Staffel 7 von „Watzmann ermittelt“ 2025: Wann kommen die neuen Folgen?

In der ARD-Krimiserie „Watzmann ermittelt“ geht Kommissar Benedikt Beissl gemeinsam mit seinem jungen Kollegen Jerry Paulsen auf Spurensuche im beschaulichen Berchtesgaden. Zwischen uriger Heimatidylle und dramatischer Alpenkulisse lösen die Ermittler Mordfälle, die oft tief in den familiären und gesellschaftlichen Strukturen der Region verwurzelt sind. Die Serie kombiniert klassische Krimielemente mit bayerischem Ambiente und einer Prise Humor. Das scheint ein Erfolgsrezept zu sein, denn die Serie hat seit 2019 ein treues Publikum. Die fünfte Staffel erreichte beim Gesamtpublikum durchschnittlich 16,1 Prozent Marktanteil und 3,315 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Wann startete die siebte Staffel der Krimiserie? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zur Besetzung? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie im folgenden Artikel.

„Watzmann ermittelt“ Staffel 7: Start der neuen Folgen

Ein Startdatum der siebten Staffel „Watzmann ermittelt“ hat die ARD bisher noch nicht bekannt gegeben. Klar ist aber, die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben bereits am 13. Mai 2025 begonnen. Für die siebte Staffel sind insgesamt acht Episoden geplant. Doch das ist nicht alles. Zusätzlich wird der 90-minütige Spielfilm „Die Tränen der Madonna“ gedreht, welcher zur Primetime laufen soll.

„Watzmann ermittelt“: Besetzung in Staffel 7 - welche Schauspieler sind dabei?

In der siebten Staffel „Watzmann ermittelt“ sowie dem Spielfilm „Die Tränen der Madonna“ sind natürlich bereits bekannte Gesichter mit von der Partie:

Benedikt Beissl - Andreas Giebel

Jerry Paulsen - Peter Marton

Sophia Strasser - Katharina Leonore Goebel

Max Ruffer - Nepo Fitz

Franzi - Paulina Rümmelein

Doch auch einige Gaststars sind Teil der neuen Folgen von „Watzmann ermittelt“ und „Die Tränen der Madonna“:

Marianne Sägebrecht

Jule Ronstedt

Marcus Mittermeier

Die Regie des Spielfilms sowie der ersten drei Folgen der siebten Staffel der Show übernimmt die österreichische Grimme-Preisträgerin Sabine Derflinger. In weiteren Folgen führt dann John Delbridge Regie.

Übertragung der 7. Staffel von „Watzmann ermittelt“ im TV oder Stream

Die Übertragung der neuen Staffel „Watzmann ermittelt“ übernimmt wie gewohnt die ARD. Zum Ausstrahlungszeitpunkt ist bisher nichts vom Sender bekannt gegegeben. Man kann aber davon ausgehen, dass die Serie wie gewohnt am Vorabend läuft.

Handlung von „Watzmann ermittelt“: Worum geht es in Staffel 7 und in „Die Tränen der Madonna“?

Insgesamt bringt die siebte Staffel „Watzmann ermittelt“ acht Episoden mit sich. In diesen ermitteln die Kommissare unter anderem in der Welt der berühmten Berchtesgadener Bergsteiger, in der Coachingszene, in einer Rettungsstation, auf dem Tennisplatz und in der Welt der Weine. Weiterhin gerät ein ehemaliger Kollege und Freund von Kommissar Beissl unter Mordverdacht. Ein weiterer Höhepunkt ist die Schwangerschaft von Johanna. Sie und Jerry müssen sich nun mit der Elternrolle auseinandersetzen. Auch die Großeltern in spe, Beissl und Elisabeth, lässt das nicht kalt.

Im Spielfilm „Die Tränen der Madonna“ stellt der Mord an einem Antiquar und ein verschwundenes Bild die Kommissare Beissl, Paulsen und Strasser vor ein Rätsel. Zunächst gibt es weder Verdächtige noch ein Motiv. Dann verschwindet auch noch Benedikt Beissl, während seine Frau Elli und seine Tochter Eva vergeblich in Salzburg auf ihn warten, um in die Oper zu gehen. Zudem taucht ein Krimineller in Berchtesgaden auf, mit dem Jerry aus Hamburger Zeiten noch eine Rechnung offen hat. Der Fall entwickelt sich für Jerry und Beissl zu einer Reise in ihre Vergangenheit und wirft Fragen über Schuld und Vergebung auf.