17.12.2023) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort heute (17.12.2023) im Ersten, stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus Rostock. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort heute am Sonntagabend (17.12.2023) im Ersten - stattdessen übernehmen die Kolleginnen und Kollegen vom " Polizeiruf 110". Der Sender zeigte die Folge "Nur Gespenster" aus Rostock. Alle Informationen zum ARD-Sonntagabendkrimi finden Sie in unserem Schnellcheck

Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es im Ersten dann mit einem neuen Tatort aus Frankfurt weiter. In der Folge "Kontrollverlust" müssen Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) den Mord an Cara Mauersberger aufklären. Die junge Frau war erst vor ein paar Monaten nach Frankfurt gezogen; die Messerstiche an ihrem Körper deuten auf eine Affekttat hin, die zerschlagene Balkontür auf einen Einbruch.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Frank Dicks, WDR

Kein Tatort heute (17.12.2023): Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110"

In "Polizeiruf 110: Nur Gespenster", ihrem zweiten gemeinsamen Fall, müssen die ungleichen Ermittlerinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) zwei Morde klären und blickt dabei in einen Abgrund von Kindesmissbrauch in einer Familie: Tochter Jessica verschwand als Teenager spurlos von zu Hause. Ihren drei Jahre jüngeren Bruder ließ sie zurück. Die Mutter ist tieftraurig und glaubt fest, dass Jessica lebt. Der Vater hat schon lange resigniert, hofft, dass sie einen schnellen Tod hatte. Doch dann macht die Spurensicherung einen seltsamen Fund an einem Tatort, wo ein Arzt auf eine Weise ermordet wurde, die Ermittler Anton Pöschel als "Folter vom Feinsten" charakterisiert. Der Fund: Haare von Jessica.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter: