Unfall bei GNTM: Dieser Kandidat bricht sich den Finger! Kann er weitermachen?

Ein Strandbesuch endet für ein GNTM-Model in der Notaufnahme: Sein Finger ist mehrfach gebrochen und die Frage ist: Kann er bei GNTM weitermachen?

Der Tag fing für die GNTM-Models eigentlich ganz entspannt an. Die Jungs werfen ein paar Footbälle am Strand von Malibu, als es plötzlich passiert: Julian will gekonnt den Football fangen und dann ein kurzer Aufschrei. "Dann habe ich meinen Finger angeschaut: Oh, f***", sagt Julian im Interview. Der Finger sieht unnatürlich nach außen hin weggeknickt aus, steht seltsam ab. Julian ist sich daher sicher: "Ich glaube, der ist nicht ausgerenkt. Ich glaube, der ist gebrochen!"

GNTM: Kandidat muss nach Strandbesuch in die Notaufnahme

Julian wird in die Notaufnahme gebracht, sein Finger untersucht und geröntgt und der Verdacht bestätigt sich: Der Finger ist gebrochen - gleich zweimal! "Der ist gebrochen in drei Stücke durch das Gelenk. Es ist unsicher, ob man das richten kann und es dann gut zusammenwächst", so Julian. Eine OP steht im Raum und die Frage: Kann er weitermachen? Mit einem Gips bei GNTM könnte schließlich schwierig werden.

Immerhin stehen gleich drei Designer diese Woche bei GNTM parat – inklusive Fashion-Week-Special. Die erste Show von Ashton Michael kann Julian noch laufen, doch direkt nach der ersten Show muss er zu einem Arzt, um abzuklären, wie es nun mit seinem Finger weitergeht.

OP, ja oder nein? Julian ist sich fast sicher, dass er operiert werden muss, da der Finger mehrfach gebrochen ist und so die Aussage aus der Notaufnahme es ungewiss sei, ob er so eigenständig zusammenwachsen kann. Ob er so wirklich weiterhin wettbewerbsfähig ist, bezweifelt Julian ziemlich. Auch die Aussicht, die zweiten Fashion Show nicht laufen zu können, sich nicht - so wie die anderen - noch einmal beweisen zu können, nagt an ihm.

GNTM: Muss Julians Finger operiert werden?

Während sich die anderen GNTM-Models für die Show von Esther Perbandt fertigmachen, harrt er der Dinge - doch dann die erlösende Nachricht - vorerst zumindest. Julian muss erst einmal nicht operiert werden! Sein Finger wird getaped und er steht unter Beobachtung. In einer Woche muss er erneut zum Arzt und den Finger untersuchen lassen, ob alles gut verheilt und keine Knochenstücke wandern. Erst einmal Erleichterung pur bei Julian.

GNTM 2024: die Zwillinge Luka und Julian sind eine Runde weiter Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM: Erleichterung bei Julian - er kann weitermachen

Es wird noch besser, denn er kommt tatsächlich noch rechtzeitig zur zweiten Show und kann sie laufen. Auch wenn Heidi von seinem Walk nicht restlos überzeugt war, kommen er und sein Zwillingsbruder Luka eine Runde weiter. Für zwei andere Models endet aber die GNTM-Reise nach Folge 12.