TV-Programm Ostern 2023: Highlights und Tipps für die Osterfeiertage

Das große Promibacken - Osterspezial (14.25 bis 17.15 Uhr, Sat.1): Bei "Das Große Backen" versuchen sich die Teilnehmer an Back-Challenges. Im Osterspezial treten sechs Promi-Bäcker in Zweierteams gegeneinander an. Mit dabei, Schauspielerin Janine Kunze und Schlagersänger Jürgen Milski.