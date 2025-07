„Villa der Versuchung“: Wer ist raus nach Folge 3 am 21. Juli 2025?

In der neuen Reality-Show „Villa der Versuchung“ ziehen 14 Promis für zwei Wochen in ein schickes Anwesen, doch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommt es anders als erwartet. Statt Champagner und Luxus gibt es harte Matten und wenig zu essen. Wer trotzdem nicht darauf verzichten will, muss dafür einen hohen Preis bezahlen. Für jede Versuchung oder jeden zusätzlichen Komfort wird ein Teil der Gesamtgewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer sich darauf einlässt, muss dafür bezahlen – und das wirkt sich negativ auf alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten von „Villa der Versuchung“ aus.

In der dritten Folge zeigte sich, wie die Spannung unter den Teilnehmern zunimmt. Kandidat Roland Schill blieb ständig im Masterbedroom. Seine Entscheidungen weckten Misstrauen bei seinen Mitspielerinnen und Mitspielern. Außerdem krachte es bei ihm und Sara ordentlich. Georgina spielte ihr eigenes Spiel, schürte Intrigen und setzte alles daran, ihre Konkurrenz auszubremsen. Es wurde immer deutlicher, dass es hier nicht nur um den Sieg geht, sondern um die Kontrolle über das Herzstück der Villa, die Kostbar.

Was sonst noch alles in Folge 3 von „Villa der Versuchung“ passiert ist, erfahren Sie hier in diesem Artikel. Außerdem lesen Sie, welcher Promi vorzeitig die Koffer packen musste und keine Chance mehr auf die übrige Gewinnsumme hat.

Wer ist in Folge 3 von „Villa der Versuchung“ 2025 rausgeflogen?

Zu Beginn der dritten Folge waren von 250.000 Euro noch 114.570 Euro übrig. Der Verlust von 5000 Euro durch die Champagnerflasche, die Bettie beim Rauswurf in den Pool schüttete, wurde dieses Mal nicht mitgerechnet. Georgina war als Erste im Versuchungszimmer. Dabei entschied sie sich für das Angebot: Für 30.000 Euro wurde Patricia für die kommenden Spiele aus dem Rennen genommen und hatte weder Kopfgeld noch Stimmrecht. Im Machtspiel ging es für drei Teams um die Kontrolle über die Kost-Bar. Jimi und Raúl, Kate und Brenda sowie Sara und Seven stellten sich der Herausforderung. Am besten schnitten Jimi und Raúl ab. Sie beschrieben einander blind Essen und lösten die Aufgabe als erste. Außerdem sorgten sie dafür, dass die Kostbar nach ihrem Sieg für alle gesperrt wurde.

Im anschließenden Kopfgeldspiel traten die Promis wieder in Zweierteams an. Georgina spielte bewusst schlecht, um Kate ein geringes Kopfgeld zu sichern, was ihr auch gelang. Beide landeten bei nur 1000 Euro. Ronald und Kevin sowie die gesperrte Patricia standen mit 0 Euro sogar noch schlechter da. Nach der Abrechnung stieg die Gesamtgewinnsumme durch Georginas Strategie auf 144.570 Euro. Allerdings blieb nach den Konsumausgaben nur noch ein Jackpot von 111.750 Euro übrig.

Bei der Nominierung erhielten sowohl Georgina als auch Kate fünf Stimmen. Jasmin hatte das letzte Wort und entschied sich, Kate aus dem Spiel zu werfen. Der Rauswurf brachte einen Verlust von nur 1000 Euro, sodass die Gruppe am Ende der Folge mit 110.750 Euro übrig blieb.

„Villa der Versuchung“: Wer ist bereits raus?

Nach Folge 3 von „Villa der Versuchung“ mussten diese zwei Kandidatinnen bereits die Heimreise antreten:

Bettie Ballhaus (raus in Folge 2)

Kate Merlan (raus in Folge 3)

Welche Kandidaten sind bei „Villa der Versuchung“ weiterhin dabei?

Diese Promis können in der „Villa der Versuchung“ weiterhin auf die übrige Gewinnsumme hoffen:

Jimi Blue Ochsenknecht

Gigi Birofio

Raúl Richter

Manni Ludolf

Georgina Fleur

Sara Kulka

Jasmin Herren

Patricia Blanco

Brenda Brinkmann

Steven Graf Bernadotte

Ronald Schill

Kevin Schäfer

„Villa der Versuchung“: Folge 3 als Wiederholung sehen

Falls Sie die dritte Folge verpasst haben, können Sie die Episode jederzeit nach der Ausstrahlung kostenfrei auf dem Streamingdienst Joyn abrufen. Dort stehen auch Folge 1 und Folge 2 von „Villa der Versuchung“ kostenfrei zur Verfügung.

Wann läuft die nächste Folge von „Villa der Versuchung“?

Nach der dritten Episode stehen laut der Sendetermine von „Villa der Versuchung“ noch fünf weitere Ausgaben auf dem Programm. Folge 4 der neuen Realityshow mit Verona Pooth läuft an diesem Termin bei Sat.1 und Joyn über die Bildschirme:

Montag, 28. Juli 2025, 20.15 Uhr