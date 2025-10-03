"The Voice of Germany" 2025: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 3. Oktober 2025

Bereits in 15. Auflage ist „The Voice of Germany“ am 25. September nun schon bei Sat.1 und ProSieben gestartet. Das Konzept ist dabei seit der ersten Staffel nahezu unverändert geblieben: Verschiedene Musikerinnen und Musiker treten entweder alleine oder als Band auf und versuchen, mit ihrem Auftritt zu überzeugen. Aktuell wird die erste Phase der Sendung ausgestrahlt, die sogenannten Blind Auditions. Hierbei zählt vor allem die Stimme: denn die Jurymitglieder, bestehend aus Michi Beck und Smudo, Shirin David, Nico Santos und Rea Garvey sitzen mit dem Rücken zur Bühne und hören lediglich den Gesang. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen dann mindestens ein Jurymitglied von ihrem Talent überzeugen und zum Umdrehen bewegen.

Die Sendetermine von „The Voice of Germany“ 2025 sehen dabei vor, dass zwischen den beiden Sendern hin und her gewechselt wird: Donnerstags läuft eine neue Folge auf ProSieben, freitags wird eine weitere Ausgabe auf Sat.1 gezeigt. Am Freitag, dem 3. Oktober, wird die Musikshow also wieder bei Sat.1 zu sehen sein. Diese Kandidaten werden dabei sein:

Diese Kandidaten sind heute in der 4. Folge von „The Voice of Germany“ am 3. Oktober dabei

Deven Schulz (17, Kassel)

Deven Schulz bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Dalida - Love In Portofino (Andrea Bocelli Cover)

„Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich auch Opernsänger werde - das ist mein größter Wunsch.“

Karl Frierson II. (57, Lindau (Bodensee))

Karl Frierson II. bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski

Song: The Temptations - My Girl

Es ist eine nervenaufreibende Erfahrung, die ich so noch nie erlebt habe und die Spaß macht!“

Svenia Riberio (31, Gronau)

Svenia Riberio bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: Kings of Leon - Sex On Fire

„Ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht und könnte dankbarer und glücklicher nicht sein.“

Band ELBA: Solomiia, Olena und Daria (30, 39, 33, Hamburg)

Band ELBA: Solomiia, Olena und Daria bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: Verbovaya Doshchechka (ukrainisches Volkslied)

„Wir, die Band ELBA, haben uns bei ‚The Voice‘ beworben, weil wir möchten, dass auch ukrainische Musik auf dieser großen Bühne vertreten ist.“

Jazzy Gudd (35, Berlin)

Jazzy Gudd bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Nina Chuba - Ich Hass Dich

„Ich singe ‚Ich Hass Dich‘ von Nina Chuba. Ich liebe die Energie, die Haltung, die Power in diesem Song. Der Track hat Attitüde, haut raus, was andere nur denken - das mag ich.“

Luka Dakovic (28, Region Chiemsee-Alpenland)

Luka Dakovic bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Hozier - Too Sweet

„Ich wurde mit einer Nierenkrankheit geboren. Irgendwann wussten wir, mein Papa kann mir, seinem Sohn, eine Niere spenden.“

Vincent Rinne (20, Wolfsbüttel)

Vincent Rinne bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: JEREMIAS - Meer

„Ich benutze Musik und Gesang, um meine Gefühle auszudrücken bzw. diese zu entdecken und zu erforschen.“

Denisa Allegra (46, Berlin)

Denisa Allegra bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: Gloria Gaynor - I Will Survive

„Ich habe nicht nur für die Coaches gesungen, sondern für jede Version von mir, die jemals gezweifelt hat.“

Flintsbacher Zwoagsang: Katharina und Markus (28, 33, Nähe Rosenheim)

Flintsbacher Zwoagsang: Katharina und Markus bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Rainhard Fendrich - Weus‘d A Herz Hast Wia A Bergwerk

„Wir sind zu zwoat und wir singen.“

Dustin Lukat (33, Castrop-Rauxel)

Dustin Lukat bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Noah Kraus x Wir sind Helden - Nur Ein Wort

„Ich kann auch ernst sein, wenn ich muss. Zum Glück muss ich das aber fast nie!“

John Cadeliña (36, Lübeck)

John Cadeliña bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Daniel Bedingfield - If You‘re Not The One

„Mit sieben Jahren hat meine Mutter mir Klavier spielen beigebracht. Musik gehört zu meinem Leben.“

Lara Samira Will (24, Berlin)

Lara Samira Will bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: Elton John - Your Song (Ellie Goulding Version)

„Wenn die Aufregung nach dem Auftritt dann abfällt, möchte man direkt nochmal.“