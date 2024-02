Kein Tatort heute (25.02.2024) im Ersten - einen Krimi gab's aber trotzdem

Kein Tatort heute (25.02.2024) im Ersten, stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus Rostock. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort heute am Sonntagabend (25.02.2024) im Ersten - stattdessen übernehmen die Kolleginnen und Kollegen vom " Polizeiruf 110". Der Sender zeigt die Folge "Diebe" aus Rostock. Alle Informationen zum ARD-Sonntagabendkrimi lesen Sie in unserem Schnellcheck.

Am kommenden Sonntag geht es im Ersten dann mit einem neuen Tatort aus Kiel weiter. In der Folge "Borowski und der Wiedergänger" ermitteln Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) in der Welt des Online-Datings. Gemensam mit der anonymen Bekanntschaft „Kitty13“ plant der notorisch untreue Tobias Exner den Mord an seiner Frau, um reich und frei zu sein. Doch dann verschwindet er selbst spurlos.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Thomas Kost, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Kein Tatort heute (25.02.2024): Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110"

Ganz auf einen Krimi verzichten müssen Tatort-Fans heute Abend aber nicht - es läuft der "Polizeiruf 110" aus Rostock. Die Kommissarinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) ermitteln erneut in prekären Verhältnissen: Die heroinabhängige und kleinkriminelle Mascha Kovicz (Meira Durand) und ihre Tochter Holli (Mathilda Graf) pflegen ein ungewöhnliches Familienleben. Ihr jüngster Einbruch führt die beiden zur falschen Zeit an den falschen Ort - oder genau zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Das muss sich in der neuen Folge des Rostocker "Polizeiruf 110" erst noch herausstellen. "Diebe" läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten. Andreas Herzog führt Regie nach einem Drehbuch von Elke Schuch.

Kein Tatort heute: Melly Böwe (Lina Beckmann) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) wachsen langsam zu einem Team zusammen. Foto: Christine Schroeder, NDR

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter: