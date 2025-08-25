„Villa der Versuchung“: Teilnehmer 2025 - Welche Promis sind dabei?

In Sat.1 sorgt mit „Villa der Versuchung“ für Aufsehen. Statt Luxus und Verwöhnprogramm erwartet die prominenten Teilnehmer ein Spiel um Durchhaltevermögen. Für zwei Wochen müssen sie auf Komfort verzichten – es sei denn, sie sind bereit, das Preisgeld von 250.000 Euro Stück für Stück dafür zu opfern. Jede Cola, jedes Kissen, jede kleine Annehmlichkeit kostet – und zwar alle. Wer nachgibt, lässt das Konto der Gruppe schrumpfen.

Die Show läuft in Sat.1 und ist parallel bei Joyn verfügbar. Moderiert wird das Format von Verona Pooth, die die 14 Kandidatinnen und Kandidaten durch Versuchungen, Spannungen und Strategien begleitet. Denn eines ist klar: In dieser Villa ist Teamgeist gefragt – oder doch Egoismus? Wer gönnt sich was, wer hält durch, und wer sorgt für das größte Drama? Die Besetzung verspricht eine explosive Mischung: von Reality-Neulingen über bekannte TV-Gesichter bis hin zu überraschenden Comebacks. Wir stellen die Promis vor.

„Villa der Versuchung“: Teilnehmer 2025 im Überblick

Hier zeigen wir die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick. Im folgenden stellen wir die Reality-TV Stars genauer vor.

Kandidaten in der „Villa der Versuchung“: Diese Teilnehmer sind bereits raus

Bettie Ballhaus

Bettie Ballhaus ist 46 Jahre alt und wohnt derzeit auf Zypern, wo sie als Erotikmodel arbeitet. Ihr letzter Reality-Auftritt liegt über zehn Jahre zurück. Für Bettie Ballhaus bedeutet Luxus vor allem sauberes Bettzeug und gutes Essen – in der Villa stellte sie sich nun einem Comebackversuch.

Kate Merlan

Kate Merlan ist 37 Jahre alt und gehört seit Jahren zur festen Besetzung im deutschen Reality-TV. Die Kölnerin hat sich ein eigenes Luxusleben aufgebaut – inklusive Whirlpool, Designerstücken und Poolvilla im Urlaub. Für Kate Merlan ist Komfort kein Bonus, sondern Alltag. In der „Villa der Versuchung“ stellt sie sich erneut dem Wettbewerb. Trotz Glamour-Fassade zeigte sich Kate Merlan kampfbereit. Ihre Vergangenheit im Reality-TV hat sie geprägt, ihre Präsenz sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. In der Villa hat sie mit klaren Ansagen und starker Haltung erneut für Aufsehen gesorgt. In Folge 3 von „Villa der Versuchung“ musste Kate allerdings die neue Show verlassen.

Gigi Birofio

Gigi Birofio stammt aus der Nähe von Stuttgart und gehört trotz seines jungen Alters von 24 Jahren zu den erfahrenen Reality-Teilnehmern. Ob Love Island, Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp – Gigi Birofio war schon überall. In der Villa wollte er beweisen, ob er auch verzichten kann. Zu spät: In Folge 4 war Schluss für ihn.

Ronald Schill

Ronald Schill, früher Richter und Politiker, ist längst in der Welt des Reality-TVs angekommen. Er war bereits bei „Promi Big Brother“, „Promis unter Palmen“ und „Adam sucht Eva“ zu sehen. Schill lebt heute zurückgezogen in Rio de Janeiro. Mit juristischem Hintergrund und klarer Meinung hat Ronald Schill in der Villa für Diskussionen gesorgt. Ein bisschen zu viel, scheint‘s: Rauswurf in der vierten Folge.

Georgina Fleur

Georgina Fleur wurde durch „Der Bachelor“ bekannt und ist seither regelmäßig in Reality-Formaten vertreten. Sie lebt heute in Dubai und kennt das Spiel um Aufmerksamkeit und Einfluss. Georgina Fleur brachte Erfahrung, Konfliktpotenzial und mediale Präsenz mit in die Villa. Das hat leider nicht gereicht, sie ist in der fünften Folge ausgeschieden.

