TV-Programm heute am 2. Weihnachtsfeiertag: Filme und Shows im Fernsehprogramm

Wie sieht das Fernsehprogramm am 2. Weihnachtsfeiertag 2023 aus? Hier finden Sie Filme oder Shows, die am 26. Dezember 2023 im TV laufen.

Am Zweiten Weihnachtstag erwartet die Zuschauer eine festliche Reise mit dem "Traumschiff" im ZDF, während RTL mit einer speziellen Weihnachtsausgabe von "Wer wird Millionär?" aufwartet. Sat.1 sorgt mit einer Auswahl an Animationsfilmen für die Kleinen. Neben den vielfältigen Weihnachtsfilmen auf Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney+und Amazon Prime bietet auch das TV-Programm an den Feiertagen eine breite Auswahl an Filmen und Sendungen.

Doch wann läuft was im TV? Vom klassischen Märchen bis zu Blockbustern - unsere Übersicht präsentiert Ihnen die eine Auswahl an Filmen und Klassikern im TV-Programm am 26. Dezember 2023.

Fernsehprogramm am 2. Weihnachtsfeiertag 2023: Das läuft heute Morgen und Vormittag im TV

Schöne Bescherung 2 (7 Uhr, RTL 2 ): Eddie und seine Familie, gerade von seinem Job als Versuchskaninchen entlassen, werden von der Firmenleitung mit einem Südseeurlaub belohnt, doch eine unglückliche Reihe von Ereignissen führt dazu, dass sie Weihnachten auf einer einsamen Insel stranden.

(7 Uhr, ): Eddie und seine Familie, gerade von seinem Job als Versuchskaninchen entlassen, werden von der Firmenleitung mit einem Südseeurlaub belohnt, doch eine unglückliche Reihe von Ereignissen führt dazu, dass sie auf einer einsamen Insel stranden. Ein Weihnachtsgeschenk des Himmels (7.10 Uhr, RTL ): Während ein Schneesturm über Cleveland hereinbricht und den Flugverkehr lahmlegt, nimmt die Pilotin Nina widerwillig ihren charmanten, aber arroganten Kollegen Brady mit, um ihn bei ihren Eltern unterzubringen. Dort trifft sie unerwartet auf ihren Ex-Freund, den Brady als ihren Freund ausgibt.

(7.10 Uhr, ): Während ein Schneesturm über hereinbricht und den Flugverkehr lahmlegt, nimmt die Pilotin Nina widerwillig ihren charmanten, aber arroganten Kollegen Brady mit, um ihn bei ihren Eltern unterzubringen. Dort trifft sie unerwartet auf ihren Ex-Freund, den Brady als ihren Freund ausgibt. Santa Clause - Eine schöne Bescherung (8.30 Uhr, RTL ): "Santa Clause" ist ein Klassiker der Feiertage . Im Anschluss zu " Santa Clause - Eine schöne Bescherung" folgen der zweite und dritte Teil der Reihe auf RTL .

(8.30 Uhr, ): "Santa Clause" ist ein Klassiker der . Im Anschluss zu " - Eine schöne Bescherung" folgen der zweite und dritte Teil der Reihe auf . Kevin - Allein gegen alle (8.40 Uhr, RTL 2 ): Mit neun Jahren allein in der Villa von Dads reicher Freundin Natalie zu sein, ist hart, besonders für Kevin McCallister an Weihnachten . Als die Ganoven Marv und Vera auftauchen, erkennt er jedoch die Nützlichkeit der vielen technischen Spielereien im Haus.

(8.40 Uhr, ): Mit neun Jahren allein in der Villa von Dads reicher Freundin Natalie zu sein, ist hart, besonders für an . Als die Ganoven Marv und Vera auftauchen, erkennt er jedoch die Nützlichkeit der vielen technischen Spielereien im Haus. Der Polarexpress (9.55 Uhr, Sat.1 ): Ein skeptischer Junge, der nicht an den Weihnachtsmann glaubt, erlebt eine außergewöhnliche Reise zum Nordpol im Polarexpress und entdeckt, dass Wunder nie enden, solange man daran glaubt.

