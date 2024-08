"Wer kocht das Beste für die Gäste" bei Sat.1: Sendetermine, Köche und Übertragung

In der Sat.1-Kochshow "Wer kocht das Beste für die Gäste" tritt der Sternekoch Frank Rosin an, um sich gegen verschiedene Mitstreiter am Herd durchzusetzen und am Ende mit seinen Gerichten die Gunst der Jury zu erobern. Bewertet werden die Gerichte aber nicht - wie sonst häufig im Kochsendung üblich - von einer kleinen Expertenjury, sondern von 33 Gästen. Jeder Koch bereitet pro Sendung drei Gänge für die 33 Gäste vor - macht insgesamt 99 Teller pro Wettbewerber.

Senderchef Marc Rasmus beschreibt das neue Konzept der Sendung folgendermaßen: "Es gibt viele gute Kochshows im deutschen Fernsehen. Mit unserer neuen Show 'Wer kocht das Beste für die Gäste?' erzählen wir das Thema noch mal ganz neu und setzen die Gäste in den Fokus". Mit guten Kochshows meinte er sicherlich auch das sendereigene Repertoire, denn bei Sat.1 werden Richtung Herbst auch neue Ausgaben von "Das große Backen" 2024 erwartet und auch Staffel 13 von "The Taste" 2024 soll neue Kochaction bringen.

Wann genau läuft "Wer kocht das Beste für die Gäste"? Wie kann man die Sendung ansehen und was passiert, wenn man eine Ausgabe verpasst? Im Folgenden haben wir alles Wichtige rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung gesammelt. Außerdem gibt es weitere Infos über die Köche und die Jury.

Sendetermine von "Wer kocht das Beste für die Gäste"

Start der neuen Kochsendung auf Sat.1 war am Mittwoch, dem 3. Juli 2024. Nach der Auftaktausgabe gibt es fünf weitere Folgen, die bis zur finalen Folge wöchentlich, allerdings mit zwei längeren Pausen, ausgestrahlt werden. Los geht die Sendung jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr. Daraus ergeben sich folgende TV-Sendetermine:

Folge 1 "Wer kocht das Beste für die Gäste": Mittwoch, 3. Juli 2024, 20.15 Uhr (Frank Rosin vs. Alexander Herrmann)

Folge 2 "Wer kocht das Beste für die Gäste": Mittwoch, 17. Juli 2024, 20.15 Uhr (Frank Rosin vs. Ali Güngörmüs)

Folge 3 "Wer kocht das Beste für die Gäste": Mittwoch, 24. Juli 2024, 20.15 Uhr (Frank Rosin vs. Johann Lafer)

Folge 4 "Wer kocht das Beste für die Gäste": Mittwoch, 31. Juli 2024, 20.15 Uhr (Frank Rosin vs. The Duc Ngo)

Folge 5 "Wer kocht das Beste für die Gäste": Mittwoch, 7. August 2024, 20.15 Uhr (Frank Rosin vs. Mario Lohninger)

Folge 6 "Wer kocht das Beste für die Gäste": Mittwoch, 21. August 2024, 20.15 Uhr (Frank Rosin vs. Cornelia Poletto)

Darüber hinaus kann man die Sendung aber auch auf der Streamingplattform Joyn abrufen.

So läuft die Übertragung von "Wer kocht das Beste für die Gäste"

Wer die Folgen von "Wer kocht das Beste für die Gäste" ansehen möchte, hat zwei verschiedene Möglichkeiten: Zum einen wird die Sendung im linearen TV bei Sat.1 gezeigt. Entscheidet man sich für diese Option, muss man also lediglich am Mittwochabend pünktlich um 20.15 Uhr auf der Couch Platz nehmen und den Fernseher einschalten.

Zum anderen wird die Sendung auch auf der Streamingplattform Joyn gezeigt. Der Basiszugang ist hier kostenlos, man muss sich lediglich per Mailadresse registrieren. Zugriff auf alle Inhalte bekommt man allerdings nur mit einem Joyn+-Abonnement, welches 6.99 Euro im Monat kostet. Mehr Informationen dazu gibt es auch auf der Joyn-Webseite.

Wiederholung von "Wer kocht das Beste für die Gäste"

Auch für die Wiederholung von "Wer kocht das Beste für die Gäste" stehen zwei verschiedene Optionen bereit: Zum einen gibt es jeweils in der folgenden Nacht eine Wiederholung im linearen TV zwischen 0 Uhr und 2.25 Uhr. Zum anderen stehen auf Joyn auch die bereits gesendeten Ausgaben zur Wiederholung bereit.

TV-Wiederholung: donnerstags, 00.00-02.25 Uhr

Joyn-Wiederholung auf Abruf

Das sind die Köche bei "Wer kocht das Beste für die Gäste"

Bei "Wer kocht das Beste für die Gäste" tritt TV-Koch Frank Rosin gegen wöchentlich wechselnde Kontrahenten an. In der Folge 1 muss er sich gegen Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann durchsetzten. In den weiteren Folgen warten auf Rosin:

Ali Güngörmüs

Cornelia Poletto

Johann Lafer

Mario Lohninger

The Duc Ngo

Übrigens: Johann Lafer ist aktuell auch mit seiner eigenen Kochsendung "Drei Teller für Lafer" auf Sat.1 zu sehen.

Diese Jury entscheidet bei "Wer kocht das Beste für die Gäste"

Der Sendungstitel "Wer kocht das Beste für die Gäste" gibt bereits einen entscheidenden Hinweis drauf, wer in der Sendung die Kunst der Köche beurteilt. Denn nicht anderen Kochexperten sitzen hier in der Jury, sondern 33 Restaurantgäste entscheiden, ob sie die Gerichte gutheißen oder nicht. Drei Gänge setzen ihnen die Köche jeweils vor und am Ende gewinnt derjeninge, der mehr Gäste auf seine Seite ziehen kann.