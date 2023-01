Verena Kerth musste als erste Kandidatin das Dschungelcamp 2023 verlassen

Model und Moderatorin Verena Kerth war beim Dschungelcamp 2023 dabei: In diesem Porträt lesen Sie alles, was Sie über sie wissen müssen.

Die Moderatorin Verena Kerth war als Kandidatin beim Dschungelcamp 2023 dabei. Im RTL-Interview trat sie gemeinsam mit ihrem neuen Freund auf: Dem Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi, der ihr sofort einen Tipp für die Zeit im Dschungel gab: "Die größte Prüfung ist das Camp, die Menschen, 24 Stunden, wenig Essen, wenig Schlaf." Aber auch dieser Tipp hat ihr nicht viel geholfen, denn sie ist bereits ausgeschieden und konnte sich nicht gegen die anderen Dschungelcamp-Kandidaten 2023 durchsetzen.

RTL überträgt das Dschungelcamp 2023 wieder aus Australien. Und nicht wie im letzten Jahr aus Südafrika. Doch: Moderator Daniel Hartwich wird nicht mehr dabei sein. Sein Nachfolger: "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen.

Im RTL-Interview hat Verena Kerth vor der Sendung auch verraten, warum sie in den Dschungel wollte: "Jede Frau, jedes Mädchen träumt einmal davon, Königin zu sein, oder?" In diesem Text lesen Sie alles, was sie über Verena Kerth wissen müssen, über ihre medienwirksamen Beziehungen, ihrer Radio-und-TV-Karriere und die Frage, warum sie keine persönlichen Gegenstände mit in den Dschungel nahm.

Verena Kerth und ihr Freund Marc Terenzi

Seit Herbst 2022 datet Verena Kerth den Boygroup-Sänger und Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi. In einem Gala-Interview sagten die beiden zuerst: Alles nur Spaß. Wir haben bloß eine Wette verloren. Doch aus dem PR-Stunt scheint echte Liebe geworden zu sein.

Verena Kerth: In der Edel-Disco P1 lernte sie Oliver Kahn kennen

Verena Kerth wurde am 18. Juli 1981 in München geboren. Nach der Schule machte Kerth eine Ausbildung zur Management-Assistentin und jobbte nebenbei im P1, eine Nobel-Disco in München. Dort lernte sie mit 21 den FC Bayern-Torwart Oliver Kahn kennen – und verliebt sich in ihn.

Von 2003 bis 2008 waren Verena Kerth und Oliver Kahn liiert. Und hielten laut RTL "die Klatschpresse in Atem". Für Kerth war das auch eine anstrengende Zeit. Plötzlich stand sie Rampenlicht, Fotografen umlagerten sie und Boulevardmedien brachten Klatsch-Geschichten über ihr Leben.

In einem Interview mit VIP.de sagt Kerth im Rückblick: "Es war alles schlimm. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hatte damit nichts zu tun, ich bin gerade in die Stadt gezogen und es war komplettes Neuland. Das war, wie wenn alles plötzlich über einen einbricht."

Verena Kerth und die Klatschpresse

Die Klatschpresse hat aber nicht nur Verena Kerths Beziehung zu Oliver Kahn ausgeschlachtet. Man hat auch über ihre Liaison mit Filmproduzent Martin Krug berichtet und über einen angeblichen Flirt mit Rammstein-Sänger Till Lindemann auf dem Oktoberfest in München.

Hat Verena Kerth Kinder?

Nein, hat sie nicht. Doch der Bild-Zeitung hat Verena Kerth letztes Jahr gesagt: "Ich würde mich freuen, in absehbarer Zeit mal mit (m)einem Kinderwagen durch München zu schaukeln."

Verena Kerths Karriere als Radiomoderatorin und im TV

2008 wurde Verena Kerth Moderatorin beim Radionsender Energy München. Danach folgten noch viele andere Moderatorinnen-Jobs: unter anderem bei Premiere und den Musikformaten "The Dome" und "Top of the Pops". Seit 2015 moderiert Kerth für Sat.1 Gold außerdem verschiedene Schlagersendungen.

Auch im TV konnte man Kerth oft sehen. Eine Auswahl:

Dancing on Ice (2007)

(2007) Das perfekte Promi Dinner (2010 und 2014)

(2010 und 2014) Promi Shopping Queen (2012)

(2012) Guidos Shopping Queen des Jahres (2014)

des Jahres (2014) Menschen bei Maischberger (2014)

(2014) Die Superhändler (2021)

2013 war Kerth Covergirl im Playboy. Im RTL-Interview sagt sie dazu: "Ich bin seit der ersten Staffel für den Dschungel angefragt gewesen. Genauso war es für den Playboy. Irgendwann habe ich zum Playboy ja gesagt. Jetzt habe ich zum Dschungel ja gesagt."

Verena Kerth im Steckbrief

Geburtsdatum: 18. Juli 1981

Geburtsort: München

Sternzeichen: Krebs

Beruf: Moderatorin und Model

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Partner: Marc Terenzi

Verena Kerth nahm keine Luxus-Gegenstände mit in den Dschungel

Zwei Luxus-Gegenstände dürfen die Stars mit in den Dschungel nehmen. In den vergangenen Jahren haben sich viele A-, B-, C- und Z-Promis für Ohrenstöpsel und Familienfotos entschieden, für Kissen und Haarbürsten. Doch Verena Kerth hat nichts mitgenommen. Im RTL-Interview sagte sie dazu: "Entweder ganz oder gar nicht."