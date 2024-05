"Über Geld spricht man doch!": Sendetermine, Teilnehmer, Übertragung - alle Infos

"Über Geld spricht man doch!": Alle Informationen rund um Sendetermine, Teilnehmer sowie Übertragung im TV & Stream finden Sie hier. Gibt es eine Wiederholung?

Wie bewältigt eine typische Familie in der heutigen Zeit ihren monatlichen Haushalt in Sachen Finanzen? Welche Einnahmen und Ausgaben haben Prominente wie Cora Schumacher, Lotto-Millionär Chico, Yvonne Woelke und Eike Immel? Und welche Strategien gibt es, um das Beste aus seinem womöglich nicht ganz üppigen Monatsbudget herauszuholen?

In der vierteiligen Dokureihe "Über Geld spricht man doch!" auf Sat.1 und bei Joyn gewähren Promis und Menschen aus verschiedenen Einkommensgruppen exklusive Einblicke in ihre finanzielle Situation. Wir haben uns für Sie schon mal schlaugemacht.

"Über Geld spricht man doch!": Sendetermine

Der Sender hatte den Start von "Über Geld spricht man doch!" für Montag, 22. April 2024, angekündigt. Sendezeit war um 20.15 Uhr. Seitdem läuft die vierteilige Show immer montags auf Sat.1 und bei Joyn.

Die Sendetermine liegen also folgendermaßen:

Folge 1 von "Über Geld spricht man doch!": Montag, 22. April 2024, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

und Folge 2 von "Über Geld spricht man doch!": Montag, 29. April 2024, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

und Folge 3 von "Über Geld spricht man doch!": Montag, 6. Mai 2024, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

und Folge 4 von "Über Geld spricht man doch!": Montag, 13. Mai 2024, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Teilnehmer bei "Über Geld spricht man doch!"

Cora Schumacher, Yvonne Woelke, Eike Immel und Lotto-Chico legen ihre Finanzen offen. Wer sind diese vier, die offenbar weder Volksgemurmel noch das Finanzamt scheuen?

Cora Schumacher

Die am 27. Dezember 1976 in Langenfeld geborene Reality-TV-Teilnehmerin war auch bei der vorigen Staffel im Dschungelcamp dabei. In der Yellow Press wurde sie durch ihre Ehe mit dem Rennfahrer Ralf Schumacher bekannt.

Lotto-Millionär Chico

Kürsat Yildirim, auch bekannt als Chico, ist ein deutsch-türkischer Kranfahrer. 2022 knackte er einen Lotto-Jackpot von knapp zehn Millionen Euro. Seitdem versucht er sich als Influencer und Fernsehdarsteller.

Yvonne Woelke

Schauspielerin, Moderatorin und Model. Seifenoper-Experten werden sich bestimmt an sie erinnern: Vor vier Folgen "Schmetterlinge im Bauch" gab es mit ihr drei Folgen "Verbotene Liebe" und eine Folge "Unter uns".

Eike Immel

Ehemaliger deutscher Fußballspieler. Der Torwart gehörte als Nationalspieler bei den Weltmeisterschaften 1982 und 1986 und den Europameisterschaften 1980 und 1988 zum Team des DFB.

Übertragung von "Über Geld spricht man doch!" im TV & Stream

Für Zuschauer, die lineares Fernsehen bevorzugen, ist die Bedienung denkbar einfach: Sie müssen lediglich zur festgelegten Sendezeit die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken und können dann beobachten, wie die Vermögens-Enthüller ihre Vermögen enthüllen. Aber auch für diejenigen, die zu dieser Zeit keine Lust oder etwas anderes zu tun haben, gibt es eine Lösung: Joyn, den Streaming-Dienst der Sendergruppe.

Das Grundangebot von Joyn ist vollständig kostenfrei und erfordert lediglich eine unkomplizierte Registrierung. Für erweiterte Funktionen könnte das Premium-Abonnement "Joyn Plus" interessant sein. Sie haben die Option, es sieben Tage lang gratis zu testen. Danach beträgt der monatliche Preis 6,99 Euro (Stand: Mai 2024). Aktuelle und detaillierte Informationen zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

"Über Geld spricht man doch!" - gibt es eine Wiederholung?

Sat.1 wiederholte "Über Geld spricht man doch!" im linearen TV:

Wiederholung Folge 3: Sonntag, 12. Mai 2024, 10.50 Uhr, Sat.1

Auf jeden Fall aber können Sie die Einzelheiten zu den finanziellen Gepflogenheiten und Möglichkeiten der Protagonisten noch eine geraume Zeit beim Streamingdienst Joyn nachvollziehen.