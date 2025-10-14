Der „Wendland“-Krimi im ZDF: Wann kommt „Stiller und der Wolf im Schafspelz“?

„Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz“ heißt die Fortsetzung der ZDF-Krimireihe „Wendland“. Kommissar Jakob Stiller ermittelt dieses Mal rund um den Mord an einem Mann, der mit Fesselspuren an Füßen und Handgelenken von Waldarbeitern gefunden wird.

Im März 2025 erschien „Wendland - Stiller und der Teufelssauger“ - jetzt folgt mit Teil 5 die Weiterführung der Krimireihe. Wann läuft „Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz“ im TV und Stream? Welche Darsteller sind im „Wendland“-Krimi dabei? Antworten auf diese Fragen sowie Infos rund um Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung gibt es hier.

„Stiller und der Wolf im Schafspelz“: Termin - Wann kommt der neue „Wendland“-Krimi?

Der „Wendland“-Krimi läuft am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, um 20.15 Uhr, im ZDF. Allerdings können Sie den Spielfilm bereits eine Woche vor der Erststrahlung in der ZDF-Mediathek streamen. Ab Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, ist „Stiller und der Wolf im Schafspelz“ dort ein Jahr abrufbar.

„Wendland“-Krimi: Die Handlung von „Stiller und der Wolf im Schafspelz“

„Stiller und der Wolf im Schafspelz“ beginnt mit einer Explosion. Daraufhin stürzt ein gefesselter Mann aus dem Fenster eines alleinstehenden Bauwagens - er flieht in den Wald und mit seinen letzten Kräften schafft er es an eine Straße, wo er von einem Auto erfasst wird. Die Todesursache scheint klar: ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Doch die Fesselspuren an den Füßen und Händen des Opfers werfen eine neue Frage auf: Wurde der Mann irgendwo festgehalten?

Kommissar Jakob Stiller findet im Nachlass des Getöteten ein Zweithandy, auf dem lediglich eine namenlose Nummer gespeichert ist. Während der Ermittlungen taucht eine unbekannte Frau auf - die Altenpflegerin Laura Mai. Sie zieht auf den Gutshof von Dr. Silke Landauer, wo auch Hauptkommissar Stiller lebt. Mai zeigt großes Interesse an dem Fall und löst dadurch Misstrauen bei Stiller aus.

Besetzung von „Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz“: Die Darsteller im ZDF-Krimi

Auch in der „Wendland“-Fortsetzung sind Ulrich Noethen als Hauptkommissar Jakob Stiller sowie Bettina Burchard als seine Kollegin Kira Engelmann dabei. Eine Übersicht der Schauspielerinnen und Schauspieler in „Stiller und der Wolf im Schafspelz“ finden Sie hier:

Ulrich Noethen - Hauptkommissar Jakob Stiller

Bettina Burchard - Kira Engelmann

Malte Thomsen - Oliver Klasen

Helene Grass - Dr. Silke Landauer

Lisa Maria Sommerfeld - Pola Petersen

Anneke Kim Samau - Laura Mai

Sophie von Kessel - Hanna Wagner

Anouk Elias - Elfi Petersen

Antonia Bill - Linda Koch

Florian Anderer - David Krämer

Daniel Schütter - Tilo Kröge

Anton Rubtsov - Arne Wang

Die Liste repräsentiert nicht den vollständigen Stab von „Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz“. Das ZDF veröffentlichte die aufgelisteten Darstellerinnen und Darsteller mit der Ergänzung „und andere“.

Gibt es eine Wiederholung von „Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz“?

Zu einer Wiederholung von „Stiller und der Wolf im Schafspelz“ ist nichts bekannt, auch dem Fernsehprogramm konnten wir keinen Termin zu einer erneuten Ausstrahlung entnehmen. Sollten Sie den „Wendland“-Krimi verpassen, können Sie unkompliziert das Streamingangebot der ZDF-Mediathek nutzen. Wie bereits erwähnt, ist „Stiller und der Wolf im Schafspelz“ dort ab dem 8. Oktober 2025 für ein Jahr kostenlos abrufbar.