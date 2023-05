"Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen": Sendetermine und Übertragung

Mit der neuen Dokureihe "Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen" informiert ZDFinfo über die Welt der Verschwörungstheorien. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine und Übertragung der Folgen.

Spätestens seit der Corona-Pandemie sind Verschwörungstheorien jedem ein Begriff. Doch sind sie kein neues Phänomen, sondern ein wiederkehrendes Element des gesellschaftlichen Diskurses. Einige davon scheinen harmlos zu sein, andere dagegen brandgefährlich.

Mit einer neuen Dokureihe will ZDFinfo über verschiedene Verschwörungstheorien aufklären. Mit dabei sind sowohl alte wie neue Erzählungen über angebliche Verschwörungen. Ein Fokus der neuen Dokureihe soll dabei auch darauf liegen, die Auswirkungen und die Vernetzung der einzelnen Verschwörungstheorien zu beleuchten.

"Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen": Sendetermine der neuen ZDFinfo-Dokureihe

Der kleine Spartensender ZDFinfo ist dafür bekannt, mehrteilige Dokureihen zu produzieren und auszustrahlen. Dabei handelt es sich meist um mehr als nur zwei oder drei Folgen. Auch die neue Dokureihe "Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen" umfasst stolze sechs Folgen. Diese werden an voraussichtlich zwei Terminen mit je drei Folgen im TV ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek sind sie hingegen schon etwas mehr als eine Woche vorher zu sehen.

Folge 1: Fake News, Angst und QAnon (30. Mai, 20.15 Uhr)

(30. Mai, 20.15 Uhr) Folge 2: Reptiloide, Aliens und Kontakte (30. Mai, 21.00 Uhr)

Folge 3: Roswell, UFO-Akten und Reichsflugscheiben (30. Mai, 21.45 Uhr)

Folge 4: Geheimbünde, Illuminaten und Neue Weltordnung (4. August, 20.15 Uhr)

Folge 5: Reichsbürger, Reichstagssturm und das Internet (4. August, 21.00 Uhr)

Folge 6: Klimalüge, Plandemie und 5G (4. August, 21.45 Uhr)

"Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen": Gibt es eine Wiederholung im TV?

Eine Wiederholung der Ende Mai und Anfang August ausgestrahlten sechsteiligen Dokureihe wird es nicht geben, zumindest nicht im linearen TV-Programm vom ZDF. Dafür sind die einzelnen Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar. Hier sind die Folgen sogar schon vor Ausstrahlung im TV auf ZDFinfo zu sehen. Die ersten drei Folgen sind seit dem 22. Mai verfügbar, die letzten drei Folgen werden ab dem 25. Juli online zur Verfügung stehen. Statt einer TV-Wiederholung sind die sechs Folgen also jederzeit in der Mediathek im Stream verfügbar.

Der Inhalt von "Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen": Darum geht es in den Folgen

In den einzelnen Folgen der neuen Dokureihe "Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen" wird je ein Verschwörungskomplex genauer unter die Lupe genommen. Das beinhaltet sowohl neuere Fälle wie die QAnon-Verschwörungserzählungen als auch ältere Geschichten wie solche über den angeblichen UFO-Absturz über Rosswell, Texas.

Hier finden Sie eine Zusammenfassung des Inhalts von allen sechs Folgen:

Folge 1 (Fake News, Angst und QAnon): Die von der QAnon Bewegung geglaubten Verschwörungstheorien handeln unter anderem von angeblichen Ritualmorden durch "die Eliten", um sich durch Kinderblut jung zu halten. Eingeordnet wir dieses auch für den Sturm aufs Kapitol mitverantwortliche Phänomen in Folge 1 von mehreren Experten. Außerdem berichten eine Aussteigerin, eine ehemalige Redakteurin eines Mediums für alternative Fakten und ein beteiligter am Sturm aufs Kapitol von ihrer Sicht auf die Verschwörungstheorien von QAnon.

Folge 2 (Reptiloide, Aliens und Kontakte): In Folge 2 werden solche Verschwörungstheorien besprochen, die einen Kontakt mit anderen Lebensformen beschreiben. Dazu gehören neben Aliens auch sogenannte Reptiloide, die angeblich die Kontrolle in der Politik an sich gerissen haben. Ein Team aus Experten zeigt hier auf, wie leicht solche Verschwörungstheorien von Rechtsextremen für fremdenfeindliches und antisemitisches Gedankengut missbraucht werden können.

Folge 3 (Roswell, UFO-Akten und Reichsflugscheiben): Der Gedanke an außerirdisches Leben fasziniert viele Menschen. Echte Wissenschaftler denken darüber nach, ob ein Kontakt mit ihnen überhaupt möglich ist. Verschwörungstheoretiker hingegen sind davon überzeugt, dass dieser längst stattgefunden hat. Wo die Grenze zwischen echter Wissenschaft und Verschwörungserzählungen liegt, wird in dieser Folge gezeigt.

Folge 4 (Geheimbünde, Illuminaten und Neue Weltordnung): Die Illuminaten sind wohl das bekannteste Beispiel von Verschwörungstheorien in der modernen Pop-Kultur. Die Idee von im Geheimen operierenden Organisationen fesselt die Menschen schon seit vielen Jahren. In dieser Folge soll mit einigen der vorherrschenden Klischees und Falschinformationen über die teilweise tatsächlich (ehemals) existierenden Geheimbünde aufgeräumt werden.

Folge 5 (Reichsbürger, Reichstagssturm und das Internet): Die Reichsbürger vereint der Glaube daran, dass Deutschland gar kein legitimer Staat sei. Stattdessen handle es sich bei der "BRD GmbH" nur um eine Firma der Amerikaner. Bis zu 1000 Reichsbürger werden derzeit als rechtsextrem eingestuft. Im vergangenen Winter gab es aus dieser Szene sogar einen Putschversuch, bei dem die Regierungsmitglieder gefangen genommen werden sollten.

Folge 6 (Klimalüge, Plandemie und 5G): Immer noch halten viele die Corona-Pandemie für eine groß angelegte Verschwörung einer mächtigen Gruppe. Auch die vielen, vielen Toten haben daran nichts geändert. Der Glaube an einen geheimen Plan zur Umwandlung der Welt ist weiterhin weit verbreitet. Er beschränkt sich jedoch keineswegs nur auf die Pandemie. Auch vor schnellem Internet durch 5G haben Verschwörungstheoretiker Angst. Die reale Gefahr des Klimawandels wird hingegen als "Lüge" denunziert.

Übertragung von "Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen" im TV und Stream

Im TV wird die Dokureihe zunächst auf ZDFinfo ausgestrahlt. Neben der TV-Ausstrahlung sind alle Folgen bereits vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort bleiben stehen sie auch nach der Ausstrahlung zur Verfügung und können dort kostenlos abgerufen werden.