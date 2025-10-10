Union Berlin – Arminia Bielefeld live im TV und Stream: Läuft das DFB-Pokalspiel auch im Free-TV?

Die letzte DFB-Pokal-Saison offenbarte einmal mehr das Potenzial für unerwartete Wendungen. Besonders Arminia Bielefeld sorgte für Aufsehen: Als (damals noch) Drittligist kämpfte sich der Traditionsverein bis ins Finale vor und bezwang dabei mehrere Bundesligisten – ein sportliches Märchen, das weit über die Region hinaus für Begeisterung sorgte. Den Pokal sicherte sich letztlich der VfB Stuttgart.

Seit August 2025 läuft die neue Ausgabe des Wettbewerbs. 64 Mannschaften treten erneut im klassischen K.-o.-System gegeneinander an – begleitet von der Hoffnung auf neue Überraschungssiege und packende Außenseitergeschichten.

Schaffen die Bielefelder auch in dieser Saison den Durchmarsch? Sie treten in Runde 2 wieder gegen Union Berlin an, die sie letztes Mal aus dem Turnier gekickt haben. Aktuell: Union hat im August gegen Gütersloh mit 5:0 gewonnen, die Arminia schlug Bremen mit 1:0.

Union Berlin – Arminia Bielefeld im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 startet das Match zwischen den Teams aus Berlin und aus Ostwestfalen am 29. Oktober 2025 um 20.45 Uhr in der Alten Försterei, der Heimat von Union Berlin. Das Stadion in Berlin-Köpenick ist mit 22.012 Plätzen das größte reine Fußballstadion der Hauptstadt, erfüllt jedoch nicht die DFB-Kategorie-3-Anforderungen. Die Arena bietet 18.395 Steh- und 3.617 Sitzplätze. Zwischen 2008 und 2013 wurde es umfassend renoviert, teils durch freiwillige Fan-Arbeit. Alle Tribünen sind überdacht; drei Seiten bestehen aus Stehplätzen, die Haupttribüne im Westen enthält auch Logen.

Union Berlin vs. Arminia Bielefeld live im TV und Stream: Übertragung vom DFB-Pokal 25/26

Wer sämtliche Begegnungen des diesjährigen DFB-Pokals live mitverfolgen möchte, muss auf den Pay-TV-Dienst Sky setzen. Der Anbieter überträgt exklusiv alle 63 Partien – vom ersten Spiel bis zum Finale in Berlin. Für den Zugriff auf die Live-Übertragungen ist ein kostenpflichtiger Zugang erforderlich. Die monatlichen Gebühren starten derzeit bei 21,99 Euro (Stand: Oktober 2025).

Auch ohne Bezahlfernsehen gibt es Möglichkeiten, das Pokalgeschehen zu erleben. Die Sender ARD und ZDF zeigen ausgewählte Matches im frei empfangbaren Fernsehen. Insgesamt werden 15 Spiele öffentlich ausgestrahlt, darunter die beiden Halbfinals sowie das Endspiel. Zusätzlich gibt es in jeder Runde mindestens zwei weitere Live-Partien, die ohne Zusatzkosten verfügbar sind. Ein Beispiel: Am 29. Oktober läuft die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München im Ersten. Andere Duelle – etwa dieses Aufeinandertreffen von Union Berlin und Bielefeld – bleiben hingegen ausschließlich bei Sky und sind weder im Free-TV noch gratis im Stream zu sehen.

Wer auf Livebilder verzichten kann, erhält dennoch umfassende Einblicke: Die Öffentlich-Rechtlichen bieten regelmäßig Zusammenfassungen, Expertenmeinungen und Hintergrundberichte – ganz ohne Griff in den Geldbeutel, sofern man den allgemeinen Pflicht-Obolus nicht mitzählt.

Wir liefern Ihnen hier alle Infos zum Spiel zwischen Union Berlin und Arminia Bielefeld und dessen Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Union Berlin – Arminia Bielefeld, DFB-Pokal 2025/2026, Runde 2

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Alte Försterei, Berlin

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal: Union Berlin gegen Arminia Bielefeld – die Bilanz der beiden Vereine

Union Berlin und Arminia Bielefeld trafen bislang in insgesamt 25 Pflichtspielen aufeinander, wobei die Bilanz laut fussballdaten.de zugunsten der Hauptstädter ausfiel: Neun Siege gegenüber fünf gewonnenen Matches für die Arminia. Elf Partien endeten mit einem Remis. Besonders spannend verlief das letzte Pokalduell im Oktober 2024, als Bielefeld sich mit einem 2:0-Heimsieg durchsetzte und Union überraschend aus dem Wettbewerb warf. Die bevorstehende Begegnung im DFB-Pokal 2025/26 verspricht daher besondere Brisanz.