„Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude“: Wiederholung, Gäste und Sendetermine

Es gibt ein Comeback von Oliver Welke und Bastian Pastewka mit ihrer Sendung „Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude“. Die Comedy-Show wurde erstmals im Dezember 2023 ausgestrahlt und kehrt aufgrund des positiven Zuschauerfeedbacks diesen Winter zurück. In der Sendung präsentieren die beiden Moderatoren einander ungewöhnliche und oftmals in Vergessenheit geratene Fernsehausschnitte aus über 60 Jahren TV-Geschichte. Unterstützt werden sie dabei von prominenten Gästen, die ebenfalls spezielle TV-Momente vorstellen. Dem Publikum wird mit dem humorvollen Rückblick auf die Geschichte des Fernsehens eine Mischung aus Nostalgie und Comedy geboten. Welke und Pastewka sind beide Fernsehliebhaber, welche die gezeigten Ausschnitte kommentieren und mit eigenen Anekdoten schmücken.

Wann findet die Show statt? Wo wurde sie übertragen? Gibt es eine Wiederholung? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zu Gästen sowie den Gastgebern können Sie hier nachlesen.

„Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude“ - Sendetermine 2024/25

Laut des Senders kam die erste Episode am 27. Dezember 2024, um 22.45 Uhr im ZDF. Außerdem lief die erste Folge nochmal im neuen Jahr am 3. Januar 2025, um 19.15 Uhr auf ZDFneo. Die zweite Ausgabe lief ebenfalls am 3. Januar 2025. Der Start der zweiten Folge war um 22.30 Uhr im ZDF.

„Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie die Show nicht zu den genannten Terminen anschauen können, stehen beide Episoden in der ZDF-Mediathek zum Anschauen zur Verfügung. Die erste Ausgabe seit dem 26. Dezember 2024 und die zweite Folge ab dem 1. Januar 2025, jeweils um 20.15 Uhr.

Übertragung von „Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude“ im TV und Stream

Sofern Sie „Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude“ im TV verfolgen wollten, mussten sie lediglich zu den oben genannten Sendeterminen ihren Fernseher einschalten und das passende Programm auswählen. Neben der Übertragung im linearen Fernsehprogramm konnten Sie die Sendung ebenfalls im Livestream des ZDF oder ZDFneo ansehen.

„Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude“: Gäste - welche Promis sind dabei?

In den jeweiligen Ausgaben von „Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude“ werden die beiden Moderatoren von prominenten Gästen unterstützt, die ebenfalls besondere Momente der TV-Geschichte vorstellen. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem:

Anke Engelke - Komikerin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin, bekannt durch bspw. „Ladykracher“

Barbara Wussow - österreichische Schauspielerin und Moderatorin, bekannt z.B. durch „Die Schwarzwaldklinik“

Klaas Heufer-Umlauf - Moderator, Schauspieler und Entertainer, bekannt durch bspw. „Circus HalliGalli“ oder „Late Night Berlin“

Michael Kessler - Schauspieler, Komiker, Autor und Moderator, bekannt z.B. durch „Switch“

Jörg Draeger - Fernsehmoderator, wurde bekant durch die Spielshow „Geh aufs Ganze!“

Wer sind die Moderatoren bei „Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude“ ?

Ein Teil des Moderatoren-Duos ist Oliver Welke. Er ist neben seinem Job als Moderator auch Journalist, Satiriker, Produzent und Autor. Vor allem als Gastgeber der „heute-show“ ist er vielen Leuten bekannt. Welke wurde 1966 in Bielefeld geboren. Er begann seine Karriere als Sportmoderator und Kommentator, bevor er sich im Bereich Comedy und Satire spezialisierte.

Den anderen Part der Moderation übernimmt Bastian Pastewka. Er ist Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher und Drehbuchautor. Bekannt wurde er primär durch die „Wochenshow“ seine eigene Comedy-Serie „Pastewka“. Der Komiker wurde 1972 in Bochum geboren und begann seine Karriere in den 90er Jahren.