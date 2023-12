Staffel 6 von "Wer stiehlt mir die Show" 2023: Gewinner, Kandidaten und Sendetermine

"Wer stiehlt mir die Show" läuft aktuell mit Staffel 6 im Fernsehen. Hier erfahren Sie alles rund um die Gewinner, Sendetermine, Kandidaten, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der neuen Folgen.

In der Spielshow "Wer stiehlt mir die Show?" geht es darum, Joko Winterscheidts anfängliche Rolle als Moderator der Sendung zu gewinnen. Die Kandidaten kämpfen in acht Quiz-Kategorien. Im Finale tritt der Moderator gegen den letzten verbleibenden Kandidaten an. Der Sieger übernimmt die Show in der nächsten Folge.

Erstmals musste Joko seine Show in der vergangenen fünften Staffel an zwei Wildcard-Kandidaten abgeben - ein Novum der Sendung. Hat der Moderator daraus gelernt und weiß seine Show in Staffel 6 besser zu verteidigen?

In der sechsten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" sind erneut drei bekannte deutsche Prominente mit dabei. Erfahren Sie hier, wer die Kandidaten der sechsten Staffel sind und wann Sie die Show im Fernsehen und im Stream verfolgen können. Außerdem: Wer sind die Gewinner der einzelnen Folgen?

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Das sind die Sendetermine von Staffel 6

Im Mai 2023 startete die Produktion der neuen Folgen und seit dem 5. November ist "Wer stiehlt mir die Show" bei ProSieben zurück im TV-Programm. Wie die vorangegangenen Staffeln umfasst Staffel 6 wieder sechs Folgen. Auch beim Sendeplatz ist alles beim alten geblieben - die neuen Folgen sind immer Sonntags zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Die vierte Folge wurde um eine Woche verschoben und stattdessen " The Masked Singer" auf ProSieben gezeigt, damit diese Sendung am Samstag nicht mit "Wetten dass...?" um die Quoten wettet.

Das sind die Sendetermine von "Wer stiehlt mir die Show", Staffel 6:

Folge 1: Sonntag, 5. November, 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 12. November, 20.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 19. November, 20.15 Uhr

Folge 4: Sonntag, 3. Dezember, 20.15 Uhr

Folge 5: Sonntag, 10. Dezember, 20.15 Uhr

Folge 6: Sonntag, 17. Dezember, 20.15 Uhr

Gewinner bei "Wer stiehlt mir die Show" 2023: Wer hat Joko seine Show gestohlen?

Nach jeder Episode teilen wir Ihnen hier mit, ob ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin erfolgreich die Show stehlen oder ob Joko seine Position als Gastgeber verteidigen konnte. Auch nach der zweiten Folge von Staffel 6 gibt es keinen Wechsel am Moderatorenposten. Joko konnte seine Show erneut erfolgreich verteidigen. Im Finale gewinnt er am Ende gegen Matthias Schweighöfer, welcher seine drei erspielten Münzen nicht richtig nutzen konnte.

Hier sind die Gewinner der einzelnen Folgen in der Übersicht:

Folge 1: Joko gewinnt und behält seine Show

Joko gewinnt und behält seine Show Folge 2: Joko gewinnt und behält seine Show

Joko gewinnt und behält seine Show Folge 3: Matthias Schweighöfer gewinnt und Joko verliert seine Show

gewinnt und Joko verliert seine Show Folge 4: Matthias Schweighöfer gewinnt und behält die Show

gewinnt und behält die Show Folge 5: -

- Folge 6: -

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Wer sind die Kandidaten in Staffel 6?

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Sendung ist die vielfältige und wechselnde Besetzung in jeder Staffel, die der Show stets eine eigene Note verleiht. Bisher haben Künstler wie Sido oder Bill Kaulitz, Schauspieler wie Bastian Pastewka oder Elyas M'Barek sowie Entertainment-Ikonen wie Thomas Gottschalk als Quizgegner die Bühne betreten.

Auch in der aktuellen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" tritt Joko wieder gegen verschiedene Kandidaten an. In jeder Episode erhalten die Prominenten die Gelegenheit, die Moderation zu übernehmen, zudem gibt es stets einen neuen Wildcard-Teilnehmer, außer dieser gewinnt die Show, in diesem Fall ist Joko der vierte Herausforderer.

