Weihnachtsmärkte in Berlin 2023: Öffnungszeiten und Programm

Alle Infos rund um Termine, Öffnungszeiten und Programm auf den Weihnachtsmärkten 2023 in Berlin finden Sie hier - auch zum Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz.

Auch in diesem Jahr gibt es in Berlin wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte. An Glühwein, Punsch, Schokofrüchten und gebrannten Mandeln dürfte es den Besuchern und Besucherinnen also nicht fehlen. Bei dem riesigen Angebot an Weihnachtsmärkten alleine in Berlin kann man jedoch leicht mal den Überblick verlieren. Hier finden Sie deshalb eine Übersicht über die bekanntesten Märkte in der Bundeshauptstadt. Welche Weihnachtsmärkte gibt es 2023, wie sind die Öffnungszeiten und welches Programm ist angekündigt? Alle wichtigen Infos für die Weihnachtszeit lesen Sie hier.

Weihnachtsmarkt 2023 in Berlin am Alexanderplatz: Öffnungszeiten und Programm

Etwa 50 verschiedene Hütten gibt es am Alexanderplatz. Neben Essen und Getränken finden die Besucher hier auch weihnachtliche Geschenkideen und Fahrgeschäfte. Es gibt ein Karussell, Losbuden und auch ein Riesenrad. Die Kinder und Erwachsenen können außerdem Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen. Das Ganze findet vor der traditionellen Riesenpyramide statt, in der es Glühwein und Bratwürstchen gibt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt vom 27. November bis zum 26. Dezember 2023 von 10 bis 22 Uhr. Eine Ausnahme gibt es jedoch, am 24. Dezember hat der Weihnachtsmarkt nur von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Termin : 27. November bis 26. Dezember 2023

: 27. November bis 26. Dezember 2023 Öffnungszeiten : 10 bis 22 Uhr, an Heiligabend nur bis 16 Uhr

: 10 bis 22 Uhr, an nur bis 16 Uhr Adresse : Alexanderplatz , 10178 Berlin

: , 10178 Eintritt: kostenlos

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

Weihnachtsmarkt "Winterzauber" in Lichtenberg

Der Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee lockt mit Kirmesatmosphäre. Es gibt ein Riesenrad, eine Kinderachterbahn und viele weitere Fahrgeschäfte. Auch kulinarisch sind die Besucher und Besucherinnen versorgt. Egal ob süß oder herzhaft, bei den zahlreichen Hütten werden wohl die meisten etwas finden. Jeden Mittwoch gibt es außerdem den "Kindertag", hier gibt es vergünstigte Preise für Fahrgeschäfte. Geöffnet bleibt der Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember 2023.

Termin : 3. November bis 30. Dezember 2023

: 3. November bis 30. Dezember 2023 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag von 14 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 13 bis 23 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 21 Uhr (am 26. November und 24. Dezember geschlossen)

: Montag bis Donnerstag von 14 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 13 bis 23 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 21 Uhr (am 26. November und 24. Dezember geschlossen) Adresse : Landsberger Allee 300, 13055 Berlin

: Landsberger Allee 300, 13055 Eintritt: kostenlos

Historischer Weihnachtsmarkt in Berlin 2023 auf dem RAW-Gelände

Auch der Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände versetzt die Besucher und Besucherinnen in Weihnachtsstimmung. Statt Moderne gibt es hier Tradition. Zum siebten Mal geht es auf dem Weihnachtsmarkt ins Mittelalter. Neben Essen und Trinken kann man hier vor allem Handwerkskunst finden. Es gibt außerdem ein Holzkarussell, ein Riesenrad und Bogen- und Armbrustschießen. Auch Gaukler und Akrobaten tragen zur mittelalterlichen Weihnachtsstimmung bei:

Termin : 16. November bis 22. Dezember 2023

: 16. November bis 22. Dezember 2023 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr, 26. November 2023 (Totensonntag) geschlossen

: Montag bis Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr, 26. November 2023 (Totensonntag) geschlossen Adresse : Revaler Straße 99, 10245 Berlin

: Revaler Straße 99, 10245 Eintritt: Montag und Dienstag: kostenlos, Mittwoch bis Sonntag: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro (Tageskasse)

Weihnachtsmarkt 2023 am Schloss Charlottenburg in Berlin

Das Schloss Charlottenburg wird auch in diesem Jahr wieder vorweihnachtlich geschmückt, vor allem die Lichtinstallationen rund um den Weihnachtsmarkt laden zum Besuch ein. Vor Ort erwarten die Besucher etwa 250 internationale Anbieter mit Kunsthandwerk, weihnachtlichen Geschenkideen, Getränken, Essen für den kleinen Hunger und ganzen Menüs. Die zwei Karussells vor Ort sind kostenlos.

