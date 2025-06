„Wer isses?“ 2025: Sendetermine, Moderator, Gäste, Übertragung – alle Infos zu Staffel 2

„Wer isses?“, ist eine unterhaltsame Rateshow auf Pro7, in der Prominente ihre Fähigkeit testen, Menschen anhand cleverer Hinweise zu identifizieren. Durch geschicktes Kombinieren von Informationen und scharfsinnige Beobachtung versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, die Identität verschiedener Personen zu entschlüsseln. Mit Humor, Überraschungen und spannenden Rätselrunden bietet die Show beste Unterhaltung und fordert das detektivische Gespür der Teilnehmenden heraus.

Wer liebt das Fliegenfischen? Wer hat ein winziges Tattoo auf dem kleinen Zeh? Und wer schafft es, alle in die Irre zu führen? Ab Ende Mai stellen Michelle Hunziker und Chris Tall in der neuen Staffel von „Wer isses?“ ihr Gespür für Täuschungen auf die Probe. Die Prime-Time-Show geht in die zweite Runde, und die beiden Team-Captains müssen skurrile Eigenschaften unbekannter Menschen richtig zuordnen – dabei gilt es, die Täuschungskünstler unter ihnen zu entlarven.

Umgesetzt wird die Pro7-Show von Tresor TV. Wir liefern hier die Details zu „Wer isses?“ 2025, also Staffel 2 der Bluff-Sause.

„Wer isses?“ 2025: Sendetermine von Staffel 2

Das sind die fünf Termine der Show bei Pro7. Sendebeginn ist jeweils die klassische Lagerfeuer-Zeit: Primetime, 20.15 Uhr.

Folge 1: Mittwoch, 28. Mai 2025

Folge 2: Mittwoch, 11. Juni 2025

Folge 3: Mittwoch, 18. Juni 2025

Folge 4: Mittwoch, 25. Juni 2025

Folge 5: Mittwoch, 2. Juli 2025

Staffel 2 von „Wer isses?“: Die Team-Captains

Der Sender hat Michelle Hunziker und Chris Tall zu den beiden Führungskräften der Show ernannt.

Michelle Hunziker ist eine schweizerisch-italienische Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Sängerin, die in Deutschland, Italien und der Schweiz große Bekanntheit erlangt hat. Sie begann ihre Karriere als Model und wurde durch ihre Moderation von Shows wie „Wetten, dass..?“ und „Deutschland sucht den Superstar“ einem breiten Publikum bekannt. Neben ihrer TV-Karriere engagiert sie sich für soziale Projekte und setzt sich aktiv für Frauenrechte ein.

Chris Tall, mit bürgerlichem Namen Christopher Nast, ist ein deutscher Stand-up-Comedian, der durch seinen Gewinn des RTL Comedy Grand Prix 2013 bekannt wurde. Mit seinem humorvollen und oft provokanten Stil hat er sich in der deutschen Comedy-Szene etabliert. Er moderierte mehrere eigene Shows, darunter „Darf er das? – Die Chris Tall Show“, und trat in zahlreichen TV-Formaten auf. Zudem war er als Schauspieler in Kinofilmen wie „Männertag“ zu sehen.

Der Moderator von „Wer isses?“ 2025, Staffel 2

Steven Gätjen moderiert „Wer isses?“. Er ist ein deutsch-US-amerikanischer Fernsehmoderator, Reporter und Filmexperte. Geboren in Phoenix, Arizona, wuchs er in Deutschland auf und startete seine Karriere als Moderator bei Pro7. Gätjen wurde vor allem durch große Eventshows wie „Schlag den Raab“ bekannt und gehört zu den festen Größen der deutschen Unterhaltungsbranche. Besonders als Live-Reporter von Hollywoods Oscar-Verleihung machte er sich einen Namen. Neben seiner TV-Arbeit widmet er sich intensiv dem Thema Film und betreibt ein eigenes Portal für Kino- und Serienfans.

Dies sind 2025 die Gäste bei Staffel 2 von „Wer isses?“

Das sind die Teams, die den Blendern und Blenderinnen in Staffel 2 auf die Schliche kommen wollen:

Annette Frier und Janine Kunze stellen ihre Menschenkenntnis unter Beweis und wollen die Täuschungskünstler sofort durchschauen.

Steffen Henssler und Riccardo Simonetti treten gegeneinander an und versuchen mit Spürsinn die geschicktesten Täuschungen zu durchschauen.

Benni und Dennis Wolter stellen ihre Zwillingsintuition auf die Probe und versuchen, subtile Hinweise möglichst präzise zu deuten.

Smudo und Sasha verlassen sich auf ihren Scharfsinn, um die raffiniertesten Kandidatinnen und Kandidaten zu entlarven.

Özcan Coşar und Martin Klempnow gehen mit detektivischem Eifer ans Werk und nehmen bei „Wer isses?“ die Spurensuche auf.

„Wer isses?“ 2025, Staffel 2: Übertragung im TV und Stream

Im Free-TV können Sie „Wer isses?“ 2025 durch einen gezielten Druck auf den Pro7-Knopf ganz herkömmlich live und in Farbe verfolgen. Genauso gut und gleichzeitig geht es übrigens bei Joyn, dem Streaming-Dienst der Sendergruppe. Wenn Sie aber am betreffenden Mittwoch etwas anderes vorhaben, ist das auch kein Problem: Hier ist Joyn ebenfalls Ihre Lösung.

Dessen Basisdienst ist vollständig gratis, Sie müssen sich nur registrieren. Wenn Sie allerdings zusätzliche Annehmlichkeiten wünschen, sollten Sie das Premium-Abonnement Joyn Plus die engere Wahl nehmen. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Sie laut Angaben des Dienstes „mehr Serien und Shows bereits vor der TV-Ausstrahlung, mehr Live-TV mit sechs Pay-TV-Sendern“ (Stand: Juni 2025). Aktuelle und weitergehende Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie auf der Website des Anbieters.