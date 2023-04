"The Voice Kids" 2023: Kandidaten heute am 21. April 2023 in Folge 7

Auf Sat.1 läuft heute eine neue Folge der Castingsendung "The Voice Kids". Wir haben alle Informationen zu den Kandidaten und Kandidatinnen.

" The Voice Kids": Die Suche nach einem neuen jugendlichen Gesangstalent ist wieder im vollen Gange. Kinder aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz treten in der Castingshow an, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Die Übertragung von "The Voice Kids" läuft wie immer bei Sat.1. Für die Beurteilung der Auftritte ist auch in diesem Jahr wieder eine vierköpfige Jury verantwortlich, bestehend aus Alvaro Solver, Lena, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo von den Fanta 4.

Sie wollen wissen, welche jungen Gesangstalente sich heute dem Urteil der Juroren stellen? Wir haben eine Übersicht über alle Kandidaten und Kandidatinnen der Sendung am 21. April 2023.

"The Voice Kids": Das sind die Kandidaten in den Blind Auditions heute am 21. April

In der Folge am 21. April 2023 von "The Voice Kids" stehen erst noch drei Blind Auditions an. Das bedeutet, dass der Kandidaten oder die Kandidatin die Bühne betritt und die Coaches erstmal abgewandt sitzen, ohne zu sehen, wer gerade auf die Bühne gekommen ist. Nur, wenn die Kids durch ihr Gesangstalent überzeugen können, dreht sich einer oder drehen sich mehrere Coaches um. Diese drei müssen sich heute dem Urteil der Jury stellen:

Cajus (15) aus Dresden

Cajus ist quasi schon Profi-Musiker: Er geht auf eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt, ist dort Frontmann der Schulband und spielt zusätzlich auch noch Gitarre und Schlagzeug. "The Voice"-Erfahrung bringt er auch mit, denn vor vier Jahren hatte er schon mal sein Glück in der Castingshow versucht. Wird er es diesmal schaffen, einen oder mehrere Juroren zu überzeugen?

Cajus aus Dresden. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Moritz (12) aus Bad Honnef

Moritz singt "Blurry Eyes" von Michael Patrick Kelly. Neben der Musik kann sich der Zwölfjährige vor allem für Sport begeistern. Er trainiert intensiv im Eishockey, geht auf Mountainbike-Touren und schwimmt gerne.

Moritz aus Bad Honnef. Foto: SAT.1/Andre Kowalski

Jette (14) aus Neuwied

Jette hat die Musik von zu Hause mitgegeben bekommen: Ihr Vater spielt Klavier, ihre Mutter trommelt, ihre Schwestern spielen Bratsche und Blockflöte - und Jette selbst lernt Fagott spielen. Bei "The Voice Kids" singt sie "Take On Me" von a-Ha.

Jette aus Neuwied. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

"The Voice Kids": Das sind die Kandidaten in den Knockouts am 21. April 2023

Nach den letzten drei Blind Auditions der Staffel geht es direkt in die Knockouts. Hier treten immer fünf Talente eines Teams nacheinander an. Doch nur einer der Kandidaten pro Fünferkonstellation kommt weiter. Jeder Coach hat drei solcher Teams. Am Ende geht also jeder Juror mit drei Talenten ins Finale. In der Ausgabe am 21. April 2023 von "The Voice Kids" treten folgende Kids aus Team Michi und Smudo im Knockout an:

Amira-Lavinia (13) aus Moosburg

Amira-Lavinia singt "Eye of the Tiger" von Survivor. In ihrer Freizeit geht sie gerne Reiten und Snowboarden in den Alpen.

Amira-Lavinia aus Moosburg. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Matti (15) & Valentin (11) aus Heilbronn

Matti und Valentin singen "Seven Nation Army" von den White Stripes. Die beiden sind Teil der Band "Welcome to Future" und spielen Schlagzeug und Cajon beziehungsweise Gitarre oder Klavier.

Matti und Valentin aus Heilbronn.

Hans (14) aus Hamburg

Hans große Leidenschaft neben dem Singen ist der Fußball. Er trainiert selbst vier Mal die Woche und ist großer BVB Fan. Der Vierzehnjährige singt "Man in the Mirror" von Michael Jackson.

Hans aus Hamburg.

Emma (15) aus Wien

Zu Hause in Wien macht Emma vor allem mit ihrem Bruder Daniel Musik. Er rappt und sie singt dazu, wodurch sich natürlich auch ihre Rap-Skills verbessern. Passend dazu hat Emma "Changes" von 2Pac ausgesucht.

Emma aus Wien. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Diese Kandidaten aus Team Alvaro müssen sich dem Knockout stellen:

Blanche (11) aus Berlin

Blanche singt "Because You Loved Me" von Celine Dion. Ihr Talent hat sie vermutlich von ihrem Vater geerbt, denn der ist erfolgreicher Musik-Produzent und DJ. Sogar vor 2.000 Leuten ist Blanche schon einmal aufgetreten.

Blanche aus Berlin. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Lara (10) aus Schwetzingen

Lara singt "Ai Se Eu Te Pego!" von Michele Telo. Das passt, denn neben Deutsch spricht Lara in ihrer Familie auch Portugiesisch und Englisch. Ihr zweiter Karriereplan, falls es mit dem Gesang nicht klappt: Artistin werden.

Lara aus Schwetzingen. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Dominik H. (11) aus Burglengenfeld

Wenn er nicht gerade mit Singen beschäftigt ist, findet man Dominik beim Fußballtraining. Für "The Voice Kids" singt er "Gold Von Den Sternen" aus dem Mozart! Musical.

Dominik H. aus Burglengenfeld. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Joyce (11) aus Ober-Ramstadt

Joyce singt "Who Says" von Selena Gomez & The Scene. Und dafür übt sie auch in ihrer Freizeit fleißig, denn jeden Samstag besucht die Efljährige eine Musicalschule. Außerdem spielt sie Klavier und Ukulele.

Joyce aus Ober-Ramstadt. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Andrea (10) aus Wien

Andrea hat ein besonderes musikalisches Faibel: Besonders gerne hört sie klassische Opernmusik, zum Beispiel von Pavarotti oder Bocelli. In den Knockouts singt sie "Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)" von Doris Day.

Andrea aus Wien.

Und diese Kandidaten aus dem Team Wincent messen sich heute in den Knockouts:

Mathis (15) & Luis (14) aus Eltville

Mathis und Luis singen "Castle On The Hill" von Ed Sheeran. Die beiden haben sich durch einen Musikwettbewerb kennengelernt und festgestellt, dass sie gut als Band funktionieren. Mathis kann Schlagzeug, Klavier und Trompete übernehmen. Außerdem singt er im Chor. Luis spielt auch Klavier und Schlagzeug und noch dazu Orgel und Gitarre.

Mathis und Luis aus Eltville.

Marie (15) aus Witten

Neben dem Singen hat Marie noch zwei weitere Hobbies: Fußball spielen und aufwendige Torten backen. Marie singt "Ausmacht" von Emilio.

Marie aus Witten. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Toby (13) aus Kettering (UK)

Toby singt "Arcade" von Duncan Laurence. In seiner Heimat ist er schon stadtbekannt, weil er gerne bei offenem Fenster probt. Wenn er nicht gerade Singen übt, dann steht er auf dem Tennisplatz mit seinem Trainer.

Toby aus Kettering. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Tom S. (14) aus Meerbusch

Tom hat sogar schon einmal ein kleines Konzert gegeben: Zusammen mit Max Giesinger ist er vor 1.500 Leuten aufgetreten. Abgesehen von der Musik ist seine zweite große Leidenschaft Karate. In den Knockouts singt Tom "Torn" von Natalie Imbruglia.

Tom S. aus Meerbusch. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Mia J. (14) aus Reppenstedt

Mia J. singt "Elastic Heart" von Sia. Ihre Liebe zur Musik hat sie von ihren Vater übernommen, der früher in einer Band gespielt hat. Mia ist in der letzten Staffel schon einmal angetreten, damals aber bei den Blind Auditions gescheitert. Wird sie dieses Mal weiterkommen?