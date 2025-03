Gewinner bei „Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Wer hat Joko seine Show gestohlen?

In „Wer stiehlt mir die Show?“ spielen die Kandidatinnen und Kandidaten nicht wie in herkömmlichen Quiz-Shows um ein Preisgeld, sondern um die Moderation der nächsten Folge. Drei Prominente und ein Wildcard-Teilnehmer oder Teilnehmerin treten acht Quizkategorien gegeneinander an. Die Show besteht in Staffel 9 nur noch aus zwei Gewinnstufen - die ehemals dritte Stufe ist nun ein Halbfinale. Pro Spiel können die Teilnehmer Punkte sammeln und am Ende jeder Gewinnstufe scheidet die Person mit den wenigsten Punkten aus. Der Gewinner der jeweiligen Gewinnstufe erhält eine Münze, die im Finale als wichtiges Hilfsmittel dient. Wer das Finale gewinnt, übernimmt die Moderation, während Joko als Kandidat zurückkehrt. Jede Sendung wird individuell an den neuen Moderator angepasst.

In jeder Folge spielt einer der Kandidatinnen und Kandidaten im Finale gegen Joko Winterscheidt um die Moderation der nächsten Folge.

Konnte jemand Joko seine Show stehlen oder darf er die Sendung weiterhin selbst moderieren? Hier erfahren Sie, was in den Folgen passiert ist und welche Teilnehmerinnen oder Teilnehmer die Show stehlen konnten.

Gewinner bei „Wer stiehlt mir die Show? 2025

Nach jeder Folge von „Wer stiehlt mir die Show“ 2025 berichten wir hier für Sie, wer sich im Finale durchsetzen konnte und damit die nächste Ausgabe moderiert. Außerdem fassen wir die Highlights der einzelnen Episoden zusammen.

Folge 1

In Folge 1 kämpfen Schauspielerin Heike Makatsch, Musiker Rea Garvey, Comedian Teddy Teclebrhan und Wildcard-Gewinnerin Jessica darum, Joko Winterscheidt seine Show zu stehlen. Nach der Fragerunde „Die leichten fünf“ lagen alle Teilnehmer noch gleich auf, doch nach insgesamt drei Gewinnkategorien hatte Schauspielerin Heike Makatsch sich einen Vorsprung von sieben Punkten aufgebaut und gewann die erste Münze. Wildcard-Teilnehmerin Jessica musste die Show nach einer Schätzfrage verlassen. Auch nach Gewinnstufe zwei führte Heike und gewann erneut eine Münze für das Finale. Teddy musste die Runde mit 15 Punkten verlassen - da waren's nur noch zwei. Im Halbfinale veränderte sich der Punktestand der Verbliebenen noch einmal und Rea Garvey setzte sich schließlich mit einem Punkt Vorsprung durch. Im Finale hatte er dann aber nur eine Münze zur Verfügung, was es Joko wesentlich leichter machte: Er verteidigte seinen Titel als Showmaster und gewann das Finale und somit die Moderation der nächsten Show.

Folge 2

In insgesamt 3 Gewinnstufen und einem Finale kämpfen auch in Folge zwei Schauspielerin Heike Makatsch, Musiker Rea Garvey, Comedian Teddy Teclebrhan und Wildcard-Gewinnerin Derya darum, Joko Winterscheidt seine Show zu stehlen. Wie bekannt ist, beginnt die Show mit der ersten Fragerunde „die leichten fünf“. Auch diese Folge lag mal Heike Makatsch vorne. Nach der ersten Gewinnstufe musste Wildcard-Gewinnerin Derya die Show verlassen und Teddy Teclebrhan bekam mit einem Punkt Vorsprung die erste goldene Münze. Nach der zweiten Gewinnstufe lag Teddy noch immer vorne und gemeinsam mit Heike stand er im Halbfinale. Mit insgesamt drei Münzen erreichte Teddy dann das Finale und gewann gegen Joko. Somit moderiert er die nächste Sendung.

Folge 3

Teddy Teclebrhan hatte es in der letzten Folge geschafft und gewann die Moderation seiner ganz eigenen Show. Mit einer großen Portion Humor führte er die Kandidaten durch insgesamt sieben Quizrunden. Als Kandidaten hinter den Pulten standen Schauspielerin Heike Makatsch, Musiker Rea Garvey, Moderator Joko Winterscheidt und Wildcard-Gewinner Niklas. Schon nach der ersten Fragerunde lagen Joko und Niklas in Führung. Diesen Vorsprung konnte Rea nicht mehr aufholen und musste nach Gewinnstufe eins die Show verlassen, bis schließlich nach Gewinnstufe zwei auch Niklas ausschied. Im Halbfinale musste Joko und Heike fünf multiple choice Fragen beantworten. Mit 27 Punkten ging Joko in Führung und trat somit im Finale gegen Teddy an, um die Moderation seiner Show zu gewinnen. Anders als in den letzten Folgen konnten keine Münzen pro Gewinnstufe verdient werden, stattdessen gab es traditionell schwäbisch Maultasche. Mit insgesamt drei Maultaschen konnte sich Joko seine Show zurückholen. In der nächsten Folge am Sonntag führt Sie somit Joko Winterscheidt wieder durch die Sendung.

Wer waren die Gewinner der letzten Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“

In der achten Staffel traten als Prominente Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt gegeneinander und gegen Joko an, um die nächste Show ganz nach ihren Wünschen zu moderieren. Trotz aller drei gewonnener Münzen für einen Vorteil im Finale, schaffte es Tommi Schmitt nicht, Joko zu schlagen. Somit konnte Joko in Folge zwei seine Show behalten. Ebenfalls gewann Joko Winterscheidt die zweite Folge gegen Wildcard-Gewinnerin Verena. Als in der dritten Show genau wie in der ersten Tommi Schmitt gegen Joko im Finale stand, konnte dieser sich durchsetzen und moderierte die nächste Show. Doch schon in der nächsten Folge konnte Joko seine Sendung wieder für sich gewinnen. In der vorletzten Sendung konnte sich Nina Chuba Joko schließlich im Finale besiegen und somit das Staffelfinale nach ihren Wünschen gestalten.

Übertragung von „Wer stiehlt mir die Show?“ 2025

Wie in den letzten Staffeln wurden wieder sechs neue Folgen produziert. Für die Übertragung von „Wer stiehlt mir die Show?“ sind natürlich wieder ProSieben und Joyn zuständig. Eine neue Episode gibt es immer sonntags um 20.15 Uhr bei ProSieben und zeitgleich im Live-Stream bei Joyn zu sehen. Auch im Nachhinein können Sie die einzelnen Folgen bei dem hauseigenen Streaming-Dienst abrufen.