„Wer stiehlt mir die Show?“ 2024: Sendetermine von Staffel 8

Seit Januar 2021 moderiert Joko Winterscheidt regelmäßig die Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben. Die Idee dazu stammt von ihm selbst. Das Konzept der Show ist schnell erklärt: Drei Prominente sowie ein ausgewählter Zuschauer, der sich zuvor für den Platz in der Sendung beworben hat, treten in verschiedenen Quiz-Kategorien gegen Winterscheidt an, um ihm wortwörtlich die Show zu stehlen. Die Kategorien sind unterteilt in drei Gewinnstufen und nach jeder Stufe muss ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die letzte verbliebene Person an. Der Sieger oder die Siegerin des Finales gewinnt die Show und darf die Sendung in der nächsten Folge nach eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten.

Inzwischen wurden bereits sieben Staffeln von „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt ausgestrahlt, im Herbst 2024 geht es nun mit Staffel 8 weiter. Wie es mit den Sendeterminen aussieht und wo die Sendung im TV und Stream übertragen wird - all das und mehr erfahren Sie hier. Hashtag zur Show: #WSMDS.

Die Sendetermine der achten Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“

Staffel 8 besteht aus sechs Folgen. In jeder Ausgabe gibt es ein Finale. Dies sind die Sendetermine der linearen TV-Ausstrahlung:

Folge 1 der Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“: Sonntag, 8. September 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2 der Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“: Sonntag, 15. September 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3 der Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“: Sonntag, 22. September 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4 der Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“: Sonntag, 29. September 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5 der Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“: Sonntag, 6. Oktober 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 6 der Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“: Sonntag, 13. Oktober 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Wo läuft Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“ im TV und Stream?

Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“ läuft wie gewohnt auf ProSieben und ist dementsprechend kostenlos im Free-TV zu sehen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Sendung im Stream auf der Plattform Joyn zu verfolgen. Dort stehen die einzelnen Folgen auch nach der TV-Ausstrahlung abrufbereit zur Verfügung. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show?“: Diese Promis sind dabei

Die prominenten Teilnehmer der neuen Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ sind bereits bekannt: Mit dabei in Staffel 8 sind Sängerin Nina Chuba (“Wildberry Lillet“), der Entertainer Kurt Krömer (“Chez Krömer“) und Tommi Schmitt, der vielen Zuschauern als Co-Host des erfolgreichen Podcasts „Gemischtes Hack“ ein Begriff sein dürfte. Als Schöpfer der Sendung darf Joko Winterscheidt selbst natürlich auch nicht fehlen. Die Finalrunde, bei der Winterscheidt im direkten Duell gefordert ist, wird von Katrin Bauerfeind moderiert.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Das ist Joko Winterscheidt

Icon Vergrößern Joko Winterscheidt ist in erster Linie als Moderator und Entertainer bekannt. Foto: Felix Hörhager, picturealliance/dpa Icon Schließen Schließen Joko Winterscheidt ist in erster Linie als Moderator und Entertainer bekannt. Foto: Felix Hörhager, picturealliance/dpa

Joachim Winterscheidt, so sein bürgerlicher Name, wurde am 13. Januar 1979 in Mönchengladbach (NRW) geboren und begann nach dem Abitur ein Praktikum in Hamburg bei der TV-Produktionsfirma Me, Myself & Eye Entertainment. Dort stieg er zum fest angestellten Redakteur auf und arbeitete unter anderem für die Sender VOX, RTL, Arte, ProSieben und MTV Germany. Ab 2010 begann er, gemeinsam mit Klaas Heuer-Umlauf, verschiedene TV-Formate zu moderieren. Seit 2012 stehen sie für die Sendung Joko & Klaas - Das Duell um die Welt vor der Kamera, 2019 feierte das Format Joko & Klaas gegen ProSieben Premiere. Winterscheidt, der auch als Schauspieler, Investor und Unternehmer arbeitet, ist Vater einer Tochter und lebt mit seiner Familie in München.

Im Interview für ProSieben gibt der Moderator sich sehr siegesgewiss und spottet - nicht ohne die nötige Selbstironie: „Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen.“

„Wer stiehlt mir die Show?“ - wie funktioniert das Ganze?

In acht verschiedenen Quiz-Kategorien, aufgeteilt in drei Gewinnstufen, müssen Jokos Herausforderer ihr Können beweisen. Nach jeder Stufe scheidet ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus. Im großen Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die letzte verbliebene Person an. Der Gewinner oder die Gewinnerin übernimmt tatsächlich die Show und gestaltet „Wer stiehlt mir die Show?“ in der folgenden Episode nach eigenen Vorstellungen. Joko selbst tritt dann als Kandidat an, um seine Sendung zurückzugewinnen. Katrin Bauerfeind moderiert die entscheidende Finalrunde.