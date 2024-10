Gewinner bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2024: Wer hat Joko seine Show gestohlen?

„Wer stiehlt mir die Show?“ ist eine Quizsendung, bei der Moderator Joko Winterscheidt seine eigene Show als den Hauptpreis anbietet. Jede Folge kämpfen drei Prominente und eine Wildcard darum, die nächste Episode moderieren zu können und nach den eignen Vorstellungen zu gestalten. In drei Gewinnstufen treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander an, um ins Finale der jeweiligen Folge zu kommen. Dort muss die Person dann gegen den amtierenden Moderator im Duell antreten, um Showmaster der nächsten Ausgabe werden zu können. Verliert Joko seine Position als Quizmaster, muss er in der nächsten Woche ebenfalls darum kämpfen, den Moderationsjob zurückzubekommen.

In der 8. Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“ sind Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt die prominenten Teilnehmer. Jede Woche müssen sie ihr Wissen in den unterschiedlichsten Kategorien unter Beweis stellen.

Wer hat Joko seine Show gestohlen? Hier erfahren Sie nach jeder Episode, ob Joko seine Rolle als Moderator behalten darf oder ob ihm die Position streitig gemacht wurde.

Gewinner bei „Wer stiehlt mir die Show?“ 2024

Nach jeder Ausgabe, teilen wir Ihnen hier mit wer die aktuelle Folge gewonnen hat und was die Highlights der Show waren.

Folge 1

Nach Folge 1 gibt es noch keinen Moderatoren-Wechsel im Showprogramm. Joko gewinnt die erste Ausgabe und bleibt damit in seiner Rolle des Quizmasters. Der Moderator freut sich schon beim Start der Sendung besonders, da bereits der eigentlich leichte Einstieg des Quiz‘ „Die leichten Fünf“ für die Kandidatinnen und Kandidaten eher holprig startet. Nina Chuba, Tommi Schmitt und Wildcard-Kandidatin Chanielle schaffen es alle lediglich zwei von fünf Fragen richtig zu beantworten. Während Kurt Krömer gerade mal eine richtige Antwort gibt. Dazu sagt Joko Winterscheidt in der Sendung nur: „Das ist jetzt schon die dümmste, aber auch die witzigste Staffel bisher“. Nach der ersten Gewinnstufe muss Comedian Kurt Krömer dann auch schon den Saal räumen. Kurz darauf, nach der zweiten Stufe, folgt dann die Wildcard-Teilnehmerin Chanielle. In der dritten Gewinnstufe muss Tommi Schmitt nicht einmal mehr antreten, da Konkurrentin Nina Chuba nicht an seine Punktzahl aus Runde zwei ran kommt. Trotz aller drei Münzen, welche im Finale eine Hilfestellung sind, schafft es Tommi Schmitt dann aber nicht sich gegen Joko durchzusetzen und damit behält der Moderator zunächst seine Sendung.

Folge 2

Auch nach der zweiten Folge bleibt Joko Winterscheidt der Moderator seiner eigenen Sendung. Nach drei Staffeln schafft es in Folge 2 wieder mal eine Wildcard in das Finale. Mit allen drei Münzen und damit allen drei Vorteilen, stellt sich Verena der Herausforderung. Am Ende wird ihr die Nervosität zum Verhängnis und sie schafft es nicht Joko seine Show abzunehmen. Nina Chuba, Tommi Schmidt und Kurt Krömer müssen sich bereits vorher geschlagen geben.

Folge 3

Tommi Schmitt führt in Folge 3 nach der sechsten Kategorie mit elf Punkten und lässt seine Konkurrenz hinter sich. Doch der Jubel über seinen Erfolg beim Spiel „Veni, vidi, siebi“ endet für den Podcaster schmerzhaft: Er zieht sich eine Wadenverletzung zu. Trotz der Blessur erreicht Tommi Schmitt das Finale, in dem er beim Prompter-Spiel einen Text korrekt vorlesen muss – diesmal im Stil von „Team Joko gegen Team Klaas“. Tommi Schmitt Schmitt schlängelt sich durch ein Tunnelsystem, um einen verlorenen AirPod von Joko Winterscheidt zurückzuholen. Mit dieser Leistung kann ihn sein Konkurrent Kurt nicht mehr einholen. Trotz aufkommender Zweifel während des Spiels kann Tommi Schmitt den Showmaster Joko Winterscheidt bezwingen und sich den Moderatoren-Posten für die nächste Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ sichern.

Folge 4

Nachdem Tommi Schmitt in Folge 3 gewonnen hatte, wurde Folge 4 in Staffel 8 erstmalig in „Wer stielt Tommi Schmitt die Show“ umbenannt. Gastgeber Tommi Schmitt machte es seinen Kollegen nicht leicht und bereitete einige knifflige Spiele vor. Comedian Kurt Krömer musste sich als erstes geschlagen geben, gefolgt von der Wildcard-Kandidatin und Sängerin Nina Chuba. Im Finale standen sich dann Joko Winterscheidt und Tommi Schmitt gegenüber. Mit einem knappen Vorsprung konnte sich Joko Winterscheid seine Show zurückholen.

Gewinner der letzten Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“

In Staffel 7 waren die prominenten Gäste der Show Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Klaas Heufer-Umlauf. Die ersten drei Folgen moderiert Joko, da es zunächst niemand schafft ihm seinen Job streitig zu machen. Doch dann in Folge drei gewinnt Klaas im Duell gegen seinen langjährigen Kollegen. Bereits in der nächsten Ausgabe erlangt Joko aber den Sieg und holt sich die Show zurück. Folge 6 gewinnt schließlich Sarah Connor und darf damit die letzte Folge der Staffel moderieren. Das Finale gewinnt dann zu guter Letzt die noch verbleibende prominente Kandidatin Lena Meyer-Landrut.

Übertragung „Wer stiehlt mir die Show?“ 2024

Wenn Sie die weiteren Folgen sehen wollen, schalten Sie einfach sonntags zur Primetime auf ProSieben ein. Oder greifen Sie auf die Übertragung von „Wer stiehlt mir die Show?“ im Stream auf Joyn zurück, wo Sie auch vergangene Ausgaben nachschauen können.