Wer ist raus aus der "Villa der Versuchung" nach Folge 2?

„Villa der Versuchung“ ist ein neues Reality-TV-Format, das seit dem 7. Juli 2025 auf Sat.1 läuft. Unter der Moderation von Verona Pooth wagen sich 14 prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine abgelegene Villa in Thailand. Dort herrscht allerdings weitgehend Verzicht statt Luxus. Jeder Wunsch nach Komfort, sei es ein Bett, eine Cola oder sogar eine Zigarette, muss vom gemeinsamen Jackpot in Höhe von 250.000 Euro bezahlt werden. Dieses Spielprinzip hat Spannungen, Konflikte und strategische Auseinandersetzungen schon vorprogrammiert. Verzicht und Versuchung werden gezielt gegeneinander ausspielt.

In der ersten Folge der Show hatten die Kandidatinnen und Kandidaten noch eine Schonfrist. Doch nun wurde die erste Person herausgewählt. Wer ist raus aus der „Villa der Versuchung“ nach der zweiten Folge? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen erhalten Sie in diesem Artikel.

Wer ist in Folge 2 von „Villa der Versuchung“ 2025 rausgeflogen?

In der ersten Folge der „Villa der Versuchung“ gab es noch eine Schonfrist. Kein Promi musste die Villa verlassen und alle konnten noch einmal durchatmen. Doch das war nun vorbei. Wie in vielen anderen Reality-Formaten erfolgt ein Rauswurf in der Villa durch die Nominierung der restlichen Kandidatinnen und Kandidaten. Das Besondere in der Villa der Versuchung: alle Promis haben eine Art Kopfgeld, das gezahlt werden muss, wenn die Person rausgewählt wird. Also: Je höher das Kopfgeld, desto unwahrscheinlicher der Rauswurf.

In der zweiten Folge führten nach einem Spiel Raúl und Georgina mit einem Kopfgeld von je 20.000 Euro, gefolgt von Steven und Patricia mit 15.000. Am wenigsten wert waren Ronald und Sara mit 2.000, Bettie und Manni hatten ein Kopfgeld von jeweils 5.000. Kevin, Brenda, Gigi und Kate Merlan waren unverkäuflich für diese Folge. Bei der Nominierung wurden dann verschiedene Strategien verfolgt. Kate Merlan wollte unbedingt Steven Graf Bernadotte ausschalten. Sein Kopfgeld lag bei 15.000 Euro und war damit sehr hoch. Brenda hingegen sammelte Stimmen gegen Bettie. Ihr Argument war dabei pragmatisch: Bettie kostet wenig und ist ihr egal. Das Ergebnis war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bettie und Steven. Die Entscheidung traf letztendlich Georgina mit der letzten Stimme des Abends. Diese gab sie Bettie, die damit die Villa in Folge 2 verlassen musste und das, obwohl sie eine der sparsamsten Personen im Haus war.

Wer musste die „Villa der Versuchung“ bereits verlassen?

Diese Kandidatin musste die Show schon verlassen:

Bettie Ballhaus (raus in Folge 2)

„Villa der Versuchung“ 2025: Diese Kandidaten sind weiterhin dabei

Für diese Promis geht es in der „Villa der Versuchung“ noch weiter Richtung Sieg:

Jimi Blue Ochsenknecht

Gigi Birofio

Raúl Richter

Kate Merlan

Manni Ludolf

Georgina Fleur

Sara Kulka

Jasmin Herren

Patricia Blanco

Brenda Brinkmann

Steven Graf Bernadotte

Ronald Schill

Kevin Schäfer

„Villa der Versuchung“: Folge 2 als Wiederholung sehen

Die neuen Folgen von „Villa der Versuchung“ werden immer montags um 20.15 Uhr auf Sat.1 im klassischen Fernsehen ausgestrahlt und sind nebenbei auch über den Live-Stream bei Joyn verfügbar. Sollten Sie die zweite Ausgabe verpasst haben, gibt es zwei Möglichkeiten, um sie sich später anzusehen. Zunächst werden alle Episoden in der Nacht nach der Ausstrahlung auf Sat.1 wiederholt. Die flexiblere Möglichkeit ist jedoch das Streamingportal Joyn. Dort können die Folgen nach der Ausstrahlung zu einem beliebigen Zeitpunkt erneut angesehen werden.

Wann läuft die nächste Folge von „Villa der Versuchung“?

Den Sendeterminen nach läuft die nächste Episode der „Villa der Versuchung“ am:

Montag, 21. Juli 2025, 20.15 Uhr - Sat.1, Joyn