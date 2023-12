"Helene Fischer Show" 2023: Tickets, Gäste, Sendetermin und Übertragung im TV oder Stream

"Helene Fischer Show" 2023: Nach vier Jahren Pause kehrt die Schlager-Queen zurück. Hier kommen alle Infos rund um Gäste, Sendetermin, Tickets und Übertragung.

Großer Schreck bei den Fans: Nach einem Rippenbruch Anfang des Jahres musste Schlager-Queen Helene Fischer ihre geplante Tournee verschieben. Es ging um den zweiten Teil ihrer Megatour "Rausch live" mit nicht weniger als 71 Konzerten. Die Fraktur der Rippe war aber noch lange nicht alles: Bei einem Auftritt in Hannover verletzte die Sängerin sich mit einer Trapezstange im Gesicht. Doch dann gab es schließlich die erlösende Nachricht, dass sie ihre große Tour Ende August endlich starten könne - in Köln stand sie wieder mit der gewohnten Energie auf der Bühne. Jetzt kommt die nächste frohe Botschaft: Zu Weihnachten bringt das ZDF nach vierjähriger Pause wieder eine große Show mit dem Star auf die Monitore. Wir liefern hier alle Infos: Sendetermin? Gäste? Übertragung? Wie kommt man an Tickets? Wir geben die Antworten.

Sendetermin der "Helene Fischer Show" 2023

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat das ZDF die von Helene Fischer im Kölner Konzert verkündete Neuigkeit bestätigt: "Die 'Helene Fischer Show' findet erstmals seit 2019 wieder statt und "wir freuen uns sehr auf die Ausstrahlung am 25. Dezember 2023, 20:15 Uhr, im ZDF", erklärte eine Sendersprecherin laut dwdl.de. Primetime also - das dürfte wohl selbstverständlich sein. Nach Informationen derselben Quelle soll die Aufzeichnung an zwei Abenden im Dezember in Düsseldorf stattfinden.

Diese Gäste sind in der "Helene Fischer Show" 2023 dabei

Inzwischen hat das ZDF eine Übersicht der Gäste preisgegeben, die in der "Helene Fischer Show" 2023 mit dabei sein werden. Unabsichtlich wurde bereits der erste Gast früher als geplant verraten: Die 11-jährige Olivia Lynes, eine junge Teilnehmerin bei der britischen Casting-Show "Britain's Got Talent", die im Sturm die Herzen des Publikums erobert hat, wird bei der "Helene Fischer Show" 2023 auftreten. Eine Agentur postete ihre Teilnahme in Düsseldorf auf Instagram und löschte wenig später den Beitrag. Nun ist es offiziell, dass sie mit von der Partie sein wird. Weitere prominente Gäste, die zugegen sein werden, sind u. a. Nena, Shirin David und die international bekannte Sängerin Emeli Sandé.

Folgende Gäste nehmen definitiv an der "Helene Fischer Show" 2023 teil:

Peter Maffay

Gossip

Nena

Loreen

Dave Stewart mit Vanessa Amorosi

Simple Minds

Shirin David

Emeli Sandé

Il Volo

Ben Zucker , Beatrice Egli und Melissa Naschenweng

, und Melissa Naschenweng Tom Beck

Tahnee

Claudia Koreck

Emma Kok und Olivia Lynes

Freuen dürfen sich die Zuschauer zudem auf artistische Highlights des Gruppenturn-Weltmeisters Zurcaroh und der Showgruppe The Freaks.

"Helene Fischer Show" 2023: Wie kommt man an Tickets?

Die Show wird laut Veranstalter am 1. und 2. Dezember 2023 in der Düsseldorfer Messe vor Publikum live aufgezeichnet. Tickets gibt es bei ticketmaster.de. Dort fand bereits am Mittwoch, 6. September 2023, um 10 Uhr ein Presale für registrierte Kunden statt, der mittlerweile beendet ist. Der reguläre Verkauf startete am selben Tag um 12 Uhr. Mittlerweile sind nur noch einzelne Tickets für die Shows verfügbar.

Übertragung der "Helene Fischer Show" 2023 im TV oder Stream

Seit 2011 wurde die Show vom ZDF neunmal als einer der weihnachtlichen TV-Höhepunkte in die deutschen Wohnzimmer gebeamt. Nach einer dreijährigen Pause wegen Corona sowie "vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen" (ZDF im Jahr 2022) läuft die Show für die Liebhaber des konventionellen linearen TV 2023 wieder zur angegebenen Sendezeit im Zweiten.

Wer just am 1. Feiertag keine Zeit, keine Lust oder beides hat, kann das weihnachtliche Schlager-Spektakel mit Helene Fischer dennoch miterleben: Die Mediathek des ZDF präsentiert die Show nicht nur zeitgleich, sondern hält sie noch eine ganze Weile für die Zuschauer abrufbereit. Kostenlos sogar, wenn man von der Rundfunkgebühr mal absieht.