Wer ist raus bei „Villa der Versuchung“ nach Folge 7 am 18. August 2025?

In der Sat.1-Show „Villa der Versuchung“ wohnen die Kandidatinnen und Kandidaten zwar in einer schicken Unterkunft, doch jeder kleine Luxus hat seinen Preis. Alles, was sie sich gönnen, wird direkt von der möglichen Gewinnsumme abgezogen. In Folge 7, die am 18. August 2025 ausgestrahlt wurde, ging es gleich doppelt zur Sache: Im Versuchungszimmer stand eine Entscheidung an, die zum ersten Auszug der siebten Folge führte. Später musste bei der Abrechnungszeremonie schließlich noch eine weitere Person die Villa verlassen.

Welche Promis mussten kurz vor dem Finale ihre Koffer packen und die vorzeitige Heimreise antreten? Die Antwort und alle weiteren wichtigen Infos rund um Folge 7 von „Villa der Versuchung“ finden Sie hier in diesem Artikel.

Wer ist in Folge 7 von „Villa der Versuchung“ 2025 rausgeflogen?

Die siebte Episode begann mit einem Gewinnstand von 56.650 Euro. Ursprünglich waren 250.000 Euro im Spiel. Im sogenannten Versuchungszimmer konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen eine bestimmte Summe eine Konkurrentin oder einen Konkurrenten aus dem Wettbewerb wählen. Nach einer anonymen Befragung ergaben sich Preiswerte für die einzelnen Personen: Raúl wurde mit 25.000 Euro veranschlagt, Kevin mit 15.000 Euro. Alle weiteren blieben ohne Kosten. Bei der anschließenden Abstimmung erhielt Jimi fünf Stimmen und musste die Show verlassen. Seven erhielt zwei Stimmen und konnte sich knapp vor einem Exit retten.

Im darauffolgenden Machtspiel traten die Prominenten in einer Geschicklichkeitsaufgabe an: Sie sollten aus vorgegebenem Material einen möglichst hohen Turm errichten. Mit einer Höhe von 131 Zentimetern setzte sich Raúl durch. Damit war er bei der nächsten Abrechnung automatisch vor dem Ausscheiden geschützt und hatte seinen Platz im Finale sicher. Im Kopfgeldspiel wurden die Kandidatinnen und Kandidaten anschließend in Zweierteams eingeteilt. Manni und Seven erreichten dabei den höchsten Wert und erhielten jeweils 20.000 Euro. Jasmin und Patricia bekamen je 10.000 Euro zugeschrieben, während Kevin und Sara keine Punkte verbuchten. Bei der abschließenden Abrechnungszeremonie entfielen fünf Stimmen auf Kevin, was sein Ausscheiden bedeutete. Zum Ende der Folge sank die gemeinsame Gewinnsumme auf 30.600 Euro.

Wer ist raus bei „Villa der Versuchung“ 2025?

14 Kandidatinnen und Kandidaten sind zu Beginn in die „Villa der Versuchung“ eingezogen. Nach Folge 7 mussten diese acht Promis bereits wieder ihre Koffer packen:

Bettie Ballhaus (raus in Folge 2)

Kate Merlan (raus in Folge 3)

Gigi Birofio (raus in Folge 4)

Ronald Schill (raus in Folge 4)

Georgina Fleur (raus in Folge 5)

Brenda Brinkmann (raus in Folge 6)

Jimi Blue Ochsenknecht (raus in Folge 7)

Kevin Schäfer (raus in Folge 7)

Welche Kandidaten sind bei „Villa der Versuchung“ weiter dabei?

Diese sechs Promis haben es in die finale Ausgabe von „Villa der Versuchung“ 2025 geschafft:

Manni Ludolf

Jasmin Herren

Patricia Blanco

Raúl Richter

Sara Kulka

Steven Graf Bernadotte von Wisborg („Seven“)

„Villa der Versuchung“ 2025: Folge 7 als Wiederholung sehen

Wer die „Villa der Versuchung“ im TV verpasst, muss nicht lange suchen: Sat.1 zeigt jede Folge nach der TV-Premiere noch einmal im Nachtprogramm. Die siebte Episode lief zum Beispiel in der Nacht von Montag auf Dienstag, um 1 Uhr nachts. Noch einfacher klappt es online: Auf Joyn stehen alle Folgen jederzeit kostenlos bereit. Wer die Show ohne Werbepausen sehen möchte, benötigt dafür allerdings ein Abo. Dieses gibt es aktuell für 6,99 Euro im Monat (Stand: August 2025).

Wann läuft die nächste Folge von „Villa der Versuchung“ 2025?

Ein Blick auf die Sendetermine von „Villa der Versuchung“ zeigt, dass nach Folge 7 nur noch eine weitere Folge aussteht. Das Finale gibt es am Montag, dem 25. August 2025, um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen.