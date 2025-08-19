„Villa der Versuchung“: Worum geht‘s in der Reality-Show mit Verona Pooth?

„Villa der Versuchung“ ist eine Reality-Show auf Sat.1, die seit Juli 2025 ausgestrahlt wird. Moderiert von Verona Pooth, stellt das Format 14 Prominente vor eine knallharte Entscheidung: Luxus genießen oder das Preisgeld von 250.000 Euro bewahren. Die „Villa der Versuchung“ ist alles, aber sicherlich keine Wohlfühloase. Glamour, Betten und Duschen? Fehlanzeige. Es sei denn, einer der Promis wird schwach.

Wie die Sendetermine von „Villa der Versuchung“ aussehen und wo die Reality-Show im TV und Stream läuft, verraten wir Ihnen hier.

„Villa der Versuchung“: Die Sendetermine

Die Show startete am Montag, 7. Juli 2025, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und ist parallel bei Joyn verfügbar. Dies sind alle Sendetermine im linearen TV-Programm:

Folge 1 – Montag, 7. Juli 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2 – Montag, 14. Juli 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3 – Montag, 21. Juli 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4 – Montag, 28. Juli 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5 – Montag, 4. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6 – Montag, 11. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 7 – Montag, 18. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 8 – Montag, 25. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Worum dreht sich die „Villa der Versuchung“?

Die Kandidaten ziehen für zwei Wochen in eine scheinbar paradiesische Villa – doch der Schein trügt. Statt glamourösem Komfort erwarten sie harte Matten und spärliche Rationen. Wer sich Annehmlichkeiten gönnen möchte, muss dafür bezahlen – und zwar aus der gemeinsamen Gewinnsumme.

In der „Villa der Versuchung“ zählt jede Entscheidung – und jedes kleine Extra hat seinen Preis. Während die 14 Prominenten in einer opulenten Kulisse untergebracht werden, ist echter Luxus für sie persönlich Mangelware. Statt weicher Betten erwarten sie harte Matten, anstelle von Gourmet-Menüs gibt es knappe Rationen.

Doch das wahre Spiel beginnt erst, wenn Bequemlichkeit ins Spiel kommt. Eine Cola? Eine Zigarette? Ein Stück Toast? Klingt banal, doch hier bedeuten sie den Unterschied zwischen Standhaftigkeit und Nachgeben – und jedes Vergnügen kostet bares Geld. Wer sich eine kleine Freude gönnt, bezahlt nicht nur mit Münzen, sondern auch mit der Gewinnsumme aller. Die ursprünglich 250.000 Euro schmelzen mit jeder Versuchung dahin. Gastgeberin Verona Pooth: „Ihr dürft euch alles gönnen – aber es wird euch etwas kosten.“ Soll die Gewinnsumme also gleich bleiben, müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit harten Matten und spärlichen Rationen begnügen, statt in Champagner zu baden oder Kaviar zu löffeln.

Strategie oder Spontaneität? Die Show testet nicht nur Willensstärke, sondern auch Gruppendynamik. Wer spielt nach Plan? Wer gibt impulsiv nach? Ist Verzicht eine Tugend oder am Ende doch nur eine Last? Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich selbst hinterfragen: Wie viel ist mir ein Moment des Genusses wert – und was riskiere ich dafür?

Übertragung von „Villa der Versuchung“ im TV oder Stream

Im linearen TV können Sie „Villa der Versuchung“ durch einen beherzten Druck auf den Sat.1-Knopf total easy live, umsonst und in Farbe verfolgen. Genauso gut und simultan geht es übrigens bei Joyn, dem Streaming-Dienst der Sendergruppe. Wenn Sie aber am betreffenden Montag etwas anderes vorhaben, ist das auch kein Problem: Hier liefert ebenfalls Joyn die Problemlösung Ihrer Wahl.

Der Basisdienst des Streamers ist vollständig kostenlos, sofern man sich registriert. Wer allerdings weitergehende Annehmlichkeiten haben möchte, sollte das Premium-Abonnement Joyn Plus in die engere Wahl nehmen. Für 6,99 Euro pro Monat erhält man laut Angaben des Dienstes „mehr Serien und Shows bereits vor der TV-Ausstrahlung, mehr Live-TV mit sechs Pay-TV-Sendern“ (Stand: Juli 2025). Aktuelle und weitergehende Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie auf der Website des Anbieters. Produziert wird „Villa der Versuchung“ übrigens von Banijay Productions Germany GmbH.