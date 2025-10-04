Icon Menü
Kandidaten bei „The Voice of Germany“ 2025 gestern am 4.10.25: Wer ist raus? Folge 4

TV

"The Voice of Germany" 2025: Das waren die Kandidaten und Lieder gestern am 3. Oktober 2025

Bei „The Voice of Germany“ traten gestern bei den Blind Auditions am 3. Oktober insgesamt 12 Talente an. Welche Lieder sie performen werden, erfahren Sie hier.
Von Stefanie Eller
    •
    •
    •
    Auch in Folge 4 von "The Voice of Germany" stellten sich neue Talente den fünf Coaches. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Lieder vor.
    Auch in Folge 4 von "The Voice of Germany" stellten sich neue Talente den fünf Coaches. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Lieder vor. Foto: Joyn/André Kowalski

    Bereits in 15. Auflage ist „The Voice of Germany“ am 25. September nun schon bei Sat.1 und ProSieben gestartet. Das Konzept ist dabei seit der ersten Staffel nahezu unverändert geblieben: Verschiedene Musikerinnen und Musiker treten entweder alleine oder als Band auf und versuchen, mit ihrem Auftritt zu überzeugen. Aktuell wird die erste Phase der Sendung ausgestrahlt, die sogenannten Blind Auditions. Hierbei zählt vor allem die Stimme: denn die Jurymitglieder, bestehend aus Michi Beck und Smudo, Shirin David, Nico Santos und Rea Garvey sitzen mit dem Rücken zur Bühne und hören lediglich den Gesang. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen dann mindestens ein Jurymitglied von ihrem Talent überzeugen und zum Umdrehen bewegen.

    Die Sendetermine von „The Voice of Germany“ 2025 sehen dabei vor, dass zwischen den beiden Sendern hin und her gewechselt wird: Donnerstags läuft eine neue Folge auf ProSieben, freitags wird eine weitere Ausgabe auf Sat.1 gezeigt. Am Freitag, dem 3. Oktober, wird die Musikshow also wieder bei Sat.1 zu sehen sein. Diese Kandidaten waren dabei:

    Folge 4 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind weiter dabei

    Karl Frierson II. (57, Lindau (Bodensee))

    Karl Frierson II. bei The Voice
    Karl Frierson II. bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: The Temptations - My Girl
    • Es ist eine nervenaufreibende Erfahrung, die ich so noch nie erlebt habe und die Spaß macht!“
    • Weiter in Team Michi & Smudo

    Svenia Riberio (31, Gronau)

    Svenia Riberio bei The Voice
    Svenia Riberio bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Kings of Leon - Sex On Fire
    • „Ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht und könnte dankbarer und glücklicher nicht sein.“
    • Weiter in Team Nico

    Band ELBA: Solomiia, Olena und Daria (30, 39, 33, Hamburg)

    Band ELBA: Solomiia, Olena und Daria bei The Voice
    Band ELBA: Solomiia, Olena und Daria bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Verbovaya Doshchechka (ukrainisches Volkslied)
    • „Wir, die Band ELBA, haben uns bei ‚The Voice‘ beworben, weil wir möchten, dass auch ukrainische Musik auf dieser großen Bühne vertreten ist.“
    • Weiter in Team Rea

    Jazzy Gudd (35, Berlin)

    Jazzy Gudd bei The Voice
    Jazzy Gudd bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Nina Chuba - Ich Hass Dich
    • „Ich singe ‚Ich Hass Dich‘ von Nina Chuba. Ich liebe die Energie, die Haltung, die Power in diesem Song. Der Track hat Attitüde, haut raus, was andere nur denken - das mag ich.“
    • Weiter in Team Michi & Smudo

    Vincent Rinne (20, Wolfsbüttel)

    Vincent Rinne bei The Voice
    Vincent Rinne bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: JEREMIAS - Meer
    • „Ich benutze Musik und Gesang, um meine Gefühle auszudrücken bzw. diese zu entdecken und zu erforschen.“
    • Weiter in Team Shirin

    Denisa Allegra (46, Berlin)

    Denisa Allegra bei The Voice
    Denisa Allegra bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Gloria Gaynor - I Will Survive
    • „Ich habe nicht nur für die Coaches gesungen, sondern für jede Version von mir, die jemals gezweifelt hat.“
    • Weiter in Team Michi & Smudo

    Dustin Lukat (33, Castrop-Rauxel)

    Dustin Lukat bei The Voice
    Dustin Lukat bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Noah Kraus x Wir sind Helden - Nur Ein Wort
    • „Ich kann auch ernst sein, wenn ich muss. Zum Glück muss ich das aber fast nie!“
    • Weiter in Team Shirin

    John Cadeliña (36, Lübeck)

    John Cadeliña bei The Voice
    John Cadeliña bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Daniel Bedingfield - If You‘re Not The One
    • „Mit sieben Jahren hat meine Mutter mir Klavier spielen beigebracht. Musik gehört zu meinem Leben.“
    • Weiter in Team Rea

    Lara Samira Will (24, Berlin)

    Lara Samira Will bei The Voice
    Lara Samira Will bei The Voice Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Elton John - Your Song (Ellie Goulding Version)
    • „Wenn die Aufregung nach dem Auftritt dann abfällt, möchte man direkt nochmal.“
    • Weiter in Team Nico

    Folge 4 von „The Voice of Germany“ 2025: Wer ist raus?

    Deven Schulz (17, Kassel)

    Deven Schulz bei The Voice
    Deven Schulz bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Dalida - Love In Portofino (Andrea Bocelli Cover)
    • „Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich auch Opernsänger werde - das ist mein größter Wunsch.“

    Luka Dakovic (28, Region Chiemsee-Alpenland)

    Luka Dakovic bei The Voice
    Luka Dakovic bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Hozier - Too Sweet
    • „Ich wurde mit einer Nierenkrankheit geboren. Irgendwann wussten wir, mein Papa kann mir, seinem Sohn, eine Niere spenden.“

    Flintsbacher Zwoagsang: Katharina und Markus (28, 33, Nähe Rosenheim)

    Flintsbacher Zwoagsang: Katharina und Markus bei The Voice
    Flintsbacher Zwoagsang: Katharina und Markus bei The Voice Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Rainhard Fendrich - Weus‘d A Herz Hast Wia A Bergwerk
    • „Wir sind zu zwoat und wir singen.“
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