Termin : 27. November bis 31. Dezember 2023

: 27. November bis 31. Dezember 2023 Öffnungszeiten : 12 bis 22 Uhr, geschlossen an Heiligabend

: 12 bis 22 Uhr, geschlossen an Adresse : Spandauer Damm 20, 14059 Berlin

: Spandauer Damm 20, 14059 Eintritt: kostenlos

Weihnachtsmarkt 2023 am Roten Rathaus in Berlin

Noch bis in den Januar hinein verbreitet der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus winterliche, märchenhafte Stimmung. Neben den klassischen Weihnachtsmarktständen gibt es hier nämlich auch einen Märchenerzähler, Puppenspieler und eine Schlittschuh-Eisbahn. Ziel dieses Weihnachtsmarktes ist es, das Berlin des 19. Jahrhunderts wieder aufleben zu lassen, auch die traditionellen Handwerkskünstler tragen dazu bei. Außerdem gibt es eine Besonderheit für die Kinder. Dreimal am Tag, um 16.30 Uhr, 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, reist der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten durch die Luft an.

Termin : 27. November 2023 bis 7. Januar 2024

: 27. November 2023 bis 7. Januar 2024 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Heiligabend geschlossen, 25. und 26. Dezember von 11 bis 21 Uhr, Silvester von 11 bis 20 Uhr

: Montag bis Freitag von 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, geschlossen, 25. und 26. Dezember von 11 bis 21 Uhr, von 11 bis 20 Uhr Adresse : Rathausstraße 15, 10178 Berlin

: Rathausstraße 15, 10178 Eintritt: kostenlos, Eislaufbahn ab 5 Euro

Weihnachtsmarkt und Winterland am Potsdamer Platz in Berlin

Zum Schlittenfahren muss man nicht immer raus in die Natur fahren. Auch in der Stadt gibt es die Möglichkeit zum Rodeln und zwar auf dem Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz. Die Winterrutsche mit Blick auf das Brandenburger Tor ist 12 Meter hoch und 70 Meter lang. Nach der mehr oder weniger sportlichen Betätigung kann man sich dann an zahlreichen Ständen mit Essen und Getränken stärken. Neben der Rodelbahn gibt es allerdings auch Kunsthandwerksstände. Bis zum 1. Januar 2024 steht die Winterwelt den Besuchern zur Verfügung, der Weihnachtsmarkt schließt bereits am 26. Dezember 2023.

Termin : Winterwelt: 28. Oktober 2023 bis 01. Januar 2024, Weihnachtsmarkt : 27. November bis 26. Dezember 2023

: Winterwelt: 28. Oktober 2023 bis 01. Januar 2024, : 27. November bis 26. Dezember 2023 Öffnungszeiten : Winterwelt: 11 bis 22 Uhr, 24. Dezember bis 14 Uhr, geschlossen am 19. ( Volkstrauertag ) und 26. November (Totensonntag)

Weihnachtsmarkt : 10 bis 22 Uhr, 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr

: Winterwelt: 11 bis 22 Uhr, 24. Dezember bis 14 Uhr, geschlossen am 19. ( ) und 26. November (Totensonntag) : 10 bis 22 Uhr, 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr Adresse : Potsdamer Platz , 10785 Berlin

: , 10785 Eintritt: kostenlos, Rodelbahn 2,50 Euro (Stand: 12.11.23)

Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche 2023

Etwa 60 Stände sorgen auch am Kurfürstendamm für vorweihnachtliche Stimmung. Mit Glühwein, Punsch und gebrannten Mandeln ist sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen etwas dabei. Auch in diesem Jahr gibt es außerdem den karitativen Glühweinverkauf. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Glühwein und nicht alkoholischen Getränken ging in den vergangenen Jahren an den "Wärmebus" des DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e. V. Der Verkauf findet am 1. Dezember 2023 von 13 bis 19 Uhr statt.