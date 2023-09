US Open 2023 live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Mit den US Open 2023 wird im August und September das letzte Grand Slam Turnier des Jahres gespielt. Wir haben alle Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream sowie die Gewinner der Vorjahre.

Vier große Grand Slam Turniere werden im Tennis jedes Jahr ausgetragen: die Australien Open, die French Open, Wimbledon - und die US Open. Letztere finden dieses Jahr zwischen dem 28. August und dem 10. September 2023 statt. Austragungsort ist wie in den Vorjahren auch das Billie Jean King National Tennis Center in New York. Also alles wie immer beim großen Tennisturnier in den USA? Nicht ganz, zumindest nicht für die deutschen TV-Zuschauer. Denn zum ersten Mal seit 25 Jahren läuft die Übertragung nicht über den Sender Eurosport.

Sie wollen wissen, wie Sie das Grand Slam Turnier trotzdem verfolgen können, wer als Titelverteidiger antritt und wie die Gewinner der Vorjahre heißen? Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung der US Open 2023 live im TV und Stream sowie Sieger und Siegerinnen der vergangenen Ausgaben des Turniers.

Übertragung der US Open 2023 im TV und Stream: Ist das Turnier im Free-TV zu sehen?

Bisher lag die Übertragung der US Open fest in den Händen des TV-Senders Eurosport. Das bedeutete für alle deutschen Zuschauer und Zuschauerinnen vor den heimischen Fernsehgeräten, dass große Teile des Turniers kostenlos zu sehen waren, da es sich bei Eurosport um einen Free-TV-Sender handelt. In diesem Jahr ändert sich das allerdings: Zum ersten Mal liegen die Übertragungsrechte beim Streaminganbieter Sportdeutschland.TV. Der Sender hat angekündigt, alle Spiele live zu übertragen. Empfangen kann man das Streamingangebot auf Smart TVs und mobilen Geräten. Sportdeutschland.TV wird nach eigenen Angaben dabei einen Teil des Turnierprogramms gratis und einen Teil nur für bezahlende Kunden zur Verfügung stellen.

Gratis zu sehen gibt es:

die Qualifikationsspiele (ab dem 22. August)

die Live-Konferenz (am dem 28. August)

die Doppelspiele bis zum Viertelfinale (ab dem 30. August)

die Mixedspiele (ab dem 30. August)

die Juniorspiele (ab dem 3. September)

die Wheelchairspiele (ab dem 5. September)

die Highlights und Interviews

alle Spiele on Demand (etwa 48 Stunden nach Spielende)

Diese Inhalte stehen dagegen nur für bezahlende Kunden zur Verfügung:

alle Spiele live (von den Qualifikationsspielen bis zum Finale)

live (von den Qualifikationsspielen bis zum Finale) tägliche Live-Sendungen

alle Konkurrenzen (alle Herren- und Damenmatches)

alle Spiele on Demand (direkt nach Spielende)

on Demand (direkt nach Spielende) alle Gratisinhalte

Und so funktioniert die Bezahlung bei Sportdeutschland.TV: Im Gegensatz zu vielen anderen Streamingdiensten bietet Sportdeutschland.TV keine Abo-Modelle an. Stattdessen kann man ein sogenanntes "All Access"-Ticket erwerben, das einem den Zugang zu allen US Open Inhalten ermöglicht. Dieses Ticket kostet 25 Euro. Wer nicht das gesamte Turnier verfolgen möchte, hat noch zwei andere Optionen: ein Tagesticket für einzelne Spieltage, welches 10 Euro kostet, und ein Ticket für einzelne Matches, wofür 5 Euro fällig werden. Im Überblick bedeutet das:

"All Access"-Ticket: 25 Euro für das gesamte Turnier

Tagesticket: 10 Euro für einen einzelnen Spieltag

Matchticket: 5 Euro für ein einzelnes Match

Bis mindestens 2027 hat sich Sportdeutschland.TV die Rechte für die Übertragung des US Open gesichert. Der Streaming-Dienst konnte auch bekannte Gesichter als Kommentatoren und Experten verpflichten: Boris Becker und Matthias Stach ordnen das Geschehen auf dem Tennisplatz ein.

US Open 2023: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Das sind die wichtigsten Informationen zu den US Open 2023 im Überblick:

Was : US Open 2023

: 2023 Wann : 28. August bis 10. September 2023

: 28. August bis 10. September 2023 Wo : USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows , Queens, New York

: USTA National Center, , Queens, TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: Sportdeutschland . TV

Titelverteidiger bei den US Open: Wer gewann im letzten Jahr?

Titelverteidiger bei den Herren ist Carlos Alcaraz. Der Spanier konnte im vergangenen Jahr das Finale der US Open gegen den Norweger Casper Ruud für sich entscheiden. Alcaraz gilt auch bei den US Open 2023 als einer der Favoriten und führt momentan die Weltrangliste der Herren an. Nicht nur dort ist ihm allerdings Novak Djokovic auf den Fersen. Sagte der Serbe letztes Jahr noch seine Teilnahme bei den US Open aller Wahrscheinlichkeit nach wegen einer fehlenden Covid-Impfung ab, dürfte er dieses Jahr wieder auf den Titel schielen. Bereits drei Mal hat Djokovic die US Open gewonnen, neun Mal stand er insgesamt im Finale. Alcaraz und Djokovic sind dieses Jahr bereits im Finale eines anderen Grand Slam Turniers aufeinandergetroffen: In Wimbledon ging der Spanier Alcaraz als Sieger aus dem Duell hervor.

Bei den Damen ist Iga Swiatek die Titelverteidigerin. Im vergangenen Jahr besiegte die Spielerin aus Polen Ons Jabeur aus Tunesien im Finale. Und auch in diesem Jahr tritt Swiatek wieder an, um ihren Titel zu behalten. Als erste der Weltrangliste dürften ihre Chancen darauf auch nicht allzu schlecht stehen. Nicht auf der Teilnehmerliste ist in diesem Jahr übrigens Emma Raducanu, die die US Open 2021 gewonnen hatte. Die 20 Jährige musste aufgrund von Verletzungen und Operationen pausieren.

Sieger und Siegerinnen der Vorjahre bei den US Open

Folgende Tennisprofis konnten in den letzten zehn Jahren als Gewinner und Gewinnerinnen bei den US Open vom Platz gehen: