"Wer isses?" mit Chris Tall und Ralf Schmitz: Sendetermine und Übertragung im TV

Chris Tall und Ralf Schmitz werden bei "Wer isses?" zu Detektiven. Alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung der Show lesen Sie hier.

Um in der neuen ProSieben-Show zu punkten, braucht man vor allem eins: Menschenkenntniss. Woran erkennt man einen Tattoo-Artist oder Zahnarzt? Woher weiß ich, dass mein Gegenüber nicht vielleicht Boxer ist? Oder doch Schauspieler? Unsere Köpfe sind voll mit Klischees und Rollenbildern. In manchen Fällen mag uns das bei der Einschätzung von fremden Menschen helfen, in anderen werden wir in die Irre geführt. Genau das ist das Prinzip der neuen Show auf ProSieben. Bei "Wer isses?" müssen Chris Tall und Ralf Schmitz zu Detektiven werden und dabei ihre Menschenkenntniss unter Beweis stellen. Wer sich dabei besser anstellt, kann außerdem Geld für den jeweiligen Publikumsblock gewinnen. Unterstützt werden sie außerdem von wechselnden Promis und auch von Moderator Steven Gätjen.

Das Konzept der Show könnte dem ein oder anderen bekannt vorkommen. Es basiert auf einer "Line-up"-Rubrik aus James Cordens "The Late Late Show". Auch in Frankreich gibt es bereits eine Version dieser Sendung. Wann ist der Start von "Wer isses?"? Was sind die Sendetermine und wo wird die Show übertragen? Alle aktuellen Infos lesen Sie hier.

"Wer isses?": Start der TV-Show

"Wer isses?" wird seit dem 27. Februar 2024 auf ProSieben am Dienstag zur Primetime um 20.15 Uhr im TV übertragen. Außerdem finden Sie zur selben Zeit einen Stream auf der Streamingplattform Joyn. Ab dann wird immer dienstags eine neue Folge der Sendung veröffenlicht.

"Wer isses?": Sendetermine im Überblick

Noch ist zwar nicht bekannt, wie viele Folgen es von der neuen Sendung geben wird, aber es ist klar, dass jede Woche dienstags eine neue Folge von "Wer isses?" kommt. Die erste Folge des neuen Formats wurde bereits am Dienstag, dem 27. Februar 2024, zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben übertragen. Die weiteren Folgen werden im Wochenrhythmus veröffentlicht. Hier finden Sie die Sendetermine der ersten fünf Folgen in einer obligatorischen Übersicht:

Folge 1: am Dienstag, 27. Februar 2024 ab 20.15 Uhr

Folge 2: am Dienstag, 5. März 2024 ab 20.15 Uhr

Folge 3: am Dienstag, 12. März 2024 ab 20.15 Uhr

Folge 4: am Dienstag, 19. März 2024 ab 20.15 Uhr

Folge 5: am Dienstag, 2. April 2024 ab 20.15 Uhr

Weitere Sendetermine können noch folgen.

Übertragung von "Wer isses?" im TV und Stream

Die Show über Menschenkenntniss, Klischees und Vorurteile wird auf ProSieben übertragen. Zur Primetime immer dienstags können Sie dann die Folgen auf ProSieben schauen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit den Stream auf Joyn zu schauen. Ein Joyn+ Abo kostet 6,99 Euro pro Monat. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters.

"Wer isses?": Chris Tall und Ralf Schmitz

Chris Tall und Ralf Schmitz stehen im Mittelpunkt der Sendung "Wer isses?". Ihre Aufgabe ist es, mit Detektivgeist, Mutmaßungen und Spielen, den Kandidaten und Kandidatinnen auf die Schliche zu kommen. Chris Tall ist Stand-up Comedian und hatte seinen Durchbruch im Jahr 2013 als er den RTL Comedy Grand Prix gewann. 2016 folgte darauf dann noch der deutschen Comedypreis als bester Newcomer. Mittlerweile ist er 32 Jahre alt und hat sich in der Comedyszene einen Namen gemacht.

Auch Ralf Schmitz gewann den Comedypreis als bester Newcomer, allerdings im Jahr 2003. Neben seinem eigenen Comedyproramm ist Ralf Schmitz auch Autor und Schauspieler. Viele dürften ihn beispielsweise als "Sunny" aus "Die 7 Zwerge kennen". 2008 veröffentlichte er außerdem sein erstes Buch "Schmitz' Katze - Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal" und landete damit in der Spiegel-Bestsellerliste.

Auch der Moderator von "Wer isses?" ist bereits ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft. Steven Gätjen moderierte bereits zahlreiche TV-Events von "Schlag den Raab" und die "Disney Magic Moments" über "Joko und Klaas gegen Pro7" bis zur "Oscar Red Carpet Show". (lob)