Brenda

Brenda Brinkmann ist 21 Jahre alt und stammt aus Köln. Erste Bekanntheit erlangte sie durch „Beauty & the Nerd“ und „Too Hot To Handle“. Brenda Brinkmann verfolgte ein klares Ziel: gewinnen. Ohne Unterstützung und mit Blick auf finanzielle Unabhängigkeit, setzte sie auf Ehrgeiz und Eigeninitiative. Das hat leider nicht geklappt. In Folge 6 war es für sie vorbei.

Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht wurde durch „Die Wilden Kerle“ bekannt und stand zuletzt eher wegen privater Konflikte im Fokus. Nun kehrt er ins Rampenlicht zurück und stellt sich der Herausforderung im Reality-TV. In der Villa könnte er mit seiner Vergangenheit und seinem Bekanntheitsgrad anecken. Jimi Blue Ochsenknecht wurde in der siebten Folge von „Villa der Versuchung“ von den anderen Kandidaten nach Hause geschickt.

Kevin Schäfer

Kevin Schäfer ist 35 Jahre alt und lebt in Köln. Er ist seit Jahren fester Bestandteil der Reality-TV-Szene und kennt die Mechanismen der Formate genau. Schäfer beschreibt sein luxuriöses Leben als alltäglich – notfalls gleicht ein Anruf bei der Familie das Konto aus. In der Villa könnte Kevin Schäfer schnell zum Konfliktpunkt werden, wenn es an Komfort mangelt. Kurz vor dem Finale musste Kevin schließlich die „Villa der Versuchung“ verlassen.

Teilnehmer von „Villa der Versuchung“: Das sind die Kandidaten

Raúl Richter

Raúl Richter ist Schauspieler und vielen aus GZSZ oder Notruf Hafenkante bekannt. Auch im Reality-TV war Richter bereits mehrfach aktiv. In der Villa kann Raúl Richter seine mediale Erfahrung nutzen, um taktisch kluge Entscheidungen zu treffen.

Manni Ludolf

Manni Ludolf wurde durch die Doku-Soap „Die Ludolfs“ bekannt. Heute lebt er mit seiner Frau im Westerwald, malt Bilder und sammelt Mützen. Für Manfred Ludolf ist Luxus bodenständig – ein Eis mit der Ehefrau oder eine neue Kopfbedeckung. In der Villa bringt Manni Ludolf Ruhe und Humor ein.

Sara Kulka

Sara Kulka wurde durch Germany‘s Next Topmodel bekannt und spricht offen über ihre schwierige Vergangenheit. Die 34-Jährige lebt heute als Mutter und Influencerin und setzt sich für mentale Gesundheit und Gleichberechtigung ein. In der Villa zeigt sich, ob Sara Kulka zu einer starken Stimme wird.

Jasmin Herren

Jasmin Herren ist 45 Jahre alt und bekannt aus verschiedenen Reality-Formaten. Nach dem Tod ihres Ehemannes Willi Herren und mehreren finanziellen Krisen steckt sie aktuell mitten in der Privatinsolvenz. Rund 450.000 Euro Schulden will Jasmin Herren nun aktiv abbauen – mit einem klaren Ziel vor Augen. In der Villa will sie nicht nur teilnehmen, sondern kämpfen. Auch ihre frühere Freundin Kate Merlan ist Teil des Casts. Ihr öffentlich ausgetragener Streit hat das Potenzial, die Gruppendynamik spürbar zu beeinflussen.

Patricia Blanco

Patricia Blanco ist gelernte Hotelfachfrau und Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco. Die 45-Jährige hat bereits mehrere Reality-Shows absolviert, darunter „Promis unter Palmen“ und „Promi Big Brother“. Nach finanziellen Rückschlägen will Patricia Blanco die Chance in der Villa nutzen, um Schulden abzubauen.

Steven, Unternehmer mit adeligen Wurzeln, lebt zwischen Kolumbien, Thailand und Deutschland. Für ihn ist Luxus kein Extra, sondern Standard. Designer-Outfits, First-Class-Reisen und spezielle Matratzen gehören zu seinem Alltag. Steven betont, dass er keine Strategie braucht – er zieht einfach durch.