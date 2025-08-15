VfB Lübeck – SV Darmstadt 98 live im TV und Stream beim DFB-Pokal 25/26: Wie läuft die Übertragung?

Am ersten Spieltag trifft VfB Lübeck auf SV Darmstadt 98. Bleiben Sie hier – wir liefern Ihnen die Einzelheiten.

VfB Lübeck gegen SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 findet das Spiel zwischen Lübeck und Darmstadt am Samstag, 16. August 2025, statt. Anpfiff ist um 18 Uhr. Ort der Tat ist das Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle in der Hansestadt Lübeck. Die Heimspielstätte der Gastgeber (amtlich „Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919 e. V.“) hat eine Kapazität von insgesamt 10.434 Plätzen: 450 unüberdachte Sitzplätze, 1.400 überdachte Stehplätze und 3.833 unüberdachte Stehplätze. Zusätzlich wurden 360 Sitzplätze hinter dem Tor auf die Stehplätze montiert, wodurch der neue Block A2 (ehemals Block B) entstanden ist. Der Block A2 umfasst 450 unüberdachte Sitzplätze und gehört neben dem Block A1 (Stehplätze) zum Gästebereich. Soviel Zeit musste jetzt sein.

Lübeck vs. Darmstadt live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragungsrechte für die aktuelle Pokalsaison liegen wie bisher bei Sky, ARD und ZDF. Wer alle 63 Partien – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abo (für 25 € pro Monat, das ist der Stand vom Juli 2025).

ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 ausgewählte Begegnungen live, darunter beide Halbfinals und das Finale. Darüber hinaus übertragen sie in jeder Runde mindestens zwei weitere Spiele. Das Duell zwischen Lübeck und Darmstadt wird nicht im Free-TV zu sehen sein, sondern leider exklusiv bei Sky. Ein kostenloser Livestream steht auch nicht bereit. Sky-Abonnenten können die Partie jedoch über Sky Go oder WOW online verfolgen.

Alle anderen Fans ohne Sky-Abo können sich auf ausführliche Zusammenfassungen im Free-TV freuen und bleiben so dennoch umfassend informiert.

Hier kommen alle Informationen zur Übertragung der Begegnung zwischen Lübeck und Darmstadt im Überblick:

Spiel : VfB Lübeck – SV Darmstadt 98, DFB-Pokal 2025/265, Runde 1

Datum : Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit : 18 Uhr

Ort : Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle, Lübeck

Übertragung im Free-T V: ---

Übertragung im Pay-TV : Sky

Übertragung im Live-Stream : WOW

VfB Lübeck – SV Darmstadt 98: Die Bilanz der beiden Vereine

Fehlanzeige: Die beiden Klubs haben bisher noch nie die Gelegenheit gehabt, sich gegenseitig zu messen. Zweite Bundesliga gegen Regional-Liga Nord: Ist es also ein norddeutsches Sandkorn, das den hessischen Berg herausfordert? Ganz so dramatisch wird es hoffentlich nicht kommen.