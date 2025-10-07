VfL Wolfsburg – Holstein Kiel live im TV und Stream: Wird das Pokalspiel auch im Free-TV übertragen?

Die Saison 2024/25 des DFB-Pokals hat gezeigt, dass der traditionsreiche Wettbewerb weiterhin ein zentrales Element des deutschen Fußballs bleibt. Arminia Bielefeld, ein Verein aus der 3. Liga, erreichte überraschend das Finale und sorgte damit für eine der größten Pokalgeschichten der vergangenen Jahre. Auf dem Weg dorthin eliminierte die Mannschaft mehrere Bundesligisten, darunter Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und im Halbfinale sogar den Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Damit stand erstmals seit 2011 wieder ein Drittligist im Endspiel des Wettbewerbs.Im Finale traf Bielefeld im Berliner Olympiastadion auf den VfB Stuttgart. Der Bundesligist setzte sich mit 4:2 durch und gewann damit den DFB-Pokal zum vierten Mal nach 1954, 1958 und 1997.

Der DFB-Pokal bleibt mit seinem K.-o.-Modus ein Wettbewerb, der sich von anderen Fußball-Turnieren unterscheidet. Die finanziellen Unterschiede zwischen den Vereinen werden teilweise durch einheitliche Prämien abgefedert: Schon die Teilnahme an der ersten Runde bringt über 200.000 Euro ein, während der Pokalsieger mehr als vier Millionen Euro erhält. Seit August 2025 läuft die neue Saison des DFB-Pokals. Erneut sind zu Beginn der Saison 64 Mannschaften angetreten – darunter die 36 Klubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, die vier bestplatzierten Teams der 3. Liga sowie zahlreiche Landespokalsieger. In Runde 2 sind nun noch 32 Teams übrig.

Am zweiten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Wolfsburg und Kiel. In der ersten Runde spielte der VfL Wolfsburg am 16. August 2025 gegen den SV Hemelingen und gewann deutlich mit 9:0. Holstein Kiel trat am 17. August 2025 gegen den FC 08 Homburg an und siegte mit 2:0. Jetzt geht es also in die zweite Runde. Wir liefern Ihnen die Details zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel.

VfL Wolfsburg – Holstein Kiel im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Gemäß dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 steigt die Begegnung zwischen Wolfsburg und Kiel am 28. Oktober 2025. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Wolfsburger Volkswagen Arena. Das Stadion wurde 2002 eröffnet und ist nach einem ortsansässigen Automobilkonzern benannt. Die Sportanlage bietet 28.917 Plätze, davon 23.568 Sitzplätze und 5.349 variable Stehplätze.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel live im TV und Stream: Übertragung vom DFB-Pokal 25/26

Auch in der aktuellen Saison führt für Fußballbegeisterte, die den DFB-Pokal lückenlos verfolgen möchten, kein Weg am Pay-TV-Anbieter Sky vorbei. Der Sender überträgt exklusiv sämtliche 63 Partien – vom ersten Anpfiff bis zum großen Finale im Berliner Olympiastadion. Für den Livestream ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das derzeit ab 21,99 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: Oktober 2025).

ARD und ZDF sind ebenfalls mit von der Partie, allerdings mit einem deutlich eingeschränkten Angebot. Insgesamt 15 Spiele werden im Free-TV gezeigt, darunter die beiden Halbfinals sowie das Endspiel. Zusätzlich übertragen die Sender in jeder Runde mindestens zwei weitere Begegnungen. Dennoch bleiben viele Duelle exklusiv bei Sky: Während das ZDF am 28. Oktober das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund zeigt, läuft die Partie VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel ausschließlich bei Sky. Es wird also weder frei empfangbar ausgestrahlt noch kostenlos gestreamt.

Wer kein Pay-TV nutzt, muss dennoch nicht ganz auf das Pokalgeschehen verzichten. ARD und ZDF bieten Zusammenfassungen und Analysen, die einen guten Überblick über den Turnierverlauf ermöglichen – und das völlig kostenfrei.

Hier sind alle Infos zur Begegnung zwischen Wolfsburg und Kiel auf einen Blick:

Spiel: VfL Wolfsburg – Holstein Kiel, DFB-Pokal 2025/265, Runde 2

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal: VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel – die Bilanz der beiden Vereine

Die Kollegen von fussballdaten.de haben uns mit diesen Infos versorgt: Es gab bisher 24 Begegnungen zwischen den beiden Vereinen. Dabei gingen die Kieler zwölfmal siegreich vom Platz, die Wölfe gewannen acht der Matches. Das Torverhältnis liegt bei 43:34 zugunsten der Nordlichter.