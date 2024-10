VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf den 1. FC Kaiserslautern. Während die Stuttgarter aktuell in der Bundesliga spielen, ist das Team aus Kaiserslautern momentan Teil der zweiten Liga.

Seit der VfB Stuttgart in der Saison 20/21 in die erste Liga aufgestiegen ist, hält sich die Mannschaft dort nach Anlaufschwierigkeiten stabil. Kurz nach dem Aufstieg lief es für den VfB zunächst nicht perfekt, sie belegten in den kommenden zwei Saisons den 15. und dann den 16. Platz. Damit befanden sie sich im unteren Teil der Tabelle. Danach ging es aber bergauf. In der Saison 23/24 landeten die Roten sogar auf dem zweiten Platz. Aktuell befindet sich das Team rund um Trainer Sebastian Hoeneß im Mittelfeld der Tabelle und es bleibt abzuwarten, wie sie sich in dieser Saison schlagen. Betrachtet man den VfB Stuttgart im Wettkampf um den DFB-Pokal, sind auch dort schon gute Leistungen zu verzeichnen. Dreimal gewannen sie bereits den Pokal. Diese Zeiten liegen aber schon länger zurück, sodass die Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit nicht über das Halbfinale hinaus kam. Um dem Traum des Pokalsieges erneut näher zu kommen, ist nun ein Sieg gegen Kaiserslautern Pflicht.

Der 1. FC Kaiserslautern kickt derzeit in der zweiten Liga. Dort befindet sich das Team seit der Saison 22/23 im stabilen Mittelfeld. Zuvor spielten die Roten Teufel lediglich in der dritten Liga, nachdem sie 2018 abgestiegen waren. Doch auch die Kicker aus Kaiserslautern hatten in der jüngeren Vergangenheit ihre Zeit in der ersten Liga. 2010 gelang ihnen nach einer starken Saison der Aufstieg. Eine Saison konnte der 1. FC Kaiserslautern sich dort auch halten, doch in der folgenden Saison 11/12 landeten sie auf dem letzten Platz und stiegen wieder ab. Den DFB-Pokal hat auch Kaiserslautern bereits gewonnen. Diese zwei Siege waren in den 90ern und liegen damit schon lange zurück. Zuletzt schafften sie es meist nicht über das Achtelfinale hinaus, mit der Ausnahme in der Saison 23/24 als sie sich bis ins Finale kickten. Dort verloren sie jedoch gegen Bayer Leverkusen. Um diese Leistung zu wiederholen, muss das Team rund um Trainer Markus Anfang erst einmal den VfB Stuttgart schlagen.

Wann findet das Spiel zwischen Stuttgart und Kaiserslautern statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 nach findet die Partie am 29. Oktober 2024 statt. Anstoß ist am Abend um 20.45 Uhr in der MHPArena in Stuttgart. Das Stadion hat Plätze für etwa 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

VfB Stuttgart gegen 1. FC Kaiserslautern live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung der DFB-Pokalsaison 24/25 übernimmt größtenteils der Pay-TV-Sender Sky. Doch auch die Öffentlich-Rechtlichen zeigen eine Auswahl an Spielen in voller Länge. Zu diesen 15 Spielen zählen unter anderem die Halbfinals und das Finale, doch die Partie zwischen Stuttgart und Kaiserslautern ist kein Teil davon. Somit müssen Sie, um dieses Match und weitere Spiele des DFB-Pokals zu sehen, ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abschließen. Aktuell kostet das Sport-Paket 25 Euro pro Monat.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: VfB Stuttgart vs. 1. FC Kaiserslautern (DFB-Pokal 24/25, 2. Runde)

Datum: 29. Oktober 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: MHPArena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Stuttgart gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fussballdaten.de sind die beiden Mannschaften bereits 97 Mal aufeinandergetroffen. 46 dieser Spiele hat der VfB für sich entschieden, 33 Kaiserslautern und 18 gingen unentschieden aus. Das letzte Zusammentreffen fand sogar im Rahmen des DFB-Pokals statt. Dieses Match entschied 2017 der VfB Stuttgart, mit einem Endergebnis von 3:1, für sich. Ob Stuttgart erneut gewinnt oder der Underdog Kaiserslautern sich gegen die Schwaben behaupten kann, wird sich am 29. Oktober 2024 zeigen.