Hier sind die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten von Staffel 6:

Hazel Brugger : Die Schweizerin, bekannt für ihren trockenen Humor, hat sich als Kabarettistin und Moderatorin einen Namen in der Comedy-Szene gemacht. Somit können die Zuschauer fest davon ausgehen, dass der Spaß in Staffel 6 nicht zu kurz kommen wird. Geboren wurde sie als Tochter einer Lehrerin und eines Psychologen in San Diego , Kalifornien , wuchs aber im Züricher Unterland auf.

Die Schweizerin, bekannt für ihren trockenen Humor, hat sich als Kabarettistin und Moderatorin einen Namen in der Comedy-Szene gemacht. Somit können die Zuschauer fest davon ausgehen, dass der Spaß in Staffel 6 nicht zu kurz kommen wird. Geboren wurde sie als Tochter einer Lehrerin und eines Psychologen in , , wuchs aber im Züricher Unterland auf. Matthias Schweighöfer : Er zählt zu den prominentesten Persönlichkeiten in der deutschen Filmindustrie. Mittlerweile hat er auch internationalen Erfolg erlangt und war bereits zu Gast bei US-Starmoderator Jimmy Fallon . Zudem ist Schweighöfer einer der engsten Freunde von Joko Winterscheidt und tritt daher nicht zum ersten Mal in einer seiner Shows auf.

Er zählt zu den prominentesten Persönlichkeiten in der deutschen Filmindustrie. Mittlerweile hat er auch internationalen Erfolg erlangt und war bereits zu Gast bei US-Starmoderator . Zudem ist einer der engsten Freunde von und tritt daher nicht zum ersten Mal in einer seiner Shows auf. Florian David Fitz : Auch er ist ein deutscher Schauspieler, zudem Drehbuchautor und Regisseur. Fitz drehte bereits mehrere Filme mit Schauspiel- und Quizshow-Kollege Matthias Schweighöfer und rundet als dritter Promi die illustre Runde für Staffel 6 ab.

: Auch er ist ein deutscher Schauspieler, zudem Drehbuchautor und Regisseur. drehte bereits mehrere Filme mit Schauspiel- und Quizshow-Kollege und rundet als dritter Promi die illustre Runde für Staffel 6 ab. Wildcard-Kandidaten: In jeder Sendung tritt neben den Prominenten auch ein Wildcard-Kandidat auf. Zuschauer konnten sich vorab beim Sender bewerben, um die Chance dafür zu erhalten. Sowohl die Promis als auch die Wildcard-Kandidaten haben die Möglichkeit, dem Moderator die Show zu stehlen.

Bereits vor Beginn der aktuellen Staffel zeigte Joko Winterscheidt seinen Ehrgeiz im Kampf um die Show. Mit einem kleinen Augenzwinkern teilt er gegen die neuen Kandidaten aus: "Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind für mich wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne. Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss."

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Übertragung live im TV und Stream

"Wer stiehlt mir die Show" ist exklusiv auf ProSieben zu sehen, wie die meisten Shows von Joko Winterscheidt. ProSieben bietet neben der Ausstrahlung im TV eine Streaming-Möglichkeit über die Streaming-Plattform Joyn an. Außerdem gibt es dort einen Live-Stream für das aktuelle Programm des TV-Senders zu finden.

TV : ProSieben

Stream: Joyn

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Ganze Folge als Wiederholung

Die aktuellen Folgen werden immer einige Stunden später noch einmal nachts wiederholt. Wem das zu spät ist, der kann allerdings auch auf hier wieder auf den Stream als Alternative zurückgreifen. Auf Joyn lassen sich alle Folgen auch nach ihrer TV-Ausstrahlung noch ansehen.

Bisherige Gewinner von "Wer stiehlt mir die Show": Wer stahl Joko seine Show?

Die folgenden Promis und Wildcards haben bereits einmal in den vergangenen Staffeln bei "Wer stiehlt mir die Show?" gewonnen. Abgesehen von Bill Kaulitz hatten alle Gewinner die Gelegenheit, ihre eigene Show zu moderieren: