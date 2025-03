VfB Stuttgart – RB Leipzig live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinales

Das DFB-Pokal-Fieber steigt: Vier Teams stehen vor den entscheidenden Halbfinal-Duellen. Besonders brisant wird das ungleiche Kräftemessen zwischen dem Drittligisten Arminia Bielefeld und dem Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen. Ein wahres „David gegen Goliath“-Szenario, in dem Leverkusen – spätestens nach dem beeindruckenden Sieg gegen den FC Bayern München – als großer Favorit gilt. Doch Bielefeld hat in dieser Pokalsaison bereits für Aufsehen gesorgt, indem sie höherklassige Gegner wie Hannover 96, Union Berlin und zuletzt Werder Bremen besiegten.

Im aktuellen DFB-Pokal-Wettbewerb haben sich auch der VfB Stuttgart und RB Leipzig gut geschlagen und stehen im Halbfinale.

VfB Stuttgart: Sie erreichten das Halbfinale durch Siege gegen Preußen Münster (5:0), den 1. FC Kaiserslautern (2:1), den SSV Jahn Regensburg (3:0) und den FC Augsburg (1:0). Im Viertelfinale war Deniz Undav der entscheidende Spieler, der das einzige Tor gegen Augsburg erzielte.

RB Leipzig: Sie setzten sich gegen Rot-Weiss Essen (4:1), den FC St. Pauli (4:2), Eintracht Frankfurt (3:0) und den VfL Wolfsburg (1:0) durch. Besonders das Viertelfinale gegen Wolfsburg war ein hart umkämpftes Spiel, das Leipzig knapp für sich entscheiden konnte.

Diese Teams sind noch unterwegs Richtung Berlin:

Arminia Bielefeld (3. Liga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

Wann findet das Halbfinalspiel zwischen VfB Stuttgart und RB Leipzig statt? Wie läuft die Übertragung im Free-TV? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir teilen die Infos gern mit Ihnen.

VfB Stuttgart – RB Leipzig im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß des Halbfinalspiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2024/25 empfängt der VfB Stuttgart den sächsischen Rivalen RB Leipzig am Mittwoch, 2. April 2025, in der heimischen MHP-Arena im Neckarpark. Das Stadion fasst etwas mehr als 60.000 Zuschauer. Auch die anderen deutschen Fußballwettbewerbe laufen mit Vollgas: Bundesliga, 2. Liga und dritte Liga befinden sich schon seit einigen Wochen in der Rückrunde.

Stuttgart gegen Leipzig live im Free-TV und Stream: Übertragung des Halbfinales im DFB-Pokal 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 teilen sich Sky und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Sky zeigt exklusiv alle Spiele des Wettbewerbs live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Dieses beginnt bei 25 Euro pro Monat für das Sport-Paket, während ein umfangreicheres Angebot, das auch die Bundesliga und 2. Bundesliga enthält, für monatlich 35 Euro zur Verfügung steht (Stand: März 2025).

ARD und ZDF hingegen präsentieren 15 ausgewählte Spiele im frei empfangbaren Fernsehen. Darunter fallen beide Halbfinals sowie das große Finale am 24. Mai 2025. Damit können auch Zuschauer ohne Pay-TV die entscheidenden Spiele, wie das Duell zwischen VfB Stuttgart gegen RB Leipzig, kostenlos verfolgen.

Die Übertragungsrechte für die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die dritte Liga sind separat geregelt und unabhängig von den DFB-Pokal-Übertragungen organisiert.

Hier kommen alle Informationen zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig, DFB-Pokal 24/25, Halbfinale

Datum: Mittwoch, 2. April 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: ZDF , Sky

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im DFB-Pokal 24/25: Gesamtbilanz der beiden Teams

Den Kollegen von fussballdaten.de danken wir für diese Zahlen und Fakten: VfB Stuttgart und RB Leipzig trafen in ihrer bisherigen Vereinsgeschichte 13 Mal aufeinander. Die Bilanz spricht für die Sachsen, die neun Siege verbuchen konnten, während die Württemberger nur zweimal als Sieger vom Platz gingen. Zwei der Begegnungen endeten also unentschieden. Das Torverhältnis: 26:11 zugunsten der Leipziger. Alle Daten betreffen die Bundesliga, im DFB-Pokal haben die beiden Teams bisher noch nie einander Maß genommen.