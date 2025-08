Wer ist raus bei „Villa der Versuchung“ nach Folge 5 am 4. August 2025?

„Villa der Versuchung“ ist ein neues Reality-TV-Format, das seit dem 7. Juli 2025 auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Unter der Leitung von Moderatorin Verona Pooth ziehen 14 prominente Kandidatinnen und Kandidaten in eine abgelegene Villa in Thailand ein. Doch anstelle vom sonst gewohnten Luxus erwartet die Teilnehmer dort vor allem eines: Verzicht. Jeder Wunsch nach Bequemlichkeit, sei es ein Bett, ein Erfrischungsgetränk oder auch eine Zigarette, muss aus einem gemeinsamen Jackpot von 250.000 Euro bezahlt werden. Das Konzept des Formats sorgt von Beginn an für Konflikte, Spannungen und taktische Entscheidungen. Der ständige Balanceakt zwischen Entbehrung und Verlockung bildet das zentrale Element der Sendung.

Zu Beginn der fünften Folge der Show wurde einer großer Teil des Geldes bereits verpulvert. Sei es durch das Trinken von Champagner oder das Essen eines Schokoriegels, die Promis wollen auf ihren Luxus nicht verzichten. Wer übertreibt es in Episode 5 und wird rausgewählt? Das erfahren Sie hier.

Wer ist in Folge 5 von „Villa der Versuchung“ 2025 rausgeflogen?

Auch in der fünften Folge von „Villa der Versuchung“ öffnete sich der riskante ‚Raum der Versuchung‘. Dieses Mal wartete hinter der Tür eine köstliche Verführung. Nämlich eine Pizza. Nach Tagen des - mehr oder weniger - Verzichts, galt es für die Reality-Stars Zurückhaltung zu zeigen. Denn: ein Stück Pizza würde die Gruppe ganze 300 Euro kosten. Einer Kandidatin gelang es jedoch nicht, Kontrolle zu wahren. Georgina Fleur futterte gleich fünf Stücke der duftenden Verlockung und kostete die Gemeinschaft damit einen Haufen Geld. Das löste bei den restlichen Bewohnern natürlich Missfallen ihr gegenüber aus. Obwohl Georgina im folgenden Kopfgeldspiel eine Versicherung von 10.000 Euro erhielt, waren ihre Tage in der Villa gezählt. Bei der Abrechnungszeremonie erhält Georgina die Mehrheit der Stimmen und musste die Show damit in Folge 5 verlassen.

Nach der fünften Episode beträgt die Gewinnsumme nur noch 77.100 Euro.

Wer ist raus bei „Villa der Versuchung“ 2025?

Nach fünf Folgen hat die Versuchung schon so manchen Promis den Kopf gekostet. Hier finden Sie eine Übersicht, der bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten:

Bettie Ballhaus (raus in Folge 2)

Kate Merlan (raus in Folge 3)

Gigi Birofio (raus in Folge 4)

Ronald Schill (raus in Folge 4)

Georgina Fleur (raus in Folge 5)

„Villa der Versuchung“: Wer ist weiter dabei nach Folge 5 am 4. August 2025?

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind weiterhin Teil der „Villa der Versuchung“:

Raúl Richter

Patricia Blanco

Steven „Seven“ Graf Bernadotte

Sara Kulka

Manni Ludolf

Kate Merlan

Kevin Schäfer

Brenda Brinkmann

Jasmin Herren

„Villa der Versuchung“ 2025: Folge 5 als Wiederholung sehen

Generell werden alle Folgen der „Villa der Versuchung“ nach ihrer Erstausstrahlung noch einmal im nächtlichen Fernsehprogramm von Sat.1 gezeigt. Die fünfte Episode der Show lief um 0.50 Uhr, also offiziell am Folgetag, erneut. Falls Ihnen das zu spät gewesen sein sollte, gibt es natürlich eine weitere Möglichkeit, die Folge zu einem späteren Zeitpunkt zu sehen. Die Lösung hierbei ist die Streamingplattform Joyn. Dort können alle Folgen flexibel und kostenfrei gestreamt werden. Lediglich für das werbefreie Angebot muss ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden.

Wann läuft die nächste Folge von „Villa der Versuchung“ 2025?

Ein Blick auf die Sendetermine verrät, die nächste Folge von „Villa der Versuchung“ läuft am 11. August 2025 um 20.15 Uhr auf Sat.1.