(9.55 Uhr, ): Ein skeptischer Junge, der nicht an den Weihnachtsmann glaubt, erlebt eine außergewöhnliche Reise zum im Polarexpress und entdeckt, dass Wunder nie enden, solange man daran glaubt. Der Kaufhaus Cop (10.30 Uhr, Vox): Paul, dessen Traum, Polizist zu werden, an der Sportprüfung scheitert, wird Wachmann im Einkaufszentrum. Als eine Gruppe verkleideter Weihnachtsmänner das Kaufhaus überfällt, ergreift Paul die Gelegenheit, endlich seinen Heldenmoment zu erleben. Danach folgt der zweite Teil.

(10.30 Uhr, Vox): Paul, dessen Traum, Polizist zu werden, an der Sportprüfung scheitert, wird Wachmann im Einkaufszentrum. Als eine Gruppe verkleideter Weihnachtsmänner das Kaufhaus überfällt, ergreift Paul die Gelegenheit, endlich seinen Heldenmoment zu erleben. Danach folgt der zweite Teil. Fluch der Karibik 3: Am Ende der Welt (11.50 Uhr, Sat.1 ): Will Turner, Elizabeth Swann , Jack Sparrow und Barbossa verbünden sich, um Davy Jones und Lord Beckett zu stoppen, die mit dem Geisterschiff "Fliegenden Holländer" die Kontrolle über die Meere an sich reißen wollen.

(11.50 Uhr, ): Will Turner, , und Barbossa verbünden sich, um und Lord Beckett zu stoppen, die mit dem Geisterschiff "Fliegenden Holländer" die Kontrolle über die Meere an sich reißen wollen. Schneewittchen (11.50 Uhr, ARD ): Ein Königspaar erhält mit Schneewittchen ihr sehnlichst gewünschtes Kind, doch nach dem Tod der Königin heiratet der König erneut. Die neue Königin, schön aber neidisch, beauftragt einen Jäger, Schneewittchen zu töten. Der Jäger versagt und lässt die Prinzessin im Wald frei, wo sie neue Freunde findet und Hoffnung schöpft.

(11.50 Uhr, ): Ein Königspaar erhält mit Schneewittchen ihr sehnlichst gewünschtes Kind, doch nach dem Tod der Königin heiratet der König erneut. Die neue Königin, schön aber neidisch, beauftragt einen Jäger, Schneewittchen zu töten. Der Jäger versagt und lässt die Prinzessin im Wald frei, wo sie neue Freunde findet und Hoffnung schöpft. Rapunzel (13.25 Uhr, ARD ): Viele Jahre hält eine böse Zauberin die schöne Rapunzel bereits in einem Turm gefangen und gelangt als Einzige am langen Haar des Mädchens hinauf.

(13.25 Uhr, ): Viele Jahre hält eine böse Zauberin die schöne Rapunzel bereits in einem Turm gefangen und gelangt als Einzige am langen Haar des Mädchens hinauf. Die Schule der magischen Tiere (13.30 Uhr, RTL ): Nach ihrem Schulwechsel erfährt die junge Ida, dass alle Schüler einen magischen Tierbegleiter bekommen, was ihre neue Klassenlehrerin verkündet. Mit einer Schildkröte an ihrer Seite scheint für Ida das Schuljahr perfekt zu beginnen.

(13.30 Uhr, ): Nach ihrem Schulwechsel erfährt die junge Ida, dass alle Schüler einen magischen Tierbegleiter bekommen, was ihre neue Klassenlehrerin verkündet. Mit einer Schildkröte an ihrer Seite scheint für Ida das Schuljahr perfekt zu beginnen. Die Weihnachtshütte (13.35 Uhr, RTL 2 ): Die Denkmalschützerin Mary wird beauftragt, das Haus, in dem sie als Kind ihre Ferien verbrachte, zu renovieren. Dabei lernt sie Jack kennen, der die gleiche Leidenschaft für das Haus teilt. Zwischen ihnen entwickelt sich schnell mehr als nur Freundschaft.

Nachmittag und Abend: Das Fernsehprogramm heute am 2. Weihnachtsfeiertag 2023

Wir kaufen einen Zoo (14.05 Uhr, Vox): Nach dem Tod seiner Frau übernimmt Benjamin Mee mit seinen zwei Kindern einen geschlossenen Zoo, um einen Neuanfang zu wagen und das Wunder der Wiedereröffnung zu schaffen.

(14.05 Uhr, Vox): Nach dem Tod seiner Frau übernimmt mit seinen zwei Kindern einen geschlossenen Zoo, um einen Neuanfang zu wagen und das Wunder der Wiedereröffnung zu schaffen. Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten (15 Uhr, Sat.1 ): Kapitän Jack Sparrow wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als er einer ehemaligen Geliebten begegnet, die ihn auf die Suche nach der "Quelle der ewigen Jugend" mitnimmt.

(15 Uhr, ): Kapitän wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als er einer ehemaligen Geliebten begegnet, die ihn auf die Suche nach der "Quelle der ewigen Jugend" mitnimmt. Neue Geschichten vom Pumuckl, "Koboldsgesetz" (Staffel 1, Folge 7-13) ( RTL , 15.45 Uhr): Die neue Serie des Kult-Kobolds "Pumuckl" läuft im Dezember 2023 im Stream und Free-TV. Die ersten Folgen haben bereits am Vortag im TV begonnen.

( , 15.45 Uhr): Die neue Serie des Kult-Kobolds "Pumuckl" läuft im Dezember 2023 im Stream und Free-TV. Die ersten Folgen haben bereits am Vortag im begonnen. Das Märchen von der Zauberflöte (15.25 Uhr, ARD ): Die Tochter der Königin der Nacht wird entführt. Tamino und Papageno sollen sie befreien. Mit einer magischen Flöte, die jeden zum Tanzen bringt, muss Tamino Prüfungen bestehen, um vom egoistischen Trickbetrüger zum aufrichtigen Helden zu werden und den Palast von Sarastro zu erreichen.

(15.25 Uhr, ): Die Tochter der Königin der Nacht wird entführt. Tamino und Papageno sollen sie befreien. Mit einer magischen Flöte, die jeden zum Tanzen bringt, muss Tamino Prüfungen bestehen, um vom egoistischen Trickbetrüger zum aufrichtigen Helden zu werden und den Palast von Sarastro zu erreichen. Titanic (16.35 Uhr, Vox) : 1912 begegnen sich an Bord der Titanic die wohlhabende Rose und der mittellose Maler Jack , deren Liebesgeschichte über Klassengrenzen hinweg durch die folgende Kollision des Schiffes mit einem Eisberg auf eine harte Probe gestellt wird. Am Vorabend lief der Film bereits auf Vox.

(16.35 Uhr, Vox) : 1912 begegnen sich an Bord der Titanic die wohlhabende Rose und der mittellose Maler , deren Liebesgeschichte über Klassengrenzen hinweg durch die folgende Kollision des Schiffes mit einem Eisberg auf eine harte Probe gestellt wird. Am Vorabend lief der Film bereits auf Vox. Der kleine Lord (16.35 Uhr, ARD): Ein echter Klassiker: Der Earl of Dorincourt holt seinen kleinen Enkel Ceddie aus Amerika nach England, um ihn auf seinem Schloss nach angemessenen Standesregeln zu erziehen. Durch die liebevolle Art des Jungen wandelt sich der grummelige alte Herr.

Kevin - Allein in New York (17.35 Uhr, Sat.1 ): Kevin geht wieder verloren und landet versehentlich im falschen Flugzeug, mietet sich im Plaza Hotel ein und trifft auf die Gauner Marv und Harry, die er geschickt in das leere Haus seines Onkels lockt.

(17.35 Uhr, ): geht wieder verloren und landet versehentlich im falschen Flugzeug, mietet sich im Plaza Hotel ein und trifft auf die Gauner Marv und Harry, die er geschickt in das leere Haus seines Onkels lockt. Jumanji (18.10 Uhr, Kabel 1 ): Eine Gruppe Jugendlicher werden zusammen in ein Videospiel gesogen, aus welchem sie nur zusammen wieder entkommen können.

(18.10 Uhr, ): Eine Gruppe Jugendlicher werden zusammen in ein gesogen, aus welchem sie nur zusammen wieder entkommen können. Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin (ARD, 18.15 Uhr): "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" ist der dritte Teil der Reihe. Die ersten beiden Teile von Sissi laufen am 1. Weihnachtstag im TV. Während Franz Joseph wichtige Staatsgeschäfte zu erledigen hat, reist Kaiserin Sissi allein nach Ungarn, um den revolutionären Adel auf die Seite der Habsburger zu bringen.

TV-Programm heute am 2. Weihnachtsfeiertag 2023: Das läuft zur Primetime

Aquaman (20.15 Uhr, ProSieben ): Arthur ist ein Halbmensch - seine Mutter ist die Prinzessin von Atlantis . Ein Vertrauter seiner Mutter zieht ihn auf der Erde groß und bald ist Arthur ein großer Krieger. Doch als sein machthungriger Halbbruder Orm einen Krieg gegen die Oberwelt erklärt, bittet dessen Verlobte Mera ihn um Hilfe.

(20.15 Uhr, ): Arthur ist ein Halbmensch - seine Mutter ist die Prinzessin von . Ein Vertrauter seiner Mutter zieht ihn auf der Erde groß und bald ist Arthur ein großer Krieger. Doch als sein machthungriger Halbbruder Orm einen Krieg gegen die Oberwelt erklärt, bittet dessen Verlobte Mera ihn um Hilfe. Das Traumschiff (20.15 Uhr, ZDF): Die Passagiere des "Traumschiffs" erwartet eine Reise nach Utah, die für Max Parger und seine Crew unvergesslich wird. Staff-Kapitän Martin Grimm plant in Utah eine Motorradtour mit seinem alten Freund Stefan Fieringer. Hanna Liebhold arrangiert, dass Kapitän Max Parger an der Tour teilnimmt. Doch die Fahrt durch das Monument Valley gestaltet sich alles andere als entspannt.

Wer wird Millionär? - Das Weihnachts-Zockerspecial (20.15 Uhr, RTL ): Günther Jauch lädt zu einer Weihnachtsausgabe von der bekannten Quiz-Show.

(20.15 Uhr, ): lädt zu einer von der bekannten Quiz-Show. Top Gun: Maverick (20.15 Uhr, Sat.1 ): Wegen Autoritätsproblemen wird Navy-Pilot Pete Mitchell an seine alte Elite-Flugschule "Top Gun" versetzt, um dort junge Piloten für eine gefährliche Mission vorzubereiten: die Zerstörung eines Nuklearprogramms in nur drei Wochen.

(20.15 Uhr, ): Wegen Autoritätsproblemen wird Navy-Pilot an seine alte Elite-Flugschule "Top Gun" versetzt, um dort junge Piloten für eine gefährliche Mission vorzubereiten: die Zerstörung eines Nuklearprogramms in nur drei Wochen. Tatsächlich.. Liebe (20.15 Uhr, Vox): Zwei Monate vor Weihnachten in London verbinden sich am 24. Dezember zehn verschiedene Liebesgeschichten, darunter der verliebte Premierminister, ein Witwer mit einem träumenden Sohn, ein schreibender Hausherr und seine portugiesische Haushälterin sowie eine hingebungsvolle Ehefrau, die sich um ihren wahrscheinlich untreuen Mann kümmert.

Heute nachts im Fernsehen am 2. Weihnachtsfeiertag 2023