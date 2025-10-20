Gewinner bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2025: Wer hat Joko seine Show gestohlen?

Die ProSieben-Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“ basiert auf einem ungewöhnlichen Konzept: Moderator Joko Winterscheidt setzt seine eigene Sendung als Hauptgewinn ein. In jeder Ausgabe treten drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten sowie eine Zuschauerin oder ein Zuschauer mit Wildcard gegeneinander an. Ziel ist es, die Moderation der nächsten Folge zu übernehmen und die Sendung nach eigenen Vorstellungen gestalten zu dürfen.

Der Wettbewerb gliedert sich in drei Spielrunden, in denen die Teilnehmenden Punkte sammeln. Wer sich durchsetzt, erreicht das Finale der Folge und tritt dort im direkten Duell gegen den aktuellen Moderator an. Gelingt es, Joko Winterscheidt zu besiegen, übernimmt der oder die Gewinnerin die Moderation der kommenden Folge. Winterscheidt bleibt in diesem Fall Kandidat und muss in der nächsten Runde erneut um seine Rolle als Gastgeber kämpfen.

Die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der zehnten Staffel sind Karoline Herfurth, Olli Schulz und Olli Dittrich. Sie und eine jede Woche wechselnde Wildcard müssen in der Show ihr Wissen unter Beweis stellen.

Wer hat Joko seine Show gestohlen? Hier erfahren Sie nach jeder Folge, ob Joko seine Rolle als Moderator behalten darf oder ob ihm die Position streitig gemacht wurde.

Gewinner bei „Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Wer hat gewonnen?

Nach jeder Episode teilen wir Ihnen hier mit, ob Joko Winterscheidt in seiner Funktion als Moderator bleibt oder ob ihm jemand seine Show gestohlen hat.

Folge 1

Nach der ersten Episode gibt es noch keinen Jobwechsel. Joko hat die Auftaktfolge gewonnen und bleibt damit in seiner Funktion als Moderator bestehen. In der ersten Gewinnstufe musste, nach einem Stechen mit der Wildcard Gilles, zunächst Karoline Herfurth das Studio verlassen. Danach schieden nach und nach Gilles und Olli Dittrich aus. Ins Finale schaffte es schließlich Olli Schulz. Dort versuchte er seine Münzen strategisch schlau einzusetzen, scheiterte aber letztendlich. Joko triumphierte im Duell und kehrt in der zweiten Episode als Moderator zurück.

Gewinner der letzten Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“

Die prominenten Gesichter der letzten Staffel waren Heike Makatsch, Rea Garvey und Teddy Teclebrhan. Joko Winterscheidt gewann die Auftaktfolge, wurde aber in der zweiten Folge von Comedian Teddy Teclebrhan besiegt. Damit verlor er zunächst seinen Posten als Moderator und musste in der dritten Folge mitraten. Dies gelang ihm, denn er konnte sich seine Sendung in der dritten Folge zurückholen. Die vierte Episode brachte dann einen erneuten Wechsel bei der Moderation. Rea Garvey setzte sich gegen seine Mitstreiter durch, erhielt den Sieg und durfte die Moderation der fünften Folge übernehmen. Dort gelang es Heike Makatsch erstmals, ins Finale einzuziehen, welches sie letztendlich auch gewann. Damit durfte sie die letzte Show der Staffel gestalten.

Übertragung von „Wer stiehlt mir die Show?“ 2025

Wenn Sie die weiteren Folgen von „Wer stiehlt mir die Show?“ sehen wollen, müssen Sie immer sonntags den Fernseher einschalten. Die neuen Ausgaben erscheinen am Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben sowie zeitgleich auf Joyn. Auf der Streamingplattform stehen alle Episoden auch nach der Erstausstrahlung zum Abruf bereit.