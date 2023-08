"Polizeiruf 110" heute aus Magdeburg: "Du gehörst mir" im Schnellcheck

Im "Polizeiruf 110" heute (27.08.2023) aus Magdeburg ermittelt Doreen Brasch, nachdem ein Neugeborenes mitten in der Stadt entführt wurde. Lohnt sich "Du gehörst mir"?

"Du gehörst mir" heißt der " Polizeiruf 110 " heute aus Magdeburg . Der Krimi läuft am Sonntagabend (27.08.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.



Die Krimi-Sommerpause ist vorbei, die neue Saison startet mit Hauptkommissarin Doreen Brasch. Wie schon im letzten Fall wird ein Kind gesucht. Ein leiser Krimi, der in Abgründe einer Frau blickt.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Polizeiruf heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute aus Magdeburg im Schnellcheck

Als die 23-jährige Lana (Hannah Schiller) nur für den Bruchteil einer Sekunde Kinderwagen samt Baby in einer belebten Fußgängerzone Magdeburgs aus den Augen lässt, passiert es: Wagen und Kind verschwinden spurlos. Panisch wendet sich Lana an umstehende Passanten, aber von Kind und Kinderwagen fehlt jede Spur. Und niemand will etwas gesehen haben.

Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) wird zum Tatort gerufen und nimmt die Ermittlungen auf. Derweil schiebt Inga Werner (Franziska Hartmann) den Wagen samt Baby längst durch die Stadt. Die Gelegenheit hat die unscheinbare, blonde Frau mit der markanten Brille zur eiskalten Entführerin gemacht.

Inga Werner (Franziska Hartmann) während der geplanten Entführung eines Säuglinges auf dem Marktplatz von Magdeburg. Foto: Felix Abraham, MDR

Polizeiruf-Kritik: Lohnt es sich, bei "Du gehörst mir" heute einzuschalten?

"Polizeiruf 110: Du gehörst mir" ist der erste Krimi nach der Sommerpause und vielmehr ein "Psychogramm 110" - die Charakterstudie einer Frau (eindrucksvoll gespielt von Franziska Hartmann) die schwer traumatisiert und extrem gewalttätig ist. Täglich scheint sie in mehrere Abgründe zu blicken - irgendwo zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Was sich in ihrer Wohnung abspielt, fesselt an den Bildschirm, schreibt Sarah Ritschel in unserer Krimi-Kolumne.

Inga Werner nimmt den entführten Säugling in Ihrer Wohnung in Augenschein. Foto: Felix Abraham, MDR

Sch auspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute

Doreen Brasch : Claudia Michelsen

: Uwe Lemp : Felix Vörtler

: Felix Vörtler Günther Marquez: Pablo Grant

Inga Werner : Franziska Hartmann

: Lana Stokowsky: Hannah Schiller

Christian Novak : Max Hemmersdorfer

: Max Hemmersdorfer Margot Werner : Susanne Häusler

: Inez Ruis : Safinaz Sattar

: Safinaz Sattar Rosa Merz : Susana AbdulMajid

: Susana AbdulMajid Heiner Schwabe: Johannes Ahn

Sinja Berger: Maj-Britt Klenke

Matilda: Milena Kober-Sinclair

"Polizeiruf 110" heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle "Polizeiruf 110"-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Polizeiruf Kommissare: Doreen Brasch ist die Ermittlerin in Magdeburg

Claudia Michelsen ermittelt als Doreen Brasch seit 2013 im Polizeiruf in und rund um Magdeburg - zunächst an der Seite von Jochen Drexler, gespielt von Sylvester Groth, von 2016 bis 2019 gemeinsam mit Dirk Köhler (Matthias Matschke). Seit dessen Ausstieg beim "Polizeiruf 110" ermittelt Claudia Michelsen erst mal allein weiter.

Brasch hat ein außerordentlich gutes Gespür für Menschen und ist eine hervorragende Ermittlerin. Sie folgt ihrer Intuition und liegt häufig damit richtig. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie manchmal dazu neigt, sich leidenschaftlich zu verrennen und auch mal in die falsche Person zu verbeißen.

