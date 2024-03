"Die Bachelors" am 6. März 2024: Wer ist raus nach Folge 8?

Bei "Die Bachelors" 2024 suchen gleich zwei Junggesellen nach der großen Liebe unter den 30 Teilnehmerinnen. Welche zwei Kandidatinnen sind raus nach Folge 8?

Mit Sebastian Klaus und Dennis Gries gibt es 2024 gleich zwei Herren, die die Kandidatinnen bei "Die Bachelors" 2024 umwerben können. Unter den 30 Teilnehmerinnen hatten bei beiden Junggesellen zunächst 24 ausgesucht, die mit ihnen nach Südafrika reisen, um sie besser kennenzulernen. Seitdem werden die Frauen immer wieder getestet und auf Dates ausgeführt. Wer am Ende keine Rose erhält, muss die Heimreise antreten.

Auch wenn viele der Bachelor-Paare nicht mehr zusammen sind, kämpfen die Teilnehmerinnen für gewöhnlich hart um einen Platz an der Seite der Umworbenen. Für welche Kandidatinnen hat es am 6. März 2024 trotzdem nicht gereicht? Wer ist raus nach Folge 8?

"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus in Folge 8 am 6. März 2024?

Das Feld der Teilnehmerinnen bei "Die Bachelors" 2024 lichtet sich nach und nach und auch in Folge 8 am 6. März mussten zwei weitere Teilnehmerinnen die RTL-Show verlassen. Für sie geht es ohne Bachelor an ihrer Seite zurück von Südafrika nach Deutschland.

In der achten Folge von "Die Bachelors" erlebten die verbliebenen Damen und die beiden begehrten Junggesellen, Dennis und Sebastian, einige emotionale Höhen und Tiefen. Das Gruppendate startete mit einem spirituellen Touch, als sie von einem südafrikanischen Heiler beraten wurden. Während Nadia und Dennis tief in die Sitzung eintauchten, zeigte Larissa Zurückhaltung aus Angst vor Enthüllungen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am nächsten Tag überraschten Familienmitglieder die Bachelors bei weiteren Dates. Dennis' Cousin und Freund bewerteten die Damen, während Sebastian von seiner Mutter Feedback erhielt. In der Nacht der Rosen mussten die Bachelors schwerwiegende Entscheidungen treffen. Dennis entschied sich gegen Nadia zugunsten von Lizzy, während Sebastian Freya für Kim ausschloss. Die nächsten Stationen für die verbliebenen sechs Damen sind die Dreamdates auf Mauritius.

Augeschieden sind damit nach der Folge am 6. März 2024:

Nadia (von Dennis )

) Freya (von Sebastian)

"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus?

Zu Beginn von "Die Bachelors" 2024 traten insgesamt 30 Kandidatinnen an, um das Herz der beiden begehrten Junggesellen Sebastian und Dennis zu erobern. Die ersten acht wurden jedoch bereits in Deutschland aus der Sendung verabschiedet. Für die verbleibenden 22 ging es dann gemeinsam nach Südafrika. Doch nicht alle Teilnehmerinnen hatten dort einen langen Aufenthalt - 14 von ihnen mussten vorzeitig die Heimreise antreten. Damit haben bisher 24 Kandidatinnen bei "Die Bachelors" 2024 die Show verlassen, während noch sechs im Rennen sind:

Gina

Ina

Laura D.

D. Lavinia

Lisa W.

Mina

Vivien

Laura B.

B. Laura S.

S. Selin

Fabienne

Anna L.

Anna W.

Bianca

Annika

Brenda

Jenny

Stephanie

Kim-Yva

Jessica

Lisa G.

Leonie

"Die Bachelors" 2024: Diese Kandidatinnen sind weiter mit dabei

Das Rennen um die Herzen der beiden Bachelors befindet sich nun in der entscheidenden Phase, da nur noch sechs Kandidatinnen im Wettbewerb verbleiben - entsprechend drei pro Bachelor. Diese Damen haben weiterhin die Möglichkeit, die beiden begehrten Junggesellen für sich zu gewinnen:

Eva (Team Sebastian)

Kim (Team Sebastian, gewechselt)

Larissa (Team Sebastian)

Katharina (Team Dennis )

) Lissy (Team Dennis )

) Rebecca (Team Dennis )

"Die Bachelors" 2024: Folge 8 von Staffel 14 als Wiederholung sehen

Wer das Umwerben, Flirten und Lästern in voller Länge aus Folge 8 von "Die Bachelors" 2024 noch einmal erleben möchte, hat auch nach der Sendung die Möglichkeit dazu. Aktuell wird keine Wiederholung von "Die Bachelors" im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Dennoch sind alle Folgen beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ verfügbar. Um die bereits gesendeten Episoden von "Die Bachelors" 2024 anzusehen, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Wann läuft die nächste Folge 9 von "Die Bachelors"?

Es stehen nur noch zwei weitere Folgen auf der Liste der Sendetermine von "Die Bachelors" 2024. RTL wird Folge 9 am Mittwoch, dem 13. März 2024, im Fernsehen ausstrahlen. Der Beginn ist zur Primetime um 20.15 Uhr. Danach folgt nur noch das große Finale der diesjährigen Ausgabe der Datingshow mit Folge 10.