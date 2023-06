"Ungewöhnliche Paare: Teilnehmer und Übertragung im TV oder Stream

"Ungewöhnliche Paare - Einfach lieben kann doch jeder" läuft im Juni im TV. Infos rund um Sendetermine, Teilnehmer, Übertragung und Wiederholung finden Sie hier.

Geht es um die richtige Partnerwahl, wird oft so daher gesagt: "Wo die Liebe hinfällt". Dieses Motto umschreibt die Doku "Ungewöhnliche Paare - einfach lieben kann doch jeder" perfekt, denn geht um außergewöhnliche Beziehungen. Paare, die von außen scheinbar überhaupt nicht zusammen passen, führen eine glückliche Partnerschaft. Was ist ihr Geheimnis? Die Reportage von VOX geht genau dieser Frage auf den Grund.

Alle Infos zu den Sendeterminen und der Übertragung und Wiederholung im TV und Stream, sowie alles über die Teilnehmer haben wir hier für Sie.

Sendetermine von "Ungewöhnliche Paare - Einfach lieben kann doch jeder"

Die Erstausstrahlung der Doku war am 18. Juni 2022. Am Freitag, den 8. Juli 2023 ist "Ungewöhnliche Paare" nun ein weiteres Mal im TV zu sehen. Ab 20.15 Uhr geht es los.

Übertragung von "Ungewöhnliche Paare" im TV und Stream

Schon im letzten Jahr lief die Doku über die ungewöhnlichen Paare und deren Beziehungen auf dem Sender VOX. So ist es auch 2023 - zur Primetime gibt es die Sendung dort nun ein weiteres Mal zu sehen.

Im Stream ist die Reportage auch auf RTL+ zu sehen, allerdings erst nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos: Im Monatsabo gibt es RTL+ für 6,99 Euro pro Monat, die ersten 30 Tage sind kostenlos. Ein Jahresabo bei dem Streaming-Anbieter kostet 59,99 Euro.

"Ungewöhnliche Paare - Einfach lieben kann doch jeder" in der Wiederholung sehen

Wer am Ausstrahlungtermin keine Zeit hat, muss keinen Grund haben sich zu ärgern. Wie bereits erwähnt, finden Sie die Sendung auf auf RTL+. Hier finden Sie eine Übersicht zu den wichtigsten Infos rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream, sowie zur Wiederholung.

Das sind die Teilnehmer: Wer ist bei "Ungewöhnliche Paare" dabei?

Manchmal werden Beziehungen von außen schon zum Scheitern verurteilt, da manche Paare vermeintlich einfach nicht zusammen passen. Aber ist das wirklich so? Innerhalb eines halben Jahres hat VOX das Leben von sieben außergewöhnlichen Paaren dokumentiert. Diese Beziehungen sind alles andere als durchschnittlich und trotzdem hat es gefunkt. Was ist ihr Geheimnis?

Liebe kennt keine Grenzen. So war das bei Chrissi und Felix, die verheiratet sind, ein gemeinsames Haus haben und nun ihr erstes Kind erwarten. Felix sitzt seit einem schweren Kletterunfall vor 12 Jahren im Rollstuhl – seine Frau stört sich kein bisschen daran.

Zwischen Lisa und Daniel gibt es einen Altersunterschied von 20 Jahren. Unüblicherweise ist Lisa mit 58 Jahren der ältere Part in der Beziehung, Daniel ist mit 38 wesentlich jüger. Seit sie zusammen sind, haben die beiden mit Vorurteilen zu kämpfen. Doch Sprüche wie "Lisa könnte Daniels Mutter sein" prallen an den beiden ab. Sie sind fest entschlossen, dass sie gemeinsam alt werden wollen.

Nicole, Christian und Fabian leben in einer polyamoren Beziehung – sie lieben zu dritt. Außerdem sind sie Eltern eines kleinen Jungen und erwarten bald noch ein Kind. Aber wie geht Liebe zu dritt überhaupt ohne, dass sich einer benachteiligt fühlt? Und wie funktionieren die Drei als Familie?

Bei etwa zwei Drittel aller Paare in Deutschland ist der Mann älter als die Frau – zwischen Stefanie und Tom liegen aber ganze es 34 Jahre. Als ehemaliger Schauspieler bei "Alles was zählt" steht Tom Barcal in der Öffentlichkeit, was zu den Vorurteilen, die die beiden aus dem persönlichen Umfeld erfahren, erschwerend hinzukommt. Davon lassen sich die beiden jedoch nicht unterkriegen, denn sie planten schon ihre Hochzeit - als Tom mit 57 Jahren eine unerwartete Diagnose bekommt.

Josephin und Klaus haben ebenfalls einen großen Altersunterschied. Die beiden sind verheiratet und haben 8-jährige Drillinge. Ungewöhnlich an ihrer Beziehung ist aber vollem etwas anderes, denn sie sind miteinander verwandt.

Hülya und Dennis sind seit 7 Jahren ein Paar, inzwischen auch verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Hülya jedoch leidet unter einem angeborenen Gendefekt, weshalb ihr mit 18 Jahren beide Unterschenkel amputiert werden mussten und sie eine Fehlbildung an ihren Händen hat. Obwohl sie deshalb im Alltag viel Hilfe von ihrem Mann braucht, sind die beiden ein starkes Team.

Michelle und Christin sind ursprünglich mit männlichen Geschlechtsorganen geboren, als Erwachsene nehmen sie ihr eigenes Geschlecht an. Heute sind sie das erste lesbische, transsexuelle Ehepaar Baden-Württembergs. Gemeinsam leiten sie eine Selbsthilfegruppe für transsexuelle Menschen und wollen diesen zeigen, dass jeder eine glückliche Beziehung führen kann.