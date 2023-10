Wahlsendungen zur Bayern-Wahl 2023: TV-Sendungen am 8. Oktober im Überblick

Während die Stimmen der Bayern-Wahl 2023 ausgezählt werden, laufen Sondersendungen zur Landtagswahl im TV und Live-Stream. Hier finden Sie die Wahlsendungen im Überblick.

Am 8. Oktober findet zeitgleich in Hessen und Bayern die Landtagswahl 2023 statt. Natürlich werden die Wahlen auch im TV ausgiebig begleitet, während Wahlhelferinnen und Wahlhelfer fleißig die Stimmen auszählen, damit so schnell wie möglich die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 vorliegen. Während in Bayern der BR die Berichterstattung über die Landtagswahl übernimmt, laufen in Hessen Sondersendungen beim Hessischen Rundfunk. Darüber hinaus haben auch das ZDF und die ARD Wahlsendungen im Angebot, die über die Wahlen in beiden Bundesländern berichten.

In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht zu den Sondersendungen zur Landtagswahl 2023 in Bayern. Auch bei den Tagesthemen sind die Wahlen heute der Schwerpunkt.

Bayern-Wahl 2023: Welche TV-Sendungen berichten über die Landtagswahl?

Nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sender berichten über die Bayern-Wahl 2023 - auch bei den Privatsendern sind die Landtagswahlen heute das größte Thema. Neben Hochrechnungen kurz nach der Schließung der Wahllokale wird im TV auch wieder darüber spekuliert, wann das Ergebnis der Landtagswahl 2023 kommen wird. Am späten Abend beziehungsweise in der Nacht auf Montag dürfte dann das vorläufige Ergebnis feststehen und verraten, wie die Kandidaten und Parteien bei der Bayern-Wahl abgeschnitten haben. Einen Überblick zu den Wahlsendungen finden Sie hier:

ZDF:

17.30 Uhr: "Wahlen in Bayern und Hessen " - allgemeine Berichterstattung mit Hochrechnungen und Analysen, live aus den ZDF -Wahlstudios in Wiesbaden und München .

"Wahlen in und " - allgemeine Berichterstattung mit und Analysen, live aus den -Wahlstudios in und . 19 Uhr: "heute" - Die Nachrichten unterbrechen die Wahlsendung und liefern neueste Hochrechnungen und Interviews mit Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Moderation: Mitri Sirin

"Wahlen in und " 21.50 Uhr: "heute journal: Wahlen in Bayern und Hessen " - Das Nachrichtenmagazin, präsentiert von Marietta Slomka , beschäftigt sich mit dem Wahlausgang in Bayern und Hessen und liefert aktuelle Zahlen und Prognosen.

ARD:

17.40 Uhr: " Landtagswahlen in Bayern und Hessen " - allgemeine Berichterstattung mit ersten Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Moderation: Christian Nitsche für den Bayerischen Rundfunk .

" in und " - allgemeine Berichterstattung mit ersten nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Moderation: für den . 19.20 Uhr: "Berliner Runde" - Diskussion mit Abgeordneten der im Bundestag vertretenen Parteien, moderiert von Tina Hassel .

" extra" - Die 2023 sind auch bei den " " am Sonntag Schwerpunktthema. 22.05 Uhr: " Anne Will " - auch in der Talkrunde von Moderatorin Anne Will geht es heute um die Wahlen. In " Anne Will nach den Wahlen in Bayern und Hessen " diskutiert die Gastgeberin unter anderem mit Cem Özdemir ( Die Grünen ), Saskia Esken ( SPD ) und Karin Prien ( CDU ).

BR:

17.15 Uhr: "BR24 Wahl – Die Entscheidung" - Prognosen, Hochrechnungen und Interviews

"BR24″ – allgemeine Berichterstattung 18.45 Uhr: "BR24 Wahl – Die Entscheidung" - Hochrechnungen , Interviews und Analysen

"BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch" - Diskussionsrunde 21.20 Uhr: "BR24 Wahl – Die Entscheidung in Ihrer Region" - Wahlausgang in den regionalen Regierungsbezirken

"BR24 Wahl – Die Entscheidung in Ihrer Region" - Wahlausgang in den regionalen Regierungsbezirken 22.15 Uhr: "BR24 Wahl – Die Diskussion" - Wie wird Bayern in Zukunft regiert? Wie sind die Kräfteverhältnisse im neuen Bayerischen Landtag ?

"BR24 Wahl – Die Entscheidung in Ihrer Region" – Wahlausgang in den regionalen Regierungsbezirken 23.35 Uhr: "BR24 Wahl – Die Entscheidung" – Wer konnte sein Mandat halten, wer hat es verloren, wer zieht neu ins Maximilianeum ein?

N-TV:

"News Spezial: Wahlen in Hessen und Bayern " 20 Uhr: "Nachrichten"

"Nachrichten" 22 Uhr: "Nachrichten"

Phoenix: