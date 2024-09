„Wer stiehlt mir die Show“ 2024: Das sind die Teilnehmer in Staffel 8

Macht abzugeben fällt bekanntlich nicht leicht - bei „Wer stiehlt mir die Show“ gehört das aber zum Konzept der Sendung. Denn es handelt sich hier zwar um ein Quizformat, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Joko Winterscheidt startet als Moderator in die Sendung, Aufgabe der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es jedoch, ihm seinen Moderationsposten streitig zu machen; denn wer die Ausgabe einer Sendung gewinnt, darf in der nächsten Folge selbst durch die Show führen.

Die erste Staffel der Quizshow lief im Januar 2021 und seitdem wurden sechs weitere produziert, sodass im Herbst 2024 schon Staffel Nr. 8 ansteht. Die Sendung wurde seit ihrem Start mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. So gab es 2021, 2022 und 2023 jeweils einen Deutschen Fernsehpreis sowie 2022 den Grimme-Preis für die Sendung und ihr Produktionsteam. Wenig überraschend also, dass es im Herbst 2024 neue Sendetermine von „Wer stiehlt mir die Show“ bei ProSieben gibt. Am 8. September ging es los, danach reihen sich wöchentlich sonntags zur Primetime die übrigen fünf Folgen aneinander.

Sie wollen wissen, was es über die Teilnehmer bei „Wer stiehlt mir die Show“ 2024 zu wissen gibt? Wir haben alle Informationen rund um die Gegner von Quizmaster Joko Winterscheidt in Staffel 8 der Sendung.

Teilnehmer bei „Wer stiehlt mir die Show“ 2024: Die Gegner von Joko Winterscheidt

Eine neue Teilnehmerin und zwei neuen Teilnehmer warten als Gegner in Staffel 8 von „Wer stiehlt mir die Show“ auf Joko Winterscheidt: Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Zumindest für Chuba ist die Sendung allerdings kein komplettes Neuland, immerhin war sie schon in Ausgabe 30 in Staffel 6 mit einem kurzen Gastauftritt zu sehen. Außerdem sind in Staffel 8 auch wieder unbekannte Wildcard-Teilnehmer dabei. Hier sind die wichtigsten Informationen über die Gegner von Joko Winterscheidt, basierend auf den Angaben von ProSieben:

Nina Chuba

Bürgerlicher Name: Nina Katrin Kaiser

Geburtstag: 14.10.1998 (25)

Geburtsort: Wedel

Mit „Wildberry Lillet“ gelang Nina Chuba 2022 ihr erster großer musikalischer Erfolg, in der Öffentlichkeit stand Chuba aber bereits Jahre vorher, denn schon seit 2008 ist sie als Schauspielerin aktiv. Ihre erste Rolle war dabei die der Marie Krogmann in der Kinderserie „Die Pfefferkörner“. Danach war sie noch in weiteren Produktionen wie „Notruf Hafenkante“ (2016) und „Das Traumschiff“ (2018) zu sehen. 2023 erschien dann ihr erstes Album mit dem Titel „Glas“, das es bis auf Platz 1 der deutschen Charts schaffte.

Kurt Krömer

Bürgerlicher Name: Alexander Bojcan

Geburtstag: 20.11.1974

Geburtsort: Berlin

Krömers Karriere in der Öffentlichkeit begann bereits 1992, als er als Komiker in der Scheinbar in Berlin-Schöneberg auftrat. Als Inspiration hierfür sollen Louis de Funès, Klaus Kinski und Andy Kaufman gedient habt. Das Pseudonym Kurt Krömer hat seinen Ursprung übrigens noch in den Schulzeiten des Komikers, denn es handelt sich dabei um den Namen seines ehemaligen Deutschlehrers. Etwas lehrerhaft wirkt auch seine typische Kleiderwahl: altmodische Anzüge, Hosenträger sowie eine Brille. Seine erste eigene TV-Show war 2004 „Die Kurt Krömer Show“, welche 2005 von seiner Talkshow „Bei Krömers“ abgelöst wurde. Seitdem war er an einer Vielzahl von Fernseh- und Bühnenproduktionen beteiligt. Außerdem hat Krömer mittlerweile drei Bücher veröffentlicht, von denen das jüngste 2022 erschien ist und den Titel „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression“ trägt.

Tommi Schmitt

Geburtstag: 26. Januar 1989

Geburtsort: Detmold

Tommi Schmitt ist in erster Linie als Podcaster und Moderator bekannt. Er studierte zunächst Medienkommunikation und Journalismus im Bachelor in Köln und absolvierte abschließend ein Volontariat in der Presseabteilung des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach. Schon während seines Studiums war er auch für das Fernsehen tätig, vor allem als Gagschreiber für Sendungen wie „TV Total“ und „Late Night Berlin“ - das Joko-und-Klaas-Universum ist ihm also bereits bekannt.

2017 startete er gemeinsam mit Comedian Felix Lobrecht den Podcast „Gemischtes Hack“, womit seine Bekanntheit vor allem in der jüngeren Zielgruppe schnell wuchs. Der Podcast gilt nach wie vor als einer der erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum und gewann 2020 und 2021 den Deutschen Comedypreis. 2021 bekam Schmitt dann seine erste eigene TV-Show mit dem Titel „Studio Schmitt“, in der er im Wochentakt meist politische Themen humoristisch aufarbeitete. Die Sendung lief bis Juni 2023; Schmitt blieb allerdings nicht lange ohne Sendung, denn seit September 2023 moderiert er gemeinsam mit Sophie Passmann die Talkshow „Neo Ragazzi“, welche bei ZDFneo läuft. Im Vorfeld zur Fußball EM 2024 drehte Tommi Schmitt eine Dokumentation für das ZDF, in der er die drei Spieler Niclas Füllkrug, Marc-André ter Stegen und Robin Gosens bei der Vorbereitung für das Turnier begleitet hat.

Die Wildcard

Neben den drei festen Kandidaten tritt pro Folge immer noch eine weitere Person an, um die Sendung an sich zu reißen: die sogenannte Wildcard. Für diese Rollen können sich jede Staffel Zuschauerinnen und Zuschauer bewerben, die auch einmal auf der großen Showbühne stehen und mitquizzen wollen. Sie werden dann von der Produktionsfirma gecastet, sodass es pro Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show“ einen neuen Wildcard-Teilnehmer gibt. Um den potenziellen Wildcards zu zeigen, wie ihr Auftritt im Studio ablaufen könnte, hat der Instagramaccount von Joko und Klaas ein kurzes Video veröffentlicht:

So funktioniert „Wer stiehlt mir die Show?“

Jokos Herausforderer stellen sich in acht verschiedenen Quiz-Kategorien, die in drei Gewinnstufen unterteilt sind. Mit jeder Stufe muss ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Show verlassen. Im finalen Duell trifft Joko dann auf die letzte verbliebene Person. Der Sieger oder die Siegerin übernimmt die Moderation der nächsten Folge und kann „Wer stiehlt mir die Show?“ nach eigenen Vorstellungen gestalten. In der darauf folgenden Episode kämpft Joko als Kandidat darum, seine Show zurückzugewinnen. Die finale Runde wird jweils von Katrin Bauerfeind moderiert.