"Das große Promibacken" am 6. März 2024: Wer ist raus nach Folge 4?

Gestern wollten die Kandidaten bei "Das große Promibacken" 2024 wieder die strenge Jury von ihren Backkünsten überzeugen. Doch für wen ist nach Folge 4Schluss?

Seit Mitte Februar gibt es die Übertragung von "Das große Promibacken" 2024 im TV und Stream beim Sender Sat.1 zu sehen. In der achten Staffel der beliebten Backshow mit prominenten Kandidaten herrscht erneut Spannung in den Küchen des TV-Studios. Die Aussicht auf den begehrten Goldenen Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro, das einem wohltätigen Zweck zugutekommt, treibt die Teilnehmer wöchentlich zu Bestleistungen an.

Zum Start der Staffel 8 waren noch acht Kandidaten bei "Das große Promibacken" 2024 dabei. Mittlerweile ist die Hälfte ausgeschieden. Wer backt nach Folge 4 noch weiter um den Titel?

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist rausgeflogen am 6. März 2024?

In der vierten Folge von " Das große Promibacken 2024" musste ein weiterer prominenter Teilnehmer die Sat.1-Backstube verlassen. Dieses Mal traf es den Ex-GZSZ-Schauspieler Raúl Richter. Trotz seines buchstäblich vollen Einsatzes und Ehrgeizes konnte Richter die Jury nicht vollständig überzeugen. Schon in der ersten Aufgabe des Tages, dem "Travelcake", kämpfte der 37-Jährige mit der Zeit und verbrannte sich sogar die Finger an einem Backblech. Obwohl er trotz der Verletzung tapfer weiterbackte, kostete ihm die technische Prüfung wertvolle Punkte. In dieser mussten die Prominenten eine recht anspruchsvolle Malakoff-Torte zubereiten, bei der Richter am Ende das Nachsehen hatte und schließlich den letzten Platz belegte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

In der letzten Herausforderung, der "Keks-Etagere", zeigte Raúl Richter noch einmal ganzen Einsatz und präsentierte seine Version des Gebäcks namens "Think Pink". Trotz einer verbesserten Leistung in dieser Aufgabe konnte er die vorangegangenen Punkteverluste nicht ausgleichen. Bedauernd nahm Richter sein Ausscheiden aus dem Wettbewerb hin und betonte, dass es ihm dennoch sehr viel Spaß gemacht habe.

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist raus?

In den bisher ausgestrahlten vier Episoden von "Das große Promibacken" 2024 mussten bereits vier Kandidatinnen und Kandidaten die Backstube verlassen. Der Reihe nach schieden aus:

Panagiota Petridou (44)

Simon Gosejohann (48)

(48) Julian F. M. Stoeckel (36)

(36) Raúl Richter (37)

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2024 weiter dabei?

Von den anfänglich acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind nun noch vier verblieben. Diese prominenten Backtalente setzen ihren Kampf um den Titel bei "Das große Promibacken" 2024 fort:

Susan Sideropoulos (43)

(43) Madita van Hülsen (42)

Alexandra Rietz (52)

(52) Mathias Mester (37)

"Das große Promibacken" 2024: Folge 4 von Staffel 8 als Wiederholung sehen

Zuschauer, welche die vierte Folge von "Das große Promibacken" 2024 verpasst hast, können sie noch vollständig anschauen. Sie wird mehrmals im Fernsehen wiederholt. Hier sind die Termine zur TV-Wiederholung:

Samstag, 9. März 2024, 20.15 Uhr Uhr, bei sixx

Sonntag, 10. März 2024, 16.15 Uhr, bei Sat.1

Samstag, 16. März 2024, 15.45 Uhr, bei sixx

Außerdem steht die Folge auch beim sendereigenen Streamingdienst Joyn zum Abruf bereit. Mit einem Joyn+ Account lassen sich die Folgen zudem auch bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung ansehen.

Wann läuft die nächste Folge 5 von "Das große Promibacken" 2024?

Die Sendetermine von "Das große Promibacken" 2024 geben es vor: Folge 5 der Backshow läuft am Mittwoch, dem 13. März 2024, um 20.15 Uhr. Damit steht bereits das Halbfinale an. Anschließend ist bereits das Finale, wo der Sieger oder die Siegerin gekürt wird.