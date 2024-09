„TV total Turmspringen“ 2024: Termin, Teilnehmer, Übertragung, Moderator - alle Infos

„Bloß nicht platschen“, mahnt ProSieben in einer Pressemitteilung zum „TV total Turmspringen“ 2024. Stattdessen sollen die Springerinnen und Springer bitteschön „elegant eintauchen“ und „tief abtauchen“. Gespannt? Dann wagen Sie gemeinsam mit uns den Sprung hinein in das schäumende Nass! Wir sind eigens für Sie schon mal ein wenig in die Materie eingetaucht.

„TV total Turmspringen“ 2024: Der Termin

Der Sender hat die Übertragung von „TV total Turmspringen“ 2024 für Samstag, 21. September 2024, angekündigt. Sendetermin: Primetime, 20.15 Uhr. Die Show läuft simultan auf ProSieben und beim hauseigenen Streaming-Dienst Joyn. Live, verspricht der Anbieter.

Die Teilnehmer bei „TV total Turmspringen“ 2024

Sebstian Pufpaff fungiert in beiden Disziplinen als Herausforderer: Sowohl im Einzel - als auch im Synchronspringen (hier mit Partner Simon Gosejean). Der Mann ist allen neueren „TV total“-Fans ein Begriff, die Übrigen sind vielleicht schon mal über seinen markanten Familiennamen gestolpert. Sebastian Pufpaff, geboren am 15. September 1976 in Nordrhein-Westfalen, wuchs in Rheinbreitbach auf. Nach dem Abitur studierte er zunächst Rechtswissenschaft, wechselte dann zu Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht und schloss 2008 mit einem Magister ab. Mit 28 Jahren gründete er das Kabarett-Trio „Das Bundeskabarett“. 2010 gewann er den Publikumspreis beim Prix Pantheon. Seit 2013 moderiert er „Pufpaffs Happy Hour“ auf 3sat. 2021 erhielt er den Grimme-Preis für „Noch nicht Schicht“ und ist regelmäßig in der „heute show“ zu sehen.

Und diese Teilnehmerinnen sowie Teilnehmer hat ProSieben verpflichtet, „Puffi“ daran zu hindern, „seinen Namen für die Ewigkeit ins Wasser schreiben“, wie der Sender es poetisch ausdrückt.

Einzelspringen

Andreas Toba – Kunstturner, Olympia-Teilnehmer 2024

Mimi Kraus – Handballweltmeister

Manni Ludolf – TV-Legende

Luna Schweiger – Schauspielerin

Marcel Nguyen – Mehrfacher Europameister und Kunstturner

Diogo Sangre – Reality-Star

Sascha Mölders – Fußballer

Isabella Franke – Moderatorin

Linda Nobat – Reality-Sternchen

Synchronspringen

Dr. Rick und Dr. Nick – Beauty-Docs

Lea und Lucas – GNTM-Models

Maurice und Cecilia – Reality-Stars

Paulomuc und Aditotoro – Streamer

Yasin Mohamed und Tim Kühnel – Reality-Stars

„TV total Turmspringen“ 2024: Übertragung im TV oder Stream

Im Free-TV können Sie „TV total Turmspringen“ 2024 durch einen beherzten Druck auf den ProSieben-Knopf ganz konventionell live und in Farbe verfolgen. Genauso gut und gleichzeitig geht es übrigens bei Joyn, dem Streaming-Dienst der Sendergruppe. Doch wenn Sie am betreffenden Samstag etwas anderes vorhaben, ist das ebenfalls kein Problem: Auch hier ist Joyn die Lösung.

Dessen Basisdienst ist vollständig gratis, Sie müssen sich nur registrieren. Wenn Sie allerdings zusätzliche Annehmlichkeiten wünschen, sollten Sie das Premium-Abonnement Joyn Plus die engere Wahl nehmen. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Sie laut Angaben des Dienstes „mehr Serien und Shows bereits vor der TV-Ausstrahlung, mehr Live-TV mit sechs Pay-TV-Sendern“ (Stand: September 2024). Aktuelle und weitergehende Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Gibt es eine Wiederholung von „TV total Turmspringen“ 2024?

Bisher finden wir keinen Termin für eine Wiederholung der Wasser-Schlacht im linearen Programm-Plan von ProSieben. Auf jeden Fall aber kann man die Show noch eine ganze Weile bei Joyn streamen.

Der Moderator beim „TV total Turmspringen“ 2024

Steven Gätjen moderiert das Sportevent. Die folgenden Infos zu seiner Vita haben wir dem Sender zu verdanken. Demnach begann er seine TV-Karriere bei MTV in London; er etablierte sich später als Filmexperte bei ProSieben, wo er unter anderem „taff“ moderierte und regelmäßig die Oscar-Verleihungen begleitete. Er wurde als Lieblingsmoderator von Stefan Raab bekannt, moderierte „Schlag den Raab“ und andere große Raab-Events, wofür er 2016 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde. Seit 2019 moderiert er „Joko & Klaas gegen ProSieben“ und weitere Shows wie den „Free ESC“. Zudem ist er im ZDF mit „Die Versteckte Kamera“ und bei „Bares für Rares“ aktiv. Privat lebt er mit Svenja Baumann in Hamburg.