„Villa der Versuchung“ 2025: So wenig Geld bekommt der Gewinner

Seit dem 7. Juli 2025 präsentierte Sat.1 mit „Villa der Versuchung“ ein neues Reality-Format, das Luxus gegen Selbstdisziplin eintauscht. Moderiert wurde die Sendung von Verona Pooth, die 14 prominente Teilnehmer in eine abgelegene Villa in Thailand begleitete. Doch wer hier auf Komfort hoffte, wurde enttäuscht.

Anstelle von Luxus und Annehmlichkeiten wie Champagner oder Kingsize-Betten erwartete die Stars der konsequente Verzicht. Wer sich etwas gönnen wollte – sei es ein kühles Getränk, ein bequemes Bett oder ein Telefonat mit den Liebsten – musste dafür tief in die gemeinsame Kasse greifen. Der anfängliche Gesamtbetrag: 250.000 Euro. Jede persönliche Entscheidung für mehr Komfort verringerte diesen Jackpot. Das sorgte natürlich für reichlich Konfliktpotenzial: Strategisches Kalkül, Spannungen im Team und hitzige Auseinandersetzungen waren vorprogrammiert. Die alles entscheidende Frage lautete: Wie lange kann man der Versuchung widerstehen?

Wer hat die Show gewonnen? Wie hoch fiel letztendlich die Gewinnsumme aus? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Folge 8 von „Villa der Versuchung“: Wer hat 2025 gewonnen?

Die achte Folge startete mit einem Jackpot in Höhe von 30.600 Euro. Zunächst gab es ein Machtspiel. Dabei schnitten Seven und Raúl am schlechtesten ab. Die Konsequenz: Beide mussten in die Exit-Challenge, in der über ihren Verbleib in der Villa entschieden wurde. Ein letztes Mal wurde die Versuchung der beiden getestet. Im Versuchungsraum lagen nämlich 5.000 Euro bereit. Wer diese nahm, schied automatisch aus. Schlussendlich knickte Raúl ein und schied mit dem Taschengeld aus dem Wettkampf aus. Am nächsten Tag stand für die übrigen Kandidaten der nächste Wettkampf an. Im Spiel „Wer zuerst kommt ... und als zweites“ wurde entschieden, wer ins Finale einzieht. Sara und Jasmin gewannen und nahmen Patricia mit in die Endrunde.

Dort stand die letzte Abrechnungszeremonie an. Hier entschieden alle ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten über die Siegerin. Alle Prominenten gaben ihr Voting ab und Raúl durfte letztendlich die finale, entscheidende Stimme abgeben. Diese gab er Jasmin. Damit geht der Reality-TV-Star als Gewinnerin der ersten Staffel „Villa der Versuchung“ hervor. Doch wie hoch ist die Preissumme? Der Kassensturz zeigte: Es sind nur noch 9.199 Euro von den ursprünglichen 250.000 Euro übrig.

Wer flog wann raus bei „Villa der Versuchung“ 2025?

Insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der Versuchung. Diese Promis konnten jedoch nicht widerstehen und mussten die Villa verlassen:

Bettie Ballhaus (raus in Folge 2)

Kate Merlan (raus in Folge 3)

Gigi Birofio (raus in Folge 4)

Ronald Schill (raus in Folge 4)

Georgina Fleur (raus in Folge 5)

Brenda Brinkmann (raus in Folge 6)

Jimi Blue Ochsenknecht (raus in Folge 7)

Kevin Schäfer (raus in Folge 7)

Manni Ludolf (raus in Folge 8)

Patricia Blanco (raus in Folge 8)

Raúl Richter (raus in Folge 8)

Sara Kulka (raus in Folge 8)

Steven Graf Bernadotte von Wisborg („Seven“) (raus in Folge 8)

„Villa der Versuchung“ 2025: Das Finale als Wiederholung sehen

Im Regelfall wurden alle Episoden von „Villa der Versuchung“ nach ihrer Erstausstrahlung im Nachtprogramm von Sat.1 wiederholt. So lief die achte Folge um 1 Uhr, also offiziell am nächsten Tag, erneut. Falls Sie da schon schlafen gegangen waren, gibt es eine Alternative: Auf der Streaming-Plattform Joyn können Sie alle Folgen jederzeit und kostenlos ansehen – noch eine ganze Weile. Nur wer keine Werbung sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo.

Wer nach dem Finale noch nicht genug hatte, konnte übrigens im Anschluss zur Wiedersehens-Folge einschalten. Um 22.55 Uhr zeigteSat.1 „Die große Abrechnung“. Dort gab es tiefere Einblicke in die Konflikte der Sendung – und man erfuhr, was mit dem Jackpot passiert ist. Wir spoilern natürlich nicht.