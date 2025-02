Wahlsendungen zur Bundestagswahl 2025: So sieht das TV-Programm heute am 23. Februar aus

Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl in Deutschland statt – ein entscheidender Tag für Politik und Gesellschaft. Zahlreiche Fernsehsender berichten umfassend mit Live-Schalten, Hochrechnungen, Diskussionen, Analysen und Expertenmeinungen. In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Wahlsendungen in ARD, ZDF, RTL, ntv, ProSieben, SAT.1 und Phoenix.

Bundestagswahl 2025: TV-Programm und Berichterstattung am Wahltag

In den vergangenen Wochen standen die Spitzenkandidaten der großen Parteien bereits mehrfach im Fokus der Öffentlichkeit. In mehreren TV-Duellen haben sie ihre politischen Positionen vertreten und sich den Fragen von Journalisten gestellt. Nun steht der Wahltag vor der Tür und die Sender begleiten diesen mit verschiedenen Sendungen.

Am Wahlsonntag begleiten sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Sender den Wahltag mit umfangreichen Berichten, Prognosen und Analysen. Während ARD und ZDF mit ihrer klassischen Wahlsendung und der „Berliner Runde“ eine fundierte Einordnung liefern, berichten RTL, ntv, Phoenix sowie ProSieben und SAT.1 ebenfalls mit eigenen Formaten. Hier finden Sie die wichtigsten Sendezeiten im Überblick.

ARD

Die ARD begleitet den Wahlabend mit mehreren Live-Sendungen direkt aus dem Hauptstadtstudio. Die Berichterstattung beginnt mit ersten Prognosen aus den Wahllokalen, die von Experten eingeordnet werden. Zudem kommen später Spitzenpolitiker zu Wort. Highlight des Abends ist hier die „Berliner Runde“, auch „Elefantenrunde“ genannt, in der Parteivorsitzende auf das Wahlergebnis reagieren. Oliver Köhr und Bettina Schausten moderieren die „Elefantenrunde“. Alle Sendungen sind auch im ARD-Livestream verfügbar.

17.10 Uhr – Bundestagswahl 2025 live

20.15 Uhr – Berliner Runde

21.15 Uhr – Tagesthemen extra

21.30 Uhr – Caren Miosga

ZDF

Das ZDF begleitet den Wahltag ab 17 Uhr aus dem Wahlstudio in Berlin. In die Sendungen sind mehrere Experten eingeladen. Korrespondenten berichten zudem live aus den Parteizentralen, während Moderatorin Shakuntala Banerjee durch den Abend führt. Neben der „Berliner Runde“, die auch hier um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, hat das ZDF weitere Sendungen wie das „maybrit illner spezial“ im Programm. Zuschauer können die Wahlsendungen auch über die ZDF-Mediathek im Live-Stream verfolgen.

17.00 Uhr – Bundestagswahl 2025 live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin

19.00 Uhr – heute Bundestagswahl

19.30 Uhr – Bundestagswahl live

20.15 Uhr – Berliner Runde

21.15 Uhr – Bundestagswahl 2025 live

21.45 Uhr – heute journal Bundestagswahl 2025

22.30 Uhr – maybrit illner spezial – Deutschland nach der Wahl

Phoenix

Phoenix bietet ab dem Nachmittag eine durchgehende Live-Berichterstattung zur Bundestagswahl. Die Sendung „phoenix Wahlrunde“ bringt ab 21.15 Uhr internationale und nationale Experten zusammen, um das Wahlergebnis aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Die Sendungen sind auch als Livestream über phoenix.de verfügbar.

16.30 Uhr – Wahl 2025: Deutschland wählt (Berichterstattung)

21.15 Uhr – phoenix Wahlrunde (Diskussion zur Bundestagswahl)

RTL

Auch RTL bietet am Wahlsonntag eine umfassende Berichterstattung. Das Moderationsteam um Roberta Bieling, Christopher Wittich und Nikolaus Blome führt durch den Wahlabend. Neben Live-Schalten zu den Parteizentralen stellen Experten erste Analysen und Prognosen und mögliche Koalitionen vor. Ab 18.45 Uhr wird die Sondersendung durch ein „RTL Aktuell Wahlspezial“ ergänzt. Das Programm ist auch über den Streaming-Dienst RTL+ abrufbar.

17.00 Uhr – Bundestagswahl 2025 - Entscheidung für Deutschland

18.45 Uhr – RTL Aktuell Wahlspezial

19.05 Uhr – Fortsetzung der Wahlberichterstattung

ntv

Der Nachrichtensender ntv startet bereits früh mit der Übertragung. Bereits ab 7 Uhr startet das „News Spezial: Kampf ums Kanzleramt“. Ab dem Nachmittag übernehmen politische Analysten die Einordnung der Wahlergebnisse. Zuschauer können die Sendungen auch über den ntv-Livestream verfolgen.

07.00 Uhr – News Spezial: Kampf ums Kanzleramt und Nachrichten im Wechsel

12.00 Uhr – Bundestagswahl 2025 - Der Wahltag

17.00 Uhr – Bundestagswahl 2025 - Die Entscheidung

22.15 Uhr – News Spezial zur Wahl

SAT.1 und ProSieben

SAT.1 und ProSieben berichten in einem „newstime SPEZIAL“ über die ersten Hochrechnungen und Reaktionen aus der Politik. Während SAT.1 die Berichterstattung am Abend unterbricht, bleibt ProSieben etwas länger bei den Wahlanalysen. Die Sendungen sind auch über Joyn im Stream verfügbar.

17.45 Uhr – „newstime SPEZIAL – Deutschland hat gewählt“ mit Prognosen und Hochrechnungen

18.15 Uhr – SAT.1 unterbricht ab hier die Sondersendung für das reguläre TV-Programm

19.05 Uhr – ProSieben setzt ab hier das reguläre TV-Programm fort