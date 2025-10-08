Schauspieler in „Die Rosenheim Cops“: Diese Darsteller gehören zur Besetzung

Die Kultserie "Die Rosenheim-Cops", die im ZDF ausgestrahlt wird, erfreut sich seit vielen Jahren bei den Zuschauern großer Beliebtheit. Im Oktober 2025 startete die 25. Staffel. Wie der Titel der Serie schon verrät, spielt die Handlung im oberbayerischen Rosenheim. Dabei tragen sämtliche Mitarbeiter des Rosenheimer Kommissariats auf ganz unterschiedliche Art und Weise dazu bei, die jeweiligen Mord-Ermittlungen voranzubringen.

Über die Jahre hat sich die Besetzung von "Die Rosenheim Cops" stetig verändert – schließlich läuft die erfolgreiche Krimi-Reihe bereits seit 2002. Wir stellen die 2025er-Schauspieler vor und verraten, welche Darsteller mittlerweile nicht mehr zur Besetzung der Serie gehören.

Besetzung von "Die Rosenheim Cops": Die Schauspieler der Serie

In Staffel 25 sind bei den "Rosenheim Cops" unter anderem diese Schauspielerinnen und Schauspieler dabei:

Dieter Fischer als Anton Stadler

Igor Jeftić als Sven Hansen

Michaela Weingartner als Julia Beck

Marisa Burger als Miriam Stockl

Max Müller als Michael Mohr

Alexander Duda als Gert Achtziger

Karin Thaler als Marie Hofer

Ursula Maria Burkhart als Marianne Grasegger

Sarah Thonig als Christin Lange

Paul Brusa als Daniel Donato

Anastasia Papadopoulou als Dr. Elena Dimos

Christian K. Schaeffer als Jo Caspar

Younes Tissinte als Dominik Meis

Wie verändert sich der Cast 2025?

2025 dürfen sich die Fans auf ein letztes Wiedersehen mit der charmanten Sekretärin freuen, bevor eine Ära in Rosenheim zu Ende geht. 2025 erfolgt die Ausstrahlung der Jubiläumsstaffel, die gleichzeitig Marisa Burger Abschied markiert. Im April kam die Nachricht, dass sie die Serie verlässt. Über 500 Episoden hinweg schlüpfte sie in die Rolle der beliebten Büro-Fachkraft Miriam Stockl auf dem bayerischen Polizeirevier. Ihre legendäre Catchphrase „Es gabat a Leich“ hat längst Kultstatus erreicht.

Wer nimmt ihren Platz ein? Offiziell gibt es noch kein Statement, aber die Auguren haben in seltener Einigkeit Younes Tissinte als möglichen Kandidaten auf dem Schirm. Der Schauspieler hatte bei den „Rosenheim-Cops“ sogar schon unterschiedliche Auftritte. In der 21. Staffel spielte er den Kfz-Mechaniker Dominik Meis und sprang später in derselben Rolle sogar als Urlaubsvertretung für Miriam Stockl ein, auch in Staffel 25 spielt er wieder mit. War das sein training on the job?

"Die Rosenheim-Cops": Diese Darsteller waren schon vor 2025 nicht mehr dabei

Da die "Rosenheim-Cops" bereits seit dem Jahre 2002 im ZDF zu sehen sind, ist es verständlich, dass im Laufe der Zeit zahlreiche Schauspieler den Cast der Serie verlassen haben. Hier sind die bekanntesten Darsteller der vergangenen Staffeln zu finden:

Joseph Hannesschläger als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer

Markus Böker als Kriminalhauptkommissar Ulrich Satori

Gerd Lohmeyer als Polizeichef Werner Balthasar

Thomas Stielner als Vincent Hofer

Horst Kummeth als Leo Bernrieder

Maren Schumacher als Gerichtsmedizinerin Dr. med. Ursula Kern

Senta Auth als Rosi

Tom Mikulla als Kriminalhauptkommissar Christian Lind

Andreas Giebel als Kriminalhauptkommissar Florian Prantl

Wolfgang Fierek als Ferdinand Reischl

Diana Staehly als Controllerin Patrizia Ortmann

Michael A. Grimm als Kriminalhauptkommissar Tobias Hartl

Petra Einhoff als Gerichtsmedizinerin Dr. med. Sabine Eckstein

Florian Fitz als als Kriminalhauptkommissar Dirk Bergmann

Mark-Alexander Solf als Kriminalkommissar Sebastian König

Katharina Abt als Kriminalhauptkommissarin Verena Danner

Sina Wilke als Gerichtsmedizinerin Sandra Mai

Patrick Kaluba als Kriminalhauptkommissar Christian Bach

Vanessa Eckart als Kriminalhauptkommissarin Eva Winter

"Die Rosenheim-Cops": Wann startet Staffel 25?

Die 25. Staffel von „Die Rosenheim-Cops“ ist offiziell bestätigt. Die Dreharbeiten begannen im Frühjahr 2025, und die neuen Folgen sollen im Herbst 2025 im ZDF ausgestrahlt